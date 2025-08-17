Збірна України з художньої гімнастики вирушила на ЧС в Бразилію: хто у складі

Світова першість з художньої гімнастики триватиме з 20 по 24 серпня в Ріо-де-Жанейро. Збірна України з художньої гімнастики буде представлена у Бразилії вісьмома спортсменками.

Збірна України з художньої гімнастики вирушила на чемпіонат світу-2025

Заявка збірної України

Особиста першість:

Таїсія Онофрійчук,

Поліна Каріка.

Групові вправи:

Єлизавета Азза,

Діана Баєва,

Надія Юріна,

Валерія Перемета,

Кіра Ширикіна,

Олександра Ющак.

У Ріо дебютують:

Таїсія Онофрійчук

Це дебют на дорослому чемпіонаті світу. До змагань 17-річна українка підходить у статусі чемпіонки Європи-2024 в особистому багатоборстві.;

Поліна Каріка

Також уперше виступить на світовій першості. Серед низки інших нагород в активі спортсменки — титул чемпіонки Європи-2020 серед юніорок у вправах з м’ячем і в команді.

Українські гімнастки завершили виступи на Олімпійських іграх, посівши 7 місце в груповому багатоборстві. Команда набрала 68.950 бала, втративши шанси на медаль через помилки у вправі з трьома стрічками та двома м'ячами.