«Шиш вам с маслом»: постпред Украины при ООН ответил на требования рф и предупредил о «бумеранге»
Андрей Мельник в ООН отверг требования рф о капитуляции и назвал атаки на россию бумерангом. Он призвал мир реагировать на ядерный шантаж путина.
Киев не примет условия россии, на которых та предлагает начать мирные переговоры. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при организации Андрей Мельник, сообщает УНН.
По его словам, несмотря на отсутствие военных успехов россии, москва продолжает требовать капитуляции Украины.
Шиш вам с маслом. Прощай, немытая россия, страна рабов, страна господ
Он также отметил, что атаки по территории россии являются ответом на агрессию кремля против Украины.
Прекратите жаловаться на страдания бедных россиян. То, что россия наблюдает, это бумеранг, который она получает, запущенный путиным против Украины. Он возвращается с тройной силой и ударяет очень больно
Кроме того, он призвал ядерные державы, в частности Великобританию, Францию, США и Китай, не игнорировать совместные учения россии и беларуси.
"Превращая беларусь в ядерный плацдарм, путин легитимизирует ядерное распространение, создает крайне опасный прецедент для авторитарных режимов во всем мире и еще глубже втягивает минск в свой ядерный шантаж", - подчеркнул Мельник.
В Совете Безопасности ООН возник острый спор после заявлений постпреда россии василия небензи о якобы подготовке Украиной ударов по рф с территории стран Балтии.
