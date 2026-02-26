$43.240.02
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Белгороде перебои с электроэнергией после серии ударов по объектам критической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 556 просмотра

В Белгороде и районе после атаки 26 февраля исчезли электроэнергия, водоснабжение и тепло. Губернатор сообщил о серьезных повреждениях энергетических объектов, что привело к критической ситуации.

В Белгороде перебои с электроэнергией после серии ударов по объектам критической инфраструктуры

В российском Белгороде и прилегающем районе зафиксировано полное или частичное исчезновение электроэнергии, водоснабжения и тепла в результате массированной атаки вечером 26 февраля. Местные власти подтвердили разрушение энергетических объектов, что привело к критической ситуации с коммунальными услугами для тысяч жителей региона. Об этом пишет УНН.

Детали

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков официально заявил о "серьезных повреждениях" инфраструктуры, которые сделали невозможной стабильную работу систем жизнеобеспечения города.

Из-за обесточивания насосных станций и котельных жилые массивы остались без воды и отопления в ночное время. Сейчас аварийные службы пытаются локализовать последствия ударов, однако оценить полный масштаб разрушений планируют позже.

Нефтебаза в российских Великих Луках загорелась после атаки дронов19.02.26, 02:14 • 26500 просмотров

В социальных сетях жители Белгорода массово распространяют кадры обесточенных кварталов и жалуются на полное отсутствие связи в отдельных районах.

Оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности, однако отсутствие стабильного энергопитания усложняет проведение восстановительных работ. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

В Белгороде пропал свет после удара по энергетической инфраструктуре города23.02.26, 00:42 • 8502 просмотра

Степан Гафтко

