Выборы в Португалии: социалист Антониу Жозе Сегуру одержал убедительную победу над ультраправой оппозицией

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Антониу Жозе Сегуру одержал победу во втором туре президентских выборов в Португалии, набрав 66-70% голосов. Он обошел ультраправого кандидата Андре Вентуру, который получил 30-34% поддержки.

Выборы в Португалии: социалист Антониу Жозе Сегуру одержал убедительную победу над ультраправой оппозицией
Фото: Bloomberg

В воскресенье, 8 февраля, в Португалии состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого победу одержал кандидат от Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру. По данным подсчета более 96% голосов, умеренный политик набрал около 66-70% поддержки, победив лидера ультраправой партии "Чега" Андре Вентуру, который получил около 30-34% голосов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Эти выборы стали первым случаем за последние сорок лет, когда для определения победителя потребовался второй тур. 63-летний Антониу Жозе Сегуру, опытный дипломат и бывший лидер социалистов, построил свою кампанию на обещаниях институциональной стабильности и защиты демократических ценностей. Его уверенный результат свидетельствует о запросе общества на сбалансированную политику на фоне роста популистских настроений в Европе.

Полностью и безоговорочно: Трамп открыто поддержал Орбана на предстоящих выборах в Венгрии05.02.26, 20:47 • 5507 просмотров

Несмотря на поражение, Андре Вентура продемонстрировал значительный рост поддержки по сравнению с прошлогодними всеобщими выборами. Его кампания базировалась на антиистеблишментской риторике и жесткой критике миграционной политики, что позволило ему стать первым ультраправым кандидатом в истории Португалии, который прошел в финальный этап президентской гонки.

Полномочия нового президента и политические перспективы

Хотя роль президента в Португалии является в значительной степени церемониальной, он имеет стратегически важное право распускать парламент и назначать досрочные выборы. Победа Сегуру, вероятно, поможет снизить напряженность в стране и обеспечить стабильное сотрудничество с правоцентристским правительством премьер-министра Луиса Монтенегро. Новоизбранный глава государства уже заявил о готовности стать "президентом для всех португальцев" и действовать как посредник между различными политическими силами.

Явка во втором туре была несколько ниже прогнозируемой и составила около 50% из-за сложных погодных условий – шторма "Марта", накрывшего страну в эти выходные. Официальная инаугурация нового президента должна состояться в ближайшее время, после чего он сменит на посту Марсело Ребелу де Соузу, который возглавлял страну в течение последнего десятилетия. 

Шторм "Марта" опустошает поля Испании и Португалии: убытки аграриев достигают сотен миллионов евро07.02.26, 20:28 • 5148 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Луиш Монтенегру
Марселу Ребелу де Соуза
Bloomberg L.P.
Европа