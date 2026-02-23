$43.270.01
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Президент Зеленський повідомив про перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, внаслідок якого постраждали семеро поліцейських. Перевіряється версія терористичного акту.

Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що були перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо терористичного акту, передає УНН.

Щойно були перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві. Постраждали працівники Національної поліції – сім людей поранені, двоє з них у важкому стані. Їм надається необхідна допомога 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента, з’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту.

Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей 

- резюмував Глава держави.

Раніше

Як повідомляв УНН, у Миколаєві на непрацюючій АЗС стався вибух, внаслідок якого постраждали семеро патрульних поліцейських. Двоє з них перебувають у важкому стані, їхнє життя рятують лікарі.

Нагадаємо 

У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.

Того ж дня їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю.

33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави.

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал
Війна в Україні
Національна поліція України
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Миколаїв