Ріо-де-Жанейро

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 530 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 3852 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29068 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 159840 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138241 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141298 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 135961 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135886 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196667 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77707 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Шакіра знову скасувала концерт туру "Women Don't Cry Anymore" в Домініканській Республіці через операційні проблеми. Це вже п'ятий скасований виступ співачки.

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Від феєрверків у Сіднеї до падіння кулі в Нью-Йорку: міста по всьому світу готуються зустріти Новий рік

Міста по всьому світу готуються до святкування Нового року з унікальними традиціями та масштабними шоу. Від першого феєрверку в Новій Зеландії до останнього святкування в Американському Самоа через 24 години.

Новини Світу • 31 грудня, 09:31 • 102726 перегляди

Бразильський суд визнав плагіатом пісню співачки Адель

Суд Ріо-де-Жанейро визнав пісню Адель "Million Years Ago" плагіатом самби "Mulheres" Тоніньо Гераєша. Sony та Universal мають видалити трек з усіх платформ під загрозою штрафу у $8000.

Новини Світу • 17 грудня, 01:27 • 19195 перегляди

Україна лідирує на чемпіонаті світу серед юніорів зі стрибків у воду: 9 медалей

Збірна України здобула 9 медалей на чемпіонаті світу серед юніорів зі стрибків у воду в Ріо-де-Жанейро. Українські спортсмени вибороли 2 золоті, 2 срібні та 5 бронзових нагород, ставши лідерами серед 42 країн.

Спорт • 2 грудня, 11:59 • 15559 перегляди

Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн надала медичну допомогу пасажиру під час польоту

Президентка Єврокомісії, яка має медичну освіту, допомогла пасажиру під час рейсу з Цюриха до Брюсселя. Інцидент стався під час її повернення з саміту G20 у Ріо-де-Жанейро.

Новини Світу • 21 листопада, 07:17 • 14439 перегляди

Шольц: G20 недостатньо ясно висловилася з приводу війни рф проти України

Канцлер Німеччини висловив невдоволення відсутністю в декларації G20 згадки про відповідальність росії за війну в Україні. Також він розкритикував формулювання документа щодо конфлікту в секторі Газа.

Війна • 20 листопада, 06:25 • 21177 перегляди

Шольц не обговорював Taurus з путіним: що відомо про секретні переговори

Канцлер Німеччини не обговорював постачання ракет Taurus з путіним під час телефонної розмови. Шольц консультувався щодо цього питання лише з Зеленським та союзниками по НАТО, пише Bild.

Війна • 19 листопада, 09:40 • 15361 перегляди

"Безпрецедентні" відносини: міністри рф і КНР на G20 обмінялися думками відносно російської агресії в Україні

Лавров і Ван І зустрілися на полях G20 у Ріо-де-Жанейро для обговорення двосторонніх відносин та війни в Україні. Китай заявив про готовність зміцнювати стратегічну координацію з росією.

Війна • 19 листопада, 07:41 • 16961 перегляди

США обіцяють виділити 4 мільярди доларів Світового банку для підтримки бідних країн

Джо Байден анонсував трирічне зобов'язання виділити $4 млрд для Міжнародної асоціації розвитку Світового банку. Кошти будуть спрямовані на низьковідсоткові кредити та гранти для найбідніших країн світу.

Новини Світу • 19 листопада, 07:39 • 12178 перегляди

Ердоган представить пропозицію щодо "заморожування" війни в Україні на саміті G20 у Ріо

Президент Туреччини планує представити план заморожування війни в Україні на саміті G20. Пропозиція включає відтермінування вступу до НАТО на 10 років та створення демілітаризованої зони на Донбасі.

Війна • 18 листопада, 07:43 • 20741 перегляди

Перша леді Бразилії образила Ілона Маска на світському заході G20

Дженя Лула да Сілва під час заходу G20 різко висловилась на адресу Ілона Маска щодо регулювання соціальних мереж. Маск відреагував на це у соцмережі X, натякнувши на поразку чинної влади на наступних виборах.

Новини Світу • 17 листопада, 09:47 • 22557 перегляди

Саудівській принц пропустить саміт G20: на це могли вплинути відсутність путіна та завершення терміну Байдена - Bloomberg

Мухаммед ібн Салман не відвідає саміт G20 в Ріо-де-Жанейро через хронічне захворювання вушного каналу. На рішення також могла вплинути відсутність путіна та завершення президентства Байдена.

Новини Світу • 16 листопада, 12:58 • 22303 перегляди

Байден прибув до Ліми на саміт АТЕС: що чекає на зустрічі з Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден прибув до Ліми для участі в саміті АТЕС, де проведе ключову зустріч з лідером Китаю. Заплановані також переговори з лідерами Перу, Японії та Південної Кореї щодо важливих міжнародних питань.

