На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому стані
Київ • УНН
У Миколаєві на непрацюючій АЗС стався вибух, внаслідок якого постраждали семеро патрульних поліцейських. Двоє з них перебувають у важкому стані, їхнє життя рятують лікарі.
У Миколаєві стався вибух на території непрацюючої АЗС, постраждали семеро співробітників патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський, передає УНН.
Сьогодні о 18:10 у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої АЗС. Внаслідок цього постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя
Виговський згадав про теракт проти поліцейських стався у Львові і наголосив, що "це не збіг".
Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави. Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави23.02.26, 16:29 • 11251 перегляд
Нагадаємо
У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.
Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.
Того ж дня їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю.
33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави.