Ексклюзив
07:17 • 11594 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 99383 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 65357 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 67515 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 60666 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 51284 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 246535 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213633 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 168142 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 155197 перегляди
Трамп та путін зустрілись на Алясці
Збірна України з художньої гімнастики вирушила на ЧС в Бразилію: хто у складі

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Збірна України з художньої гімнастики, що складається з восьми спортсменок, вирушила на Чемпіонат світу в Ріо-де-Жанейро. Серед них дві дебютантки дорослої світової першості.

Збірна України з художньої гімнастики вирушила на ЧС в Бразилію: хто у складі

Світова першість з художньої гімнастики триватиме з 20 по 24 серпня в Ріо-де-Жанейро. Збірна України з художньої гімнастики буде представлена у Бразилії вісьмома спортсменками. 

Передає УНН із посиланням на Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України

Деталі

Збірна України з художньої гімнастики вирушила на чемпіонат світу-2025

Заявка збірної України

Особиста першість:

Таїсія Онофрійчук,

Поліна Каріка.

Групові вправи:

Єлизавета Азза,

Діана Баєва,

Надія Юріна,

Валерія Перемета,

Кіра Ширикіна,

Олександра Ющак.

Доповнення

У Ріо дебютують:

  • Таїсія Онофрійчук

     Це дебют на дорослому чемпіонаті світу. До змагань 17-річна українка підходить у статусі чемпіонки Європи-2024 в особистому багатоборстві.;

    • Поліна Каріка

      Також уперше виступить на світовій першості. Серед низки інших нагород в активі спортсменки — титул чемпіонки Європи-2020 серед юніорок у вправах з м’ячем і в команді.

      Нагадаємо

      Українські гімнастки завершили виступи на Олімпійських іграх, посівши 7 місце в груповому багатоборстві. Команда набрала 68.950 бала, втративши шанси на медаль через помилки у вправі з трьома стрічками та двома м'ячами.

      Ігор Тележніков

      Спорт
      Олімпійські ігри
      Національний олімпійський комітет
      Ріо-де-Жанейро
      Бразилія
      Париж
      Україна