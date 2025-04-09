Рио-де-Жанейро

Украина получит кредит на 3,3 млрд долларов от Японии, который погасят доходами от замороженных активов рф - СМИ

Япония планирует предоставить Украине кредит в размере $3,3 млрд в рамках пакета финансовой поддержки от стран «Группы Семи» на сумму $50 млрд, который будет погашаться за счет поступлений от замороженных российских активов.