Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, внаслідок якого постраждали семеро поліцейських. Перевіряється версія терористичного акту.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що були перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо терористичного акту, передає УНН.
Щойно були перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві. Постраждали працівники Національної поліції – сім людей поранені, двоє з них у важкому стані. Їм надається необхідна допомога
За словами Президента, з’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту.
Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей
Раніше
Як повідомляв УНН, у Миколаєві на непрацюючій АЗС стався вибух, внаслідок якого постраждали семеро патрульних поліцейських. Двоє з них перебувають у важкому стані, їхнє життя рятують лікарі.
Нагадаємо
У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.
Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.
Того ж дня їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю.
33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави.