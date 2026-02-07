Шторм "Марта" опустошает поля Испании и Португалии: убытки аграриев достигают сотен миллионов евро

$43.140.00
Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго
13:35 • 10550 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 15933 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 16175 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 21039 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 33657 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 45898 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 40602 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 31292 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 45504 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 24337 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto

Эксклюзив

6 февраля, 14:41 • 45504 просмотра
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 45504 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 41031 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес

Эксклюзив

6 февраля, 11:00 • 43096 просмотра
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 43096 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 55342 просмотра
Шторм "Марта" опустошает поля Испании и Португалии: убытки аграриев достигают сотен миллионов евро

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Шторм "Марта" вызвал наводнения и оползни на Пиренейском полуострове, что привело к эвакуации тысяч людей. Аграрный сектор Испании и Португалии понес убытки на сотни миллионов евро из-за затопления посевов и разрушения инфраструктуры.

Шторм "Марта" опустошает поля Испании и Португалии: убытки аграриев достигают сотен миллионов евро
Фото: Reuters

Пиренейский полуостров оказался в эпицентре мощной стихии, которая принесла с собой катастрофические наводнения, оползни и разрушительные порывы ветра. В результате шторма "Марта", накрывшего регион в субботу, 7 февраля, тысячи людей были вынуждены эвакуироваться, а сельскохозяйственный сектор понес беспрецедентные потери из-за затопления угодий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В испанской Андалусии ситуация оценивается как критическая: более 11 000 жителей покинули свои дома, а около 170 дорог остаются заблокированными. Фермерские организации сообщают о миллионных убытках, поскольку тысячи гектаров с посевами брокколи, моркови и цветной капусты оказались под толщей воды.

Это настоящая природная катастрофа. Дождь идет непрерывно, урожай уничтожен

– подчеркнул представитель организации COAG Мигель Анхель Перес.

Португалия также сообщает о тяжелых последствиях непогоды. Министерство сельского хозяйства страны предварительно оценило потери в аграрном и лесном секторах в 750 миллионов евро.

Марокко эвакуирует 50 000 человек из-за угрозы затопления города Ксар-эль-Кебир03.02.26, 01:20 • 6133 просмотра

Ситуацию осложняют перебои в железнодорожном сообщении и ожидания метеорологов относительно дальнейшего усиления шторма в ближайшие дни.

Сейсмические колебания и оранжевый уровень опасности

Помимо наводнений, непогода спровоцировала опасные структурные сдвиги грунта. Жители горного хребта Серрания-де-Ронда сообщили о дрожании земли, которое продолжается уже несколько дней. Местные власти уверяют, что прямой угрозы нет, однако призывают людей к бдительности из-за риска оползней. Из-за экстремальных погодных условий в Испании даже перенесли футбольный матч Ла Лиги между "Севильей" и "Жироной".

В настоящее время государственное метеорологическое агентство AEMET объявило оранжевый уровень опасности. Прогнозируются новые ливни, сильные снегопады в горных районах и опасные штормовые волны на побережье. Фермеры уже готовят обращения к правительствам обеих стран с просьбой о срочной финансовой помощи для восстановления хозяйств.

Шторм Леонардо на Пиренеях: наводнения и оползни, погибшие и пропавшие без вести05.02.26, 23:59 • 5592 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Село
Государственный бюджет
Укргидрометцентр
Reuters
Испания
Португалия