Шторм "Марта" опустошает поля Испании и Португалии: убытки аграриев достигают сотен миллионов евро
Шторм "Марта" вызвал наводнения и оползни на Пиренейском полуострове, что привело к эвакуации тысяч людей. Аграрный сектор Испании и Португалии понес убытки на сотни миллионов евро из-за затопления посевов и разрушения инфраструктуры.
Пиренейский полуостров оказался в эпицентре мощной стихии, которая принесла с собой катастрофические наводнения, оползни и разрушительные порывы ветра. В результате шторма "Марта", накрывшего регион в субботу, 7 февраля, тысячи людей были вынуждены эвакуироваться, а сельскохозяйственный сектор понес беспрецедентные потери из-за затопления угодий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
В испанской Андалусии ситуация оценивается как критическая: более 11 000 жителей покинули свои дома, а около 170 дорог остаются заблокированными. Фермерские организации сообщают о миллионных убытках, поскольку тысячи гектаров с посевами брокколи, моркови и цветной капусты оказались под толщей воды.
Это настоящая природная катастрофа. Дождь идет непрерывно, урожай уничтожен
Португалия также сообщает о тяжелых последствиях непогоды. Министерство сельского хозяйства страны предварительно оценило потери в аграрном и лесном секторах в 750 миллионов евро.
Ситуацию осложняют перебои в железнодорожном сообщении и ожидания метеорологов относительно дальнейшего усиления шторма в ближайшие дни.
Сейсмические колебания и оранжевый уровень опасности
Помимо наводнений, непогода спровоцировала опасные структурные сдвиги грунта. Жители горного хребта Серрания-де-Ронда сообщили о дрожании земли, которое продолжается уже несколько дней. Местные власти уверяют, что прямой угрозы нет, однако призывают людей к бдительности из-за риска оползней. Из-за экстремальных погодных условий в Испании даже перенесли футбольный матч Ла Лиги между "Севильей" и "Жироной".
В настоящее время государственное метеорологическое агентство AEMET объявило оранжевый уровень опасности. Прогнозируются новые ливни, сильные снегопады в горных районах и опасные штормовые волны на побережье. Фермеры уже готовят обращения к правительствам обеих стран с просьбой о срочной финансовой помощи для восстановления хозяйств.
