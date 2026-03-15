В Киеве простились с бразильским добровольцем, погибшим в боях за Украину
Киев • УНН
На военном кладбище столицы простились с бойцом легиона ГУР Родриго Оливейрой. Воин из Бразилии погиб в бою вблизи Степногорска в Запорожье.
В Киеве состоялась церемония прощания с бразильским добровольцем Родриго Оливейрой де Соузой, погибшим в бою против российских оккупантов. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.
Детали
Церемония состоялась 13 марта на Национальном военном мемориальном кладбище. Воина тактической группы "Реванш", входящей в состав Международного легиона ГУР, похоронили с надлежащими воинскими почестями.
Родриго Оливейра де Соуза родился 25 июля 1999 года в городе Сан-Жуан-ди-Мерити в штате Рио-де-Жанейро в Бразилии. После завершения учебы он путешествовал и работал в разных странах Европы, в частности в Португалии, Италии и Польше.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину он решил присоединиться к борьбе против агрессии и вступил в Международный легион. Боец погиб во время боя с российскими войсками в районе Степногорска Запорожской области.
Побратимы вспоминают Родриго как сильного духом и профессионального воина, который постоянно совершенствовал свои боевые навыки. Он увлекался фотографией, любил джаз и хип-хоп. После войны доброволец планировал вернуться домой к родителям и продолжить военную карьеру.
Представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин подчеркнул, что Родриго стал примером мужества и преданности ценностям свободы, демократии и равенства, за которые он отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии.
