Зеленский раскрыл планы относительно Венгрии и переговоров о мире

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Президент обновил внешнеполитические задачи на май-июнь. Зеленский определил задачи по перезапуску отношений с Венгрией и Грузией, графику вступления в Евросоюз, отдельно обсудили непубличные шаги для завершения войны с рф.

Зеленский раскрыл планы относительно Венгрии и переговоров о мире

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с главой МИД Андреем Сибигой определил задачи дипломатии на май-июнь, среди которых перезапуск отношений с Венгрией и новые шаги к вступлению в ЕС, а также относительно отношений с Грузией и переговоров об окончании российской войны с возможным представительством Европы, пишет УНН.

"Вместе с Андреем Сибигой обновили наши европейские внешнеполитические задачи на период мая-июня", - указал Зеленский в соцсетях.

О Венгрии

На уровне команды ведем активный диалог с новыми властями Венгрии, и есть перспективы конструктивного перезапуска отношений. Министр иностранных дел Украины и другие правительственные чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией. Рассчитываю на результаты

- написал Зеленский.

Сибига и новая глава МИД Венгрии договорились о переговорах по венгерскому меньшинству18.05.26, 09:38 • 4440 просмотров

О ЕС

Как сообщил Президент, обсудили с Сибигой и евроинтеграционный трек.

Обсудили с министром также работу с европейскими институциями для открытия кластеров в переговорном процессе о вступлении Украины в Европейский Союз: Украина предприняла необходимые шаги, и важно, чтобы был четкий график процессов

- отметил Зеленский.

Украина планирует открыть первый переговорный кластер о вступлении в ЕС 26 мая - МИД12.05.26, 16:12 • 3219 просмотров

О Грузии

"Андрей Сибига доложил и о коммуникации с министром иностранных дел Грузии. Мы стремимся к нормализации отношений и сотрудничеству на основе взаимного уважения и взаимного усиления и готовы делать шаги навстречу", - указал Президент.

Грузия заявила о готовности к восстановлению отношений с Украиной после встречи глав МИД15.05.26, 23:59 • 11071 просмотр

Мирный процесс

Отдельные задачи определены относительно переговоров об окончании российской войны и возможного представительства Европы в этом процессе – пока эти задачи непубличные. Ожидаем, что Европа будет сильной, и со своей стороны делаем все, чтобы общеевропейские позиции и интересы были учтены так же, как и украинские. Слава Украине!

- подчеркнул Зеленский.

Украина предлагает Европе стать посредницей в "аэропортовом перемирии" с рф — СМИ11.05.26, 22:43 • 10301 просмотр

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Андрей Сибига
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Грузия