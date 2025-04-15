Шакіра знову скасувала концерт туру "Women Don't Cry Anymore" в Домініканській Республіці через операційні проблеми. Це вже п'ятий скасований виступ співачки.
Міста по всьому світу готуються до святкування Нового року з унікальними традиціями та масштабними шоу. Від першого феєрверку в Новій Зеландії до останнього святкування в Американському Самоа через 24 години.
Суд Ріо-де-Жанейро визнав пісню Адель "Million Years Ago" плагіатом самби "Mulheres" Тоніньо Гераєша. Sony та Universal мають видалити трек з усіх платформ під загрозою штрафу у $8000.
Збірна України здобула 9 медалей на чемпіонаті світу серед юніорів зі стрибків у воду в Ріо-де-Жанейро. Українські спортсмени вибороли 2 золоті, 2 срібні та 5 бронзових нагород, ставши лідерами серед 42 країн.
Президентка Єврокомісії, яка має медичну освіту, допомогла пасажиру під час рейсу з Цюриха до Брюсселя. Інцидент стався під час її повернення з саміту G20 у Ріо-де-Жанейро.
Канцлер Німеччини висловив невдоволення відсутністю в декларації G20 згадки про відповідальність росії за війну в Україні. Також він розкритикував формулювання документа щодо конфлікту в секторі Газа.
Канцлер Німеччини не обговорював постачання ракет Taurus з путіним під час телефонної розмови. Шольц консультувався щодо цього питання лише з Зеленським та союзниками по НАТО, пише Bild.
Лавров і Ван І зустрілися на полях G20 у Ріо-де-Жанейро для обговорення двосторонніх відносин та війни в Україні. Китай заявив про готовність зміцнювати стратегічну координацію з росією.
Джо Байден анонсував трирічне зобов'язання виділити $4 млрд для Міжнародної асоціації розвитку Світового банку. Кошти будуть спрямовані на низьковідсоткові кредити та гранти для найбідніших країн світу.
Президент Туреччини планує представити план заморожування війни в Україні на саміті G20. Пропозиція включає відтермінування вступу до НАТО на 10 років та створення демілітаризованої зони на Донбасі.
Дженя Лула да Сілва під час заходу G20 різко висловилась на адресу Ілона Маска щодо регулювання соціальних мереж. Маск відреагував на це у соцмережі X, натякнувши на поразку чинної влади на наступних виборах.
Мухаммед ібн Салман не відвідає саміт G20 в Ріо-де-Жанейро через хронічне захворювання вушного каналу. На рішення також могла вплинути відсутність путіна та завершення президентства Байдена.
Президент США Джо Байден прибув до Ліми для участі в саміті АТЕС, де проведе ключову зустріч з лідером Китаю. Заплановані також переговори з лідерами Перу, Японії та Південної Кореї щодо важливих міжнародних питань.
Глава мзс рф сергій лавров очолить російську делегацію на саміті G20 у Бразилії 18-19 листопада. путін відмовився від участі через ордер на арешт МКС.
Збройні сили Бразилії забезпечуватимуть безпеку під час саміту G20 у Ріо-де-Жанейро в листопаді. На заході очікується присутність Джо Байдена та Сі Цзіньпіна серед інших світових лідерів.
Андрій Костін закликав Бразилію виконати ордер на арешт путіна, якщо той відвідає саміт G20. Генпрокурор наголосив на важливості притягнення путіна до відповідальності за воєнні злочини.
NAVI здобули ще один важливий трофей: кіберспортивна команда перемогла у IEM Rio 2024.
Президент США Джо Байден підтвердив свою участь у саміті G20 у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада. Під час розмови з президентом Бразилії він відзначив хороший стан економіки обох країн та важливість розвитку партнерства.
Єврокомісар Паоло Джентілоні заявив про можливість укладення рамкової угоди G7 щодо кредиту Україні на $50 млрд із заморожених російських активів до жовтня 2024 року. Кредит видаватиметься з $300 млрд заморожених активів РФ.
Японія планує надати Україні кредит у розмірі $3,3 млрд у рамках пакету фінансової підтримки від країн "Групи Семи" на суму $50 млрд, який буде погашатися за рахунок надходжень від заморожених російських активів.
У ЄС сьогодні міністри країн-членів блоку обговорять кредити для України обсягом 50 мільярдів доларів за рахунок арештованих російських активів, напередодні майбутньої міністерської зустрічі G7.
Макрон і Лула відсвяткували спуск на воду третього підводного човна, побудованого у Бразилії за допомогою Франції, підкресливши своє оборонне партнерство, у рамках якого планується побудувати ще один підводний човен.
Дев'ять людей загинули і шестеро отримали поранення під час поліцейських операцій, спрямованих проти наркобанд у бідних районах Ріо-де-Жанейро.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала міністра закордонних справ рф сергія лаврова негайно припинити війну росії проти України на зустрічі G20 у Бразилії.
Міністри закордонних справ країн G20 зустрічаються в Ріо-де-Жанейро, щоб обговорити напруженість у світі, включаючи війну росії проти України, і шляхи вдосконалення багатосторонніх організацій напередодні щорічного саміту G20.
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон вперше за 30 років відвідав Фолклендські острови, щоб віддати данину пам'яті британським військовим, які загинули в конфлікті 1982 року, і підтвердити прихильність Великобританії до захисту суверенітету островів.
Український борець Жан Беленюк завоював бронзу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби, перемігши у фінальному поєдинку Іслама Аббасова з Азербайджану.