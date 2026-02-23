В Белгороде пропал свет после удара по энергетической инфраструктуре города

В российском Белгороде зафиксированы критические повреждения ключевых объектов энергосистемы после атаки на промышленные зоны города. Из-за вывода из строя оборудования значительная часть жилых кварталов осталась без света, воды и отопления, что заставило местные власти ввести чрезвычайный режим работы коммунальных служб. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет УНН.

В результате (атаки - ред.) есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей