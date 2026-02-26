В Белгороде перебои с электроэнергией после серии ударов по объектам критической инфраструктуры
В Белгороде и районе после атаки 26 февраля исчезли электроэнергия, водоснабжение и тепло. Губернатор сообщил о серьезных повреждениях энергетических объектов, что привело к критической ситуации.
В российском Белгороде и прилегающем районе зафиксировано полное или частичное исчезновение электроэнергии, водоснабжения и тепла в результате массированной атаки вечером 26 февраля. Местные власти подтвердили разрушение энергетических объектов, что привело к критической ситуации с коммунальными услугами для тысяч жителей региона.
Детали
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков официально заявил о "серьезных повреждениях" инфраструктуры, которые сделали невозможной стабильную работу систем жизнеобеспечения города.
Из-за обесточивания насосных станций и котельных жилые массивы остались без воды и отопления в ночное время. Сейчас аварийные службы пытаются локализовать последствия ударов, однако оценить полный масштаб разрушений планируют позже.
В социальных сетях жители Белгорода массово распространяют кадры обесточенных кварталов и жалуются на полное отсутствие связи в отдельных районах.
Оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности, однако отсутствие стабильного энергопитания усложняет проведение восстановительных работ. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
