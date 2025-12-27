$41.930.00
49.430.00
ukenru
13:13 • 1524 просмотра
Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб
11:54 • 4276 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 22682 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 31478 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 71750 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 43910 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 45485 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 62414 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29702 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 23196 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.8м/с
87%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева27 декабря, 05:42 • 19724 просмотра
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto27 декабря, 07:13 • 12985 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 9862 просмотра
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго08:11 • 11206 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр08:50 • 11176 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 35686 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 71750 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 32682 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 62414 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 57763 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Ираклий Кобахидзе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 10093 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 35686 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 16914 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 16446 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 18173 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
МиГ-31

Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб

Киев • УНН

 • 1536 просмотра

В результате российской атаки на Киев 27 декабря погиб один человек, 30 пострадали. 10 госпитализированных находятся в больницах.

Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб
Фото: ГСЧС Украины

В результате российской атаки на Киев 27 декабря погиб один человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

Детали

10 из госпитализированных сейчас находятся в больницах, заявил Кличко.

В то же время в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отметили: в Киевской области продолжается ликвидация последствий массированной атаки. Сейчас известно о погибшей женщине, еще пять человек пострадали.

Напомним

В ночь на 27 декабря россияне в очередной раз совершили массированную атаку по Украине: взрывы раздавались в разных городах, в частности в Киеве.

В результате ударов погиб человек: сначала количество пострадавших составляло 22, но далее цифра увеличилась до 27.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКиевКриминал и ЧП
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев