Збірна України з художньої гімнастики вирушила на ЧС в Бразилію: хто у складі
Київ • УНН
Збірна України з художньої гімнастики, що складається з восьми спортсменок, вирушила на Чемпіонат світу в Ріо-де-Жанейро. Серед них дві дебютантки дорослої світової першості.
Світова першість з художньої гімнастики триватиме з 20 по 24 серпня в Ріо-де-Жанейро. Збірна України з художньої гімнастики буде представлена у Бразилії вісьмома спортсменками.
Передає УНН із посиланням на Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України
Деталі
Збірна України з художньої гімнастики вирушила на чемпіонат світу-2025
Заявка збірної України
Особиста першість:
Таїсія Онофрійчук,
Поліна Каріка.
Групові вправи:
Єлизавета Азза,
Діана Баєва,
Надія Юріна,
Валерія Перемета,
Кіра Ширикіна,
Олександра Ющак.
Доповнення
У Ріо дебютують:
- Таїсія Онофрійчук
Це дебют на дорослому чемпіонаті світу. До змагань 17-річна українка підходить у статусі чемпіонки Європи-2024 в особистому багатоборстві.;
- Поліна Каріка
Також уперше виступить на світовій першості. Серед низки інших нагород в активі спортсменки — титул чемпіонки Європи-2020 серед юніорок у вправах з м’ячем і в команді.
Нагадаємо
Українські гімнастки завершили виступи на Олімпійських іграх, посівши 7 місце в груповому багатоборстві. Команда набрала 68.950 бала, втративши шанси на медаль через помилки у вправі з трьома стрічками та двома м'ячами.