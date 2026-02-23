В Белгороде пропал свет после удара по энергетической инфраструктуре города
В российском Белгороде значительные повреждения энергосистемы после ночной атаки. Часть города осталась без света, воды и отопления из-за вывода из строя оборудования.
В российском Белгороде зафиксированы критические повреждения ключевых объектов энергосистемы после атаки на промышленные зоны города. Из-за вывода из строя оборудования значительная часть жилых кварталов осталась без света, воды и отопления, что заставило местные власти ввести чрезвычайный режим работы коммунальных служб. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет УНН.
В результате (атаки - ред.) есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей
По данным профильных источников и мониторинговых каналов, основной удар пришелся на электроподстанцию "Фрунзенская", которая обеспечивает питание центральных и южных районов города. Местные жители сообщали о серии мощных взрывов и яркой вспышке, после чего начался масштабный пожар на территории объекта.
Отключение электричества привело к остановке насосных станций и прекращению циркуляции теплоносителя в системах централизованного отопления, что создает угрозу размораживания сетей в многоэтажках.
