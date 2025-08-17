Сборная Украины по художественной гимнастике отправилась на ЧМ в Бразилию: кто в составе
Киев • УНН
Сборная Украины по художественной гимнастике, состоящая из восьми спортсменок, отправилась на Чемпионат мира в Рио-де-Жанейро. Среди них две дебютантки взрослого мирового первенства.
Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 20 по 24 августа в Рио-де-Жанейро. Сборная Украины по художественной гимнастике будет представлена в Бразилии восемью спортсменками.
Детали
Сборная Украины по художественной гимнастике отправилась на чемпионат мира-2025
Заявка сборной Украины
Личное первенство:
Таисия Онофрийчук,
Полина Карика.
Групповые упражнения:
Елизавета Азза,
Диана Баева,
Надежда Юрина,
Валерия Перемета,
Кира Ширыкина,
Александра Ющак.
Дополнение
В Рио дебютируют:
- Таисия Онофрийчук
Это дебют на взрослом чемпионате мира. К соревнованиям 17-летняя украинка подходит в статусе чемпионки Европы-2024 в личном многоборье.;
- Полина Карика
Также впервые выступит на мировом первенстве. Среди ряда других наград в активе спортсменки — титул чемпионки Европы-2020 среди юниорок в упражнениях с мячом и в команде.
Напомним
Украинские гимнастки завершили выступления на Олимпийских играх, заняв 7 место в групповом многоборье. Команда набрала 68.950 балла, потеряв шансы на медаль из-за ошибок в упражнении с тремя лентами и двумя мячами.