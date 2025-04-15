Ріо-де-Жанейро

Бразилія і Франція спустили на воду третій підводний човен в рамках оборонного партнерства

Макрон і Лула відсвяткували спуск на воду третього підводного човна, побудованого у Бразилії за допомогою Франції, підкресливши своє оборонне партнерство, у рамках якого планується побудувати ще один підводний човен.