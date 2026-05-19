Зеленский раскрыл планы относительно Венгрии и переговоров о мире

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с главой МИД Андреем Сибигой определил задачи дипломатии на май-июнь, среди которых перезапуск отношений с Венгрией и новые шаги к вступлению в ЕС, а также относительно отношений с Грузией и переговоров об окончании российской войны с возможным представительством Европы, пишет УНН.

"Вместе с Андреем Сибигой обновили наши европейские внешнеполитические задачи на период мая-июня", - указал Зеленский в соцсетях.

О Венгрии

На уровне команды ведем активный диалог с новыми властями Венгрии, и есть перспективы конструктивного перезапуска отношений. Министр иностранных дел Украины и другие правительственные чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией. Рассчитываю на результаты - написал Зеленский.

О ЕС

Как сообщил Президент, обсудили с Сибигой и евроинтеграционный трек.

Обсудили с министром также работу с европейскими институциями для открытия кластеров в переговорном процессе о вступлении Украины в Европейский Союз: Украина предприняла необходимые шаги, и важно, чтобы был четкий график процессов - отметил Зеленский.

О Грузии

"Андрей Сибига доложил и о коммуникации с министром иностранных дел Грузии. Мы стремимся к нормализации отношений и сотрудничеству на основе взаимного уважения и взаимного усиления и готовы делать шаги навстречу", - указал Президент.

Мирный процесс

Отдельные задачи определены относительно переговоров об окончании российской войны и возможного представительства Европы в этом процессе – пока эти задачи непубличные. Ожидаем, что Европа будет сильной, и со своей стороны делаем все, чтобы общеевропейские позиции и интересы были учтены так же, как и украинские. Слава Украине! - подчеркнул Зеленский.

