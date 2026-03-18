Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно

Американская актриса Зендая с юмором отреагировала на волну интернет-спекуляций о ее свадьбе с коллегой Томом Холландом. Десятки фотографий, созданных искусственным интеллектом, активно распространялись в сети и вводили в заблуждение даже близких актрисы, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

"Люди видели эти фото и восхищались: "Ваши свадебные снимки невероятны!" - рассказала Зендая в эфире шоу Джимми Киммела. - А я отвечаю: "Это AI, это не настоящее"".

На вопрос о настоящем бракосочетании актриса пошутила, что о нем даже не слышала. Она отметила, что обманутыми оказались не только фанаты: некоторые знакомые были уверены, что церемония состоялась, и даже расстроились из-за отсутствия приглашения.

На изображениях пара предстает в свадебных нарядах на фоне живописного озера Комо. Некоторые авторы AI-фото добавляли в кадр известных коллег актеров, в частности Роберта Дауни-младшего и Тоби Магуайра, а одно из фото Холланда с маской Человека-паука стало вирусным в соцсетях.

Слухи о якобы тайной свадьбе начались еще с комментариев стилиста Зендаи Лоу Роуча и усилились, когда актрису заметили с золотым обручальным кольцом на Парижской неделе моды.

Кстати, Зендая и Холланд познакомились в 2017 году на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Этим летом они снова встретятся на экране в четвертой части франшизы "Spider-Man: Brand New Day". Кроме того, актриса снимается в "Дюне 3" вместе с Тимоти Шаламе, а также в масштабной экранизации "Одиссеи" от Кристофера Нолана.



