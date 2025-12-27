Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб
Киев • УНН
В результате российской атаки на Киев 27 декабря погиб один человек, 30 пострадали. 10 госпитализированных находятся в больницах.
В результате российской атаки на Киев 27 декабря погиб один человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.
Детали
10 из госпитализированных сейчас находятся в больницах, заявил Кличко.
В то же время в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отметили: в Киевской области продолжается ликвидация последствий массированной атаки. Сейчас известно о погибшей женщине, еще пять человек пострадали.
Напомним
В ночь на 27 декабря россияне в очередной раз совершили массированную атаку по Украине: взрывы раздавались в разных городах, в частности в Киеве.
В результате ударов погиб человек: сначала количество пострадавших составляло 22, но далее цифра увеличилась до 27.