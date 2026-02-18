Кожен п'ятий європеєць підтримує диктатуру за певних обставин - опитування

Кожен п'ятий європеєць вважає, що в певних випадках диктатура краща за демократію. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною компанією AboutPeople на замовлення аналітичного центру Progressive Lab у п'яти країнах: Греції, Франції, Швеції, Великій Британії та Румунії, повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Зазначається, що соціологи виявили широке невдоволення тим, як демократія працює на практиці, а не самою демократією: так, близько 76 відсотків греків висловили невдоволення тим, як демократія працює в їхній країні, порівняно з 68 відсотками у Франції, 66 відсотками в Румунії, 42 відсотками у Великій Британії та 32 відсотками у Швеції.

Традиційні розбіжності між європейськими країнами зменшуються, і ситуація стає складнішою. Такі країни, як Румунія, які зазнали швидкого економічного зростання в останні роки, здається, не виявляють більшої довіри до ліберальної демократії. Багаті країни, такі як Швеція, стикаються з тиском на свої демократичні інституції та зниженням довіри громадян до них. Франція, і меншою мірою Велика Британія, переживають глибоку кризу. Греція, здається, незручно балансує між загальною кризою довіри до своїх інституцій та дещо туманною вірою в ідеали демократії