Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников

$43.210.03
51.020.06
ukenru
19:28 • 6932 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 16327 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 22896 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 32808 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 34495 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 38193 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 52561 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 45845 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 39450 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33586 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.9м/с
86%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 21530 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 19657 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 14883 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 13894 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 8304 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo20:06 • 6040 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 13919 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 14907 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 19680 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 21554 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Илон Маск
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Кабул
Кандагар
Реклама
УНН Lite
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto18:52 • 4940 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 6920 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 8338 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 23945 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53260 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Старлинк

Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В ночь на 28 февраля НПЗ в станице Новоминской Краснодарского края подвергся атаке дронов. В результате падения беспилотников загорелся резервуар, пожар охватил 150 квадратных метров.

Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников

В ночь на 28 февраля нефтеперерабатывающий завод в станице Новоминской Краснодарского края стал объектом атаки ударных дронов, что привело к серьезному возгоранию на промышленном объекте. По информации местного оперативного штаба РФ, в результате падения беспилотников был поражен один из резервуаров предприятия, после чего огонь распространился на прилегающую территорию. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно сообщениям в местных пабликах, основной удар пришелся на мощности НПЗ "Албашнефть". Площадь возгорания, по уточненным данным оккупационных властей, составила не менее 150 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 39 сотрудников МЧС и 13 единиц специальной техники, которые пытались локализовать огонь в зоне резервуаров, чтобы предотвратить дальнейшие взрывы и разлив нефтепродуктов.

Последствия атаки для топливной инфраструктуры региона

Этот инцидент стал очередным в серии успешных ударов по энергетической инфраструктуре врага, обеспечивающей логистические потребности оккупационных войск.

Несмотря на попытки российского оперштаба минимизировать масштаб разрушений заявлениями о "падении обломков", характер пожара и активное привлечение спасательных подразделений свидетельствуют о существенном повреждении оборудования завода. В настоящее время продолжается оценка ущерба, а работа предприятия в Каневском районе была частично приостановлена из-за угрозы повторных взрывов.

В Белгороде перебои с электроэнергией после серии ударов по объектам критической инфраструктуры26.02.26, 23:37 • 4706 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Энергетика
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине