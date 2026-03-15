13:39 • 226 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
10:18 • 7794 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 37269 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 41685 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 36678 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 32725 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 53427 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 51229 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48 • 26027 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 63775 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Масований ракетний удар по російському бєлгороду: у місті зникли світло, вода та опалення15 березня, 03:53 • 8834 перегляди
Трамп каже, що Іран готовий на припинення вогню, але умови угоди "недостатньо хороші"15 березня, 04:26 • 10345 перегляди
ЦПД: росія запустила масштабну кампанію з дискредитації України в Європі15 березня, 05:32 • 15962 перегляди
Іран заперечив причетність до атаки на НПЗ Lanaz у північному Іраку15 березня, 07:27 • 5826 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео10:00 • 8104 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 14:30 • 53419 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 51223 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 38270 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 48252 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 52586 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джорджа Мелоні
Кім Кардаш'ян
Сі Цзіньпін
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
УНН Lite
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео10:00 • 8234 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 25655 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 32692 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 28149 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 42006 перегляди
У Франції стартував перший тур муніципальних виборів у 35 тисячах громад. Голосування стане тестом для ультраправих сил перед виборами президента.

У Франції у неділю, 15 березня, стартував перший тур муніципальних виборів, який розглядають як важливий індикатор політичних настроїв перед президентськими виборами 2027 року. Голосування охоплює близько 35 тисяч муніципалітетів, а у разі відсутності переможця у першому турі другий тур відбудеться 22 березня, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Особливу увагу до кампанії привертає результат ультраправої партії National Rally, яка прагне посилити свої позиції на місцевому рівні та використати вибори як плацдарм перед майбутньою президентською кампанією.

Аналітики і медіа розглядають це волевиявлення як тест не лише для ультраправих, а й для здатності традиційних партій зберегти вплив і домовлятися про союзи у другому турі.

Однією з головних інтриг виборів стала боротьба у великих містах, зокрема у Марселі, де кандидат від National Rally Франк Аллізіо веде напружену кампанію проти чинного лівого мера Бенуа Паяна. Саме мегаполіси - зокрема Марсель і Париж - вважають ключовими майданчиками, за результатами яких вимірюватиметься баланс сил перед боротьбою за Єлисейський палац.

За даними Reuters, голосування розпочалося о 8:00 ранку, а попередні результати очікуються вже ввечері. Явка станом на середину дня становила близько 19%, що дещо вище за показник муніципальних виборів 2020 року, але нижче рівня 2014 року.

У центрі кампанії опинилися питання безпеки, вартості життя, імміграції та якості місцевих послуг. Саме тема безпеки, яку активно просувають ультраправі, стала однією з найпомітніших у нинішній виборчій боротьбі.

Нинішні муніципальні вибори мають і ширший політичний вимір, оскільки президент Франції Емманюель Макрон не зможе балотуватися у 2027 році на третій термін. На цьому тлі результати голосування можуть вплинути на розклади всередині основних політичних сил, а також показати, наскільки впевнено ультраправі здатні нарощувати підтримку на місцях.

Додаткової уваги ситуації додає і правова невизначеність навколо лідерки National Rally Марін Ле Пен, чия політична перспектива залишається предметом окремого суспільного інтересу на тлі апеляційного розгляду у справі про розтрату коштів.

Кожен п'ятий європеєць підтримує диктатуру за певних обставин - опитування18.02.26, 05:26 • 5780 переглядiв

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Марін Ле Пен
Reuters
Марсель
Емманюель Макрон
Париж
Франція