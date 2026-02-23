В Белгороде пропал свет после удара по энергетической инфраструктуре города

$43.270.00
50.920.00
ukenru
19:57 • 5718 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
19:22 • 12699 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 21336 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 28682 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 30362 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 43950 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 50449 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 40943 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 65837 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 70329 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
89%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Теракт во Львове 22 февраля - появилось видео закладки взрывчаткиPhotoVideo22 февраля, 13:04 • 13581 просмотра
Венгрия не будет прекращать электроснабжение Украины - Сийярто объяснил причины22 февраля, 14:27 • 5268 просмотра
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен22 февраля, 14:55 • 20738 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки РФ на Киевскую область возросло до 17, четверо из них – дети22 февраля, 15:44 • 6872 просмотра
В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки19:41 • 11516 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 81046 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 90694 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 98944 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 111134 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 149206 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Александр Сырский
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 39384 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 41379 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 41612 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 32833 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 35355 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Хранитель

В Белгороде пропал свет после удара по энергетической инфраструктуре города

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В российском Белгороде значительные повреждения энергосистемы после ночной атаки. Часть города осталась без света, воды и отопления из-за вывода из строя оборудования.

В Белгороде пропал свет после удара по энергетической инфраструктуре города

В российском Белгороде зафиксированы критические повреждения ключевых объектов энергосистемы после атаки на промышленные зоны города. Из-за вывода из строя оборудования значительная часть жилых кварталов осталась без света, воды и отопления, что заставило местные власти ввести чрезвычайный режим работы коммунальных служб. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет УНН.

Детали

В результате (атаки - ред.) есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей

- заявил губернатор Белгородской области Гладков.

По данным профильных источников и мониторинговых каналов, основной удар пришелся на электроподстанцию "Фрунзенская", которая обеспечивает питание центральных и южных районов города. Местные жители сообщали о серии мощных взрывов и яркой вспышке, после чего начался масштабный пожар на территории объекта.

Отключение электричества привело к остановке насосных станций и прекращению циркуляции теплоносителя в системах централизованного отопления, что создает угрозу размораживания сетей в многоэтажках.

Нефтебаза в российских Великих Луках загорелась после атаки дронов19.02.26, 02:14 • 24591 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия