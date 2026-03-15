$44.1650.96
ukenru
10:18 • 3884 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.4м/с
25%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джорджия Мелони
Ким Кардашьян
Си Цзиньпин
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Европа
Актуальное
Техника
Шахед-136
Отопление
Нефть марки Brent
Социальная сеть

В Киеве простились с бразильским добровольцем, погибшим в боях за Украину

Киев • УНН

 • 156 просмотра

На военном кладбище столицы простились с бойцом легиона ГУР Родриго Оливейрой. Воин из Бразилии погиб в бою вблизи Степногорска в Запорожье.

В Киеве состоялась церемония прощания с бразильским добровольцем Родриго Оливейрой де Соузой, погибшим в бою против российских оккупантов. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Церемония состоялась 13 марта на Национальном военном мемориальном кладбище. Воина тактической группы "Реванш", входящей в состав Международного легиона ГУР, похоронили с надлежащими воинскими почестями.

Родриго Оливейра де Соуза родился 25 июля 1999 года в городе Сан-Жуан-ди-Мерити в штате Рио-де-Жанейро в Бразилии. После завершения учебы он путешествовал и работал в разных странах Европы, в частности в Португалии, Италии и Польше.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину он решил присоединиться к борьбе против агрессии и вступил в Международный легион. Боец погиб во время боя с российскими войсками в районе Степногорска Запорожской области.

Побратимы вспоминают Родриго как сильного духом и профессионального воина, который постоянно совершенствовал свои боевые навыки. Он увлекался фотографией, любил джаз и хип-хоп. После войны доброволец планировал вернуться домой к родителям и продолжить военную карьеру.

Представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин подчеркнул, что Родриго стал примером мужества и преданности ценностям свободы, демократии и равенства, за которые он отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии.

Зеленский подписал закон о соцзащите и медгарантиях для иностранных добровольцев09.02.26, 19:32 • 3884 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Запорожская область
Главное управление разведки Украины
Рио-де-Жанейро
Бразилия
Италия
Португалия
Украина
Киев
Польша