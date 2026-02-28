Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников

В ночь на 28 февраля нефтеперерабатывающий завод в станице Новоминской Краснодарского края стал объектом атаки ударных дронов, что привело к серьезному возгоранию на промышленном объекте. По информации местного оперативного штаба РФ, в результате падения беспилотников был поражен один из резервуаров предприятия, после чего огонь распространился на прилегающую территорию. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно сообщениям в местных пабликах, основной удар пришелся на мощности НПЗ "Албашнефть". Площадь возгорания, по уточненным данным оккупационных властей, составила не менее 150 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 39 сотрудников МЧС и 13 единиц специальной техники, которые пытались локализовать огонь в зоне резервуаров, чтобы предотвратить дальнейшие взрывы и разлив нефтепродуктов.

Последствия атаки для топливной инфраструктуры региона

Этот инцидент стал очередным в серии успешных ударов по энергетической инфраструктуре врага, обеспечивающей логистические потребности оккупационных войск.

Несмотря на попытки российского оперштаба минимизировать масштаб разрушений заявлениями о "падении обломков", характер пожара и активное привлечение спасательных подразделений свидетельствуют о существенном повреждении оборудования завода. В настоящее время продолжается оценка ущерба, а работа предприятия в Каневском районе была частично приостановлена из-за угрозы повторных взрывов.

В Белгороде перебои с электроэнергией после серии ударов по объектам критической инфраструктуры