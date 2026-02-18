Каждый пятый европеец поддерживает диктатуру при определенных обстоятельствах - опрос

Каждый пятый европеец считает, что в определенных случаях диктатура лучше демократии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией AboutPeople по заказу аналитического центра Progressive Lab в пяти странах: Греции, Франции, Швеции, Великобритании и Румынии, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Отмечается, что социологи выявили широкое недовольство тем, как демократия работает на практике, а не самой демократией: так, около 76 процентов греков выразили недовольство тем, как демократия работает в их стране, по сравнению с 68 процентами во Франции, 66 процентами в Румынии, 42 процентами в Великобритании и 32 процентами в Швеции.

Традиционные разногласия между европейскими странами уменьшаются, и ситуация становится сложнее. Такие страны, как Румыния, которые пережили быстрый экономический рост в последние годы, кажется, не проявляют большего доверия к либеральной демократии. Богатые страны, такие как Швеция, сталкиваются с давлением на свои демократические институты и снижением доверия граждан к ним. Франция, и в меньшей степени Великобритания, переживают глубокий кризис. Греция, кажется, неудобно балансирует между общим кризисом доверия к своим институтам и несколько туманной верой в идеалы демократии