Сборная Украины по художественной гимнастике отправилась на ЧМ в Бразилию: кто в составе

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 20 по 24 августа в Рио-де-Жанейро. Сборная Украины по художественной гимнастике будет представлена в Бразилии восемью спортсменками.

Передает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины и национальную олимпийскую сборную Украины

Детали

Сборная Украины по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира-2025

Заявка сборной Украины

Личное первенство:

Таисия Онофрийчук,

Полина Карика.

Групповые упражнения:

Елизавета Азза,

Диана Баева,

Надежда Юрина,

Валерия Перемета,

Кира Ширыкина,

Александра Ющак.

Дополнение

В Рио дебютируют:

Таисия Онофрийчук

Это дебют на взрослом чемпионате мира. К соревнованиям 17-летняя украинка подходит в статусе чемпионки Европы-2024 в личном многоборье.;

Полина Карика

Также впервые выступит на мировом первенстве. Среди ряда других наград в активе спортсменки — титул чемпионки Европы-2020 среди юниорок в упражнениях с мячом и в команде.

Напомним

Украинские гимнастки завершили выступления на Олимпийских играх, заняв 7 место в групповом многоборье. Команда набрала 68.950 балла, потеряв шансы на медаль из-за ошибок в упражнении с тремя лентами и двумя мячами.