Новини Світу • 15 листопада, 04:01 • 17244 перегляди

путін не поїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро: хто його замінить

Глава мзс рф сергій лавров очолить російську делегацію на саміті G20 у Бразилії 18-19 листопада. путін відмовився від участі через ордер на арешт МКС.

Політика • 12 листопада, 19:45 • 24660 перегляди

Бразилія застосує армію для безпеки під час саміту G20

Збройні сили Бразилії забезпечуватимуть безпеку під час саміту G20 у Ріо-де-Жанейро в листопаді. На заході очікується присутність Джо Байдена та Сі Цзіньпіна серед інших світових лідерів.

Новини Світу • 30 жовтня, 02:24 • 21343 перегляди

Україна закликала Бразилію заарештувати путіна, якщо він з'явиться на саміт G20

Андрій Костін закликав Бразилію виконати ордер на арешт путіна, якщо той відвідає саміт G20. Генпрокурор наголосив на важливості притягнення путіна до відповідальності за воєнні злочини.

Війна • 14 жовтня, 13:50 • 17783 перегляди

NAVI здобули ще один важливий трофей: кіберспортивна команда перемогла у IEM Rio 2024

NAVI здобули ще один важливий трофей: кіберспортивна команда перемогла у IEM Rio 2024.

Спорт • 14 жовтня, 11:35 • 10414 перегляди

Байден підтвердив участь у саміті G20 після виборів у США

Президент США Джо Байден підтвердив свою участь у саміті G20 у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада. Під час розмови з президентом Бразилії він відзначив хороший стан економіки обох країн та важливість розвитку партнерства.

Новини Світу • 31 липня, 08:03 • 17131 перегляди

До жовтня країни G7, ймовірно, погодять рамкову угоду щодо 50 млрд доларів кредиту для України

Єврокомісар Паоло Джентілоні заявив про можливість укладення рамкової угоди G7 щодо кредиту Україні на $50 млрд із заморожених російських активів до жовтня 2024 року. Кредит видаватиметься з $300 млрд заморожених активів РФ.

Економіка • 25 липня, 18:53 • 81166 перегляди

Україна отримає кредит на 3,3 млрд доларів від Японії, який погасять доходами від заморожених активів рф – ЗМІ

Японія планує надати Україні кредит у розмірі $3,3 млрд у рамках пакету фінансової підтримки від країн "Групи Семи" на суму $50 млрд, який буде погашатися за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

Економіка • 17 липня, 14:20 • 40774 перегляди

У ЄС обговорять 50 млрд дол. для України за рахунок арештованих російських активів перед зустріччю G7 - єврокомісар

У ЄС сьогодні міністри країн-членів блоку обговорять кредити для України обсягом 50 мільярдів доларів за рахунок арештованих російських активів, напередодні майбутньої міністерської зустрічі G7.

Економіка • 16 липня, 10:46 • 28380 перегляди

Бразилія і Франція спустили на воду третій підводний човен в рамках оборонного партнерства

Макрон і Лула відсвяткували спуск на воду третього підводного човна, побудованого у Бразилії за допомогою Франції, підкресливши своє оборонне партнерство, у рамках якого планується побудувати ще один підводний човен.

Новини Світу • 28 березня, 13:31 • 24521 перегляди

У Ріо-де-Жанейро під час поліцейської операції загинули щонайменше дев'ять осіб

Дев'ять людей загинули і шестеро отримали поранення під час поліцейських операцій, спрямованих проти наркобанд у бідних районах Ріо-де-Жанейро.

Новини Світу • 28 лютого, 00:30 • 26215 перегляди

Бербок закликала рф негайно припинити війну в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала міністра закордонних справ рф сергія лаврова негайно припинити війну росії проти України на зустрічі G20 у Бразилії.

Війна • 22 лютого, 07:48 • 54066 перегляди

G20 на міністерській зустрічі в Бразилії обговорить війну росії проти України

Міністри закордонних справ країн G20 зустрічаються в Ріо-де-Жанейро, щоб обговорити напруженість у світі, включаючи війну росії проти України, і шляхи вдосконалення багатосторонніх організацій напередодні щорічного саміту G20.

Політика • 21 лютого, 11:57 • 29946 перегляди

Глава МЗС Британії Девід Кемерон відвідав Фолклендські острови вперше за 30 років

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон вперше за 30 років відвідав Фолклендські острови, щоб віддати данину пам'яті британським військовим, які загинули в конфлікті 1982 року, і підтвердити прихильність Великобританії до захисту суверенітету островів.

Політика • 20 лютого, 03:18 • 118789 перегляди

Беленюк здобув "бронзу" на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Український борець Жан Беленюк завоював бронзу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби, перемігши у фінальному поєдинку Іслама Аббасова з Азербайджану.

Спорт • 13 лютого, 20:33 • 24800 перегляди