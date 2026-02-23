$43.270.01
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому стані
17:17 • 814 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53 • 5378 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 8736 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 9110 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 11253 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 37253 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 42907 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 27042 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
23 лютого, 10:58 • 32726 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому стані

Київ • УНН

 • 120 перегляди

У Миколаєві на непрацюючій АЗС стався вибух, внаслідок якого постраждали семеро патрульних поліцейських. Двоє з них перебувають у важкому стані, їхнє життя рятують лікарі.

На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому стані

У Миколаєві стався вибух на території непрацюючої АЗС, постраждали семеро співробітників патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський, передає УНН.

Сьогодні о 18:10 у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої АЗС. Внаслідок цього постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя 

- повідомив глава Нацполіції.

Виговський згадав про теракт проти поліцейських стався у Львові і наголосив, що "це не збіг".

Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави. Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни 

- резюмував Вигівський.

Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави23.02.26, 16:29 • 11251 перегляд

Нагадаємо 

У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.

Того ж дня їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю.

33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави.

Антоніна Туманова

Кримінал
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Львів
Миколаїв