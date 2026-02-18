$43.170.07
17 февраля, 18:24
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Каждый пятый европеец поддерживает диктатуру при определенных обстоятельствах - опрос

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Опрос AboutPeople показал, что 22% европейцев считают диктатуру лучше демократии в определенных случаях. 26% поддерживают лидера, который ограничивает демократические права.

Каждый пятый европеец поддерживает диктатуру при определенных обстоятельствах - опрос

Каждый пятый европеец считает, что в определенных случаях диктатура лучше демократии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией AboutPeople по заказу аналитического центра Progressive Lab в пяти странах: Греции, Франции, Швеции, Великобритании и Румынии, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

Отмечается, что социологи выявили широкое недовольство тем, как демократия работает на практике, а не самой демократией: так, около 76 процентов греков выразили недовольство тем, как демократия работает в их стране, по сравнению с 68 процентами во Франции, 66 процентами в Румынии, 42 процентами в Великобритании и 32 процентами в Швеции.

Традиционные разногласия между европейскими странами уменьшаются, и ситуация становится сложнее. Такие страны, как Румыния, которые пережили быстрый экономический рост в последние годы, кажется, не проявляют большего доверия к либеральной демократии. Богатые страны, такие как Швеция, сталкиваются с давлением на свои демократические институты и снижением доверия граждан к ним. Франция, и в меньшей степени Великобритания, переживают глубокий кризис. Греция, кажется, неудобно балансирует между общим кризисом доверия к своим институтам и несколько туманной верой в идеалы демократии

- прокомментировал результаты исследования профессор политологии Манчестерского университета Димитрис Пападимитриу.

Указывается, что помимо того, что каждый пятый - 22 процента - сказал, что в определенных случаях диктатура может быть их лучшим вариантом, каждый четвертый - 26 процентов - также согласился с утверждением: "Если бы в моей стране был способный и эффективный лидер, я бы не возражал, если бы он ограничивал демократические права и не был ответственен перед гражданами за свои действия".

В то же время сопротивление идее авторитарного правления остается сильным, поскольку 69 процентов респондентов отклонили это предложение.

Опрос не выражает общего недовольства или некритического неприятия демократической системы. Он выражает недовольство граждан тем, как она работает, с четкими антиэлитными и "антиистеблишментскими" характеристиками

- отметил доцент Фракийского университета Демокрита в Греции Джордж Сиакас.

Что касается доверия к институтам, Европейский Союз показал наилучшие результаты с 43 процентами, опередив СМИ с 27 процентами и политические партии с 24 процентами. Треть опрошенных не согласилась с мнением, что рост популярности ультраправых представляет опасность для демократии.

Напомним

В прошлом году исследование "Европейского движения" показало, что лишь треть граждан крупнейших стран ЕС последовательно поддерживают демократические ценности. 64% респондентов не исключают преимущества авторитарного правления, однако почти половина поддерживает идею европейской оборонной интеграции.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Европейский Союз
Франция
Швеция
Великобритания
Греция
Румыния