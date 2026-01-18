Штучний інтелект захоплює музичні чарти: вірусний хіт 2026 року спровокував скандал

Нова версія пісні Stromae "Papaoutai" у жанрі Afro Soul стала головною музичною сенсацією січня 2026 року. Трек, який імовірно створений за допомогою штучного інтелекту, дебютував на 168–му місці у глобальному чарті Spotify, зібравши понад 1,29 мільйона прослуховувань лише за перший тиждень. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Композиція "Papaoutai – Afro Soul", випущена під лейблом Unjaps, набрала понад 14 мільйонів прослуховувань по всьому світу. Хоча офіційного підтвердження використання ШІ немає, фахівці вказують на ідеальне відтворення голосу Stromae.

Це викликало обурення серед прихильників артиста, оскільки оригінальна пісня 2013 року є глибоко особистою - вона присвячена батькові співака, який загинув під час геноциду в Руанді.

Статистика та законодавство

Дослідження сервісу Deezer та компанії Ipsos показало, що 97% слухачів не можуть відрізнити музику ШІ від людської. Наразі ситуація в індустрії виглядає наступним чином:

На платформу Deezer щодня завантажується близько 20 000 треків, створених ШІ.

У США музика, згенерована виключно нейромережами, не підлягає захисту авторським правом.

45% користувачів стрімінгів висловлюють бажання мати фільтр для блокування контенту від ШІ.

Критики зазначають, що подібні технології експлуатують творчу ідентичність виконавців без їхньої згоди. Водночас деякі лейбли вже використовують ШІ як інструмент для швидкого просування та експериментів зі стилями.

