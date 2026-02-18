$43.170.07
17 лютого, 18:24 • 9710 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 18780 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 23378 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 25314 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 24146 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 23213 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 27375 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 36244 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 47966 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 56514 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Публікації
Ексклюзиви
Кожен п'ятий європеєць підтримує диктатуру за певних обставин - опитування

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Опитування AboutPeople показало, що 22% європейців вважають диктатуру кращою за демократію в певних випадках. 26% підтримують лідера, який обмежує демократичні права.

Кожен п'ятий європеєць вважає, що в певних випадках диктатура краща за демократію. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною компанією AboutPeople на замовлення аналітичного центру Progressive Lab у п'яти країнах: Греції, Франції, Швеції, Великій Британії та Румунії, повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Зазначається, що соціологи виявили широке невдоволення тим, як демократія працює на практиці, а не самою демократією: так, близько 76 відсотків греків висловили невдоволення тим, як демократія працює в їхній країні, порівняно з 68 відсотками у Франції, 66 відсотками в Румунії, 42 відсотками у Великій Британії та 32 відсотками у Швеції.

Традиційні розбіжності між європейськими країнами зменшуються, і ситуація стає складнішою. Такі країни, як Румунія, які зазнали швидкого економічного зростання в останні роки, здається, не виявляють більшої довіри до ліберальної демократії. Багаті країни, такі як Швеція, стикаються з тиском на свої демократичні інституції та зниженням довіри громадян до них. Франція, і меншою мірою Велика Британія, переживають глибоку кризу. Греція, здається, незручно балансує між загальною кризою довіри до своїх інституцій та дещо туманною вірою в ідеали демократії

- прокоментував результати дослідження професор політології Манчестерського університету Дімітріс Пападімітріу.

Вказується, що окрім того, що кожен п'ятий - 22 відсотки - сказали, що в певних випадках диктатура може бути їхнім кращим варіантом, кожен четвертий - 26 відсотків - також погодився з твердженням: "Якби в моїй країні був здібний та ефективний лідер, я б не заперечував, якби він обмежував демократичні права та не був відповідальним перед громадянами за свої дії".

Водночас опір ідеї авторитарного правління залишається сильним, оскільки 69 відсотків респондентів відхилили цю пропозицію.

Опитування не виражає загального невдоволення чи некритичного неприйняття демократичної системи. Воно виражає невдоволення громадян тим, як вона працює, з чіткими антиелітними та "антиістеблішментськими" характеристиками

- зазначив доцент Фракійського університету Демокріта в Греції Джордж Сіакас.

Щодо довіри до інституцій, Європейський Союз показав найкращі результати з 43 відсотками, випередивши ЗМІ з 27 відсотками та політичні партії з 24 відсотками. Третина опитаних не погодилася з думкою, що зростання популярності ультраправих становить небезпеку для демократії.

Нагадаємо

Минулого року дослідження "Європейського руху" показало, що лише третина громадян найбільших країн ЄС послідовно підтримують демократичні цінності. 64% респондентів не виключають переваги авторитарного правління, проте майже половина підтримує ідею європейської оборонної інтеграції.

