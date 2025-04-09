Шакира снова отменила концерт тура "Women Don't Cry Anymore" в Доминиканской Республике из-за операционных проблем. Это уже пятое отмененное выступление певицы.
Города по всему миру готовятся к празднованию Нового года с уникальными традициями и масштабными шоу. От первого фейерверка в Новой Зеландии до последнего празднования в Американском Самоа через 24 часа.
Суд Рио-де-Жанейро признал песню Адель «Million Years Ago» плагиатом самбы «Mulheres» Тониньо Гераеша. Sony и Universal должны удалить трек со всех платформ под угрозой штрафа в $8000.
Сборная Украины завоевала 9 медалей на чемпионате мира среди юниоров по прыжкам в воду в Рио-де-Жанейро. Украинские спортсмены завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых наград, став лидерами среди 42 стран.
Президент Еврокомиссии, которая имеет медицинское образование, помогла пассажиру во время рейса из Цюриха в Брюссель. Инцидент произошел во время ее возвращения с саммита G20 в Рио-де-Жанейро.
Канцлер Германии выразил недовольство отсутствием в декларации G20 упоминания об ответственности россии за войну в Украине. Также он раскритиковал формулировки документа по конфликту в секторе Газа.
Канцлер Германии не обсуждал поставки ракет Taurus с путиным во время телефонного разговора. Шольц консультировался по этому вопросу только с Зеленским и союзниками по НАТО, пишет Bild.
Лавров и Ван И встретились на полях G20 в Рио-де-Жанейро для обсуждения двусторонних отношений и войны в Украине. Китай заявил о готовности укреплять стратегическую координацию с Россией.
Джо Байден анонсировал трехлетнее обязательство выделить $4 млрд для Международной ассоциации развития Всемирного банка. Средства будут направлены на низкопроцентные кредиты и гранты для беднейших стран мира.
Президент Турции планирует представить план замораживания войны в Украине на саммите G20. Предложение включает отсрочку вступления в НАТО на 10 лет и создание демилитаризованной зоны на Донбассе.
Дженя Лула да Силва во время мероприятия G20 резко высказалась в адрес Илона Маска по регулированию социальных сетей. Маск отреагировал на это в соцсети X, намекнув на поражение действующей власти на следующих выборах.
Мухаммед ибн Салман не посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро из-за хронического заболевания ушного канала. На решение также могло повлиять отсутствие путина и завершение президентства Байдена.
Президент США Джо Байден прибыл в Лиму для участия в саммите АТЭС, где проведет ключевую встречу с лидером Китая. Запланированы также переговоры с лидерами Перу, Японии и Южной Кореи по важным международным вопросам.
Глава мид рф сергей лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии 18-19 ноября. путин отказался от участия из-за ордера на арест МУС.
Вооруженные силы Бразилии будут обеспечивать безопасность во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре. На мероприятии ожидается присутствие Джо Байдена и Си Цзиньпина среди других мировых лидеров.
Андрей Костин призвал Бразилию выполнить ордер на арест путина, если тот посетит саммит G20. Генпрокурор подчеркнул важность привлечения путина к ответственности за военные преступления.
NAVI получили еще один важный трофей: киберспортивная команда победила в IEM Rio 2024.
Президент США Джо Байден подтвердил свое участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Во время разговора с президентом Бразилии он отметил хорошее состояние экономики обеих стран и важность развития партнерства.
Еврокомиссар Паоло Джентилони заявил о возможности заключения рамочного соглашения G7 по кредиту Украине на $50 млрд из замороженных российских активов до октября 2024 года. Кредит будет выдаваться из $300 млрд замороженных активов РФ.
Япония планирует предоставить Украине кредит в размере $3,3 млрд в рамках пакета финансовой поддержки от стран «Группы Семи» на сумму $50 млрд, который будет погашаться за счет поступлений от замороженных российских активов.
В ЕС сегодня министры стран-членов блока обсудят кредиты для Украины в размере 50 миллиардов долларов за счет арестованных российских активов, в преддверии предстоящей министерской встречи G7.
Макрон и Лула отпраздновали спуск на воду третьей подводной лодки, построенной в Бразилии с помощью Франции, подчеркнув свое оборонное партнерство, в рамках которого планируется построить еще одну подводную лодку.
Девять человек погибли и шестеро получили ранения во время полицейских операций, направленных против наркобанд в бедных районах Рио-де-Жанейро.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала министра иностранных дел рф сергея лаврова немедленно прекратить войну россии против Украины на встрече G20 в Бразилии.
Министры иностранных дел стран G20 встречаются в Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить напряженность в мире, включая войну России против Украины, и пути совершенствования многосторонних организаций в преддверии ежегодного саммита G20.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон впервые за 30 лет посетил Фолклендские острова, чтобы отдать дань памяти британским военным, погибшим в конфликте 1982 года, и подтвердить приверженность Великобритании к защите суверенитета островов.
Украинский борец Жан Беленюк завоевал бронзу на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, победив в финальном поединке Ислама Аббасова из Азербайджана.