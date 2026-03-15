Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
Київ • УНН
У Франції стартував перший тур муніципальних виборів у 35 тисячах громад. Голосування стане тестом для ультраправих сил перед виборами президента.
У Франції у неділю, 15 березня, стартував перший тур муніципальних виборів, який розглядають як важливий індикатор політичних настроїв перед президентськими виборами 2027 року. Голосування охоплює близько 35 тисяч муніципалітетів, а у разі відсутності переможця у першому турі другий тур відбудеться 22 березня, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Особливу увагу до кампанії привертає результат ультраправої партії National Rally, яка прагне посилити свої позиції на місцевому рівні та використати вибори як плацдарм перед майбутньою президентською кампанією.
Аналітики і медіа розглядають це волевиявлення як тест не лише для ультраправих, а й для здатності традиційних партій зберегти вплив і домовлятися про союзи у другому турі.
Однією з головних інтриг виборів стала боротьба у великих містах, зокрема у Марселі, де кандидат від National Rally Франк Аллізіо веде напружену кампанію проти чинного лівого мера Бенуа Паяна. Саме мегаполіси - зокрема Марсель і Париж - вважають ключовими майданчиками, за результатами яких вимірюватиметься баланс сил перед боротьбою за Єлисейський палац.
Місцеві вибори у Франції: подробиці
За даними Reuters, голосування розпочалося о 8:00 ранку, а попередні результати очікуються вже ввечері. Явка станом на середину дня становила близько 19%, що дещо вище за показник муніципальних виборів 2020 року, але нижче рівня 2014 року.
У центрі кампанії опинилися питання безпеки, вартості життя, імміграції та якості місцевих послуг. Саме тема безпеки, яку активно просувають ультраправі, стала однією з найпомітніших у нинішній виборчій боротьбі.
Нинішні муніципальні вибори мають і ширший політичний вимір, оскільки президент Франції Емманюель Макрон не зможе балотуватися у 2027 році на третій термін. На цьому тлі результати голосування можуть вплинути на розклади всередині основних політичних сил, а також показати, наскільки впевнено ультраправі здатні нарощувати підтримку на місцях.
Додаткової уваги ситуації додає і правова невизначеність навколо лідерки National Rally Марін Ле Пен, чия політична перспектива залишається предметом окремого суспільного інтересу на тлі апеляційного розгляду у справі про розтрату коштів.
