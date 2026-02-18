Кожен п'ятий європеєць підтримує диктатуру за певних обставин - опитування
Київ • УНН
Опитування AboutPeople показало, що 22% європейців вважають диктатуру кращою за демократію в певних випадках. 26% підтримують лідера, який обмежує демократичні права.
Кожен п'ятий європеєць вважає, що в певних випадках диктатура краща за демократію. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною компанією AboutPeople на замовлення аналітичного центру Progressive Lab у п'яти країнах: Греції, Франції, Швеції, Великій Британії та Румунії, повідомляє УНН із посиланням на Politico.
Деталі
Зазначається, що соціологи виявили широке невдоволення тим, як демократія працює на практиці, а не самою демократією: так, близько 76 відсотків греків висловили невдоволення тим, як демократія працює в їхній країні, порівняно з 68 відсотками у Франції, 66 відсотками в Румунії, 42 відсотками у Великій Британії та 32 відсотками у Швеції.
Традиційні розбіжності між європейськими країнами зменшуються, і ситуація стає складнішою. Такі країни, як Румунія, які зазнали швидкого економічного зростання в останні роки, здається, не виявляють більшої довіри до ліберальної демократії. Багаті країни, такі як Швеція, стикаються з тиском на свої демократичні інституції та зниженням довіри громадян до них. Франція, і меншою мірою Велика Британія, переживають глибоку кризу. Греція, здається, незручно балансує між загальною кризою довіри до своїх інституцій та дещо туманною вірою в ідеали демократії
Вказується, що окрім того, що кожен п'ятий - 22 відсотки - сказали, що в певних випадках диктатура може бути їхнім кращим варіантом, кожен четвертий - 26 відсотків - також погодився з твердженням: "Якби в моїй країні був здібний та ефективний лідер, я б не заперечував, якби він обмежував демократичні права та не був відповідальним перед громадянами за свої дії".
Водночас опір ідеї авторитарного правління залишається сильним, оскільки 69 відсотків респондентів відхилили цю пропозицію.
Опитування не виражає загального невдоволення чи некритичного неприйняття демократичної системи. Воно виражає невдоволення громадян тим, як вона працює, з чіткими антиелітними та "антиістеблішментськими" характеристиками
Щодо довіри до інституцій, Європейський Союз показав найкращі результати з 43 відсотками, випередивши ЗМІ з 27 відсотками та політичні партії з 24 відсотками. Третина опитаних не погодилася з думкою, що зростання популярності ультраправих становить небезпеку для демократії.
Минулого року дослідження "Європейського руху" показало, що лише третина громадян найбільших країн ЄС послідовно підтримують демократичні цінності. 64% респондентів не виключають переваги авторитарного правління, проте майже половина підтримує ідею європейської оборонної інтеграції.
