Рио-де-Жанейро

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28775 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Беспрецедентные» отношения: министры рф и КНР на G20 обменялись мнениями относительно российской агрессии в Украине

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