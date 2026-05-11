Украина предлагает Европе стать посредницей в "аэропортовом перемирии" с рф — СМИ

$43.850.0551.600.06
ukenru
18:27 • 7418 просмотра
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
Эксклюзив
18:00 • 18605 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
11 мая, 13:39 • 25082 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок
11 мая, 13:09 • 41423 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo
11 мая, 12:55 • 23152 просмотра
ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей
Эксклюзив
11 мая, 12:50 • 19399 просмотра
Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры
11 мая, 10:05 • 20575 просмотра
Новый Трудовой кодекс должен стать основой для возвращения ветеранов на их рабочие места после войныPhoto
11 мая, 09:52 • 24690 просмотра
Умеров обсудил в США возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны - Зеленский
11 мая, 06:52 • 24136 просмотра
4 украинца остаются на пораженном хантавирусом лайнере, еще один на спецрейсе в Нидерланды, все без признаков болезни - МИД
Эксклюзив
10 мая, 11:58 • 68933 просмотра
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.3м/с
64%
744мм
Популярные новости
Допрос эксперта по делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялся: адвокаты обвиняемого затягивают рассмотрение дела11 мая, 11:44 • 25546 просмотра
На Буковине свекор задушил 21-летнюю невестку, а затем вместе с сыном закопал ее в огороде. Мужчин отправили под стражуPhoto11 мая, 12:19 • 17886 просмотра
Как избавиться от тараканов в квартире и почему они появляютсяPhoto16:12 • 12830 просмотра
Налог на посылки и новые правила для онлайн-покупок: кто будет платить больше16:27 • 11755 просмотра
На Днепропетровщине во время прохождения ВВК умер военнообязанный17:43 • 7038 просмотра
публикации
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
Эксклюзив
18:00 • 18607 просмотра
Налог на посылки и новые правила для онлайн-покупок: кто будет платить больше16:27 • 11878 просмотра
Как избавиться от тараканов в квартире и почему они появляютсяPhoto16:12 • 12946 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок11 мая, 13:39 • 25084 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo11 мая, 13:09 • 41425 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Борис Писториус
Андрій Єрмак
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Испания
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 19022 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 28507 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 25599 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 24421 просмотра
ЧМ-2026 по футболу проведет три церемонии открытия с участием звезд9 мая, 18:29 • 23278 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Шахед-136

Украина предлагает Европе стать посредницей в "аэропортовом перемирии" с рф — СМИ

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Сибига предложил Европе инициировать соглашение о прекращении ударов по аэропортам. Этот шаг должен усилить дипломатию и вовлечь ЕС в мирный процесс.

Украина предлагает Европе стать посредницей в "аэропортовом перемирии" с рф — СМИ

Украина хочет, чтобы Европа помогла возобновить зашедшие в тупик мирные усилия с россией, сделав первый шаг с узким фокусом: взаимное прекращение атак на аэропорты каждой из сторон. Об этом сообщает Politico со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, передает УНН.

Детали

Идея, предложенная министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, предоставила бы европейским лидерам конкретную роль в дипломатии в то время, когда переговоры между москвой и Киевом под руководством США замедлились, а российский диктатор владимир путин не проявил особого желания заключать более широкое соглашение о прекращении войны.

"Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях", — сказал Сибига изданию POLITICO в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. "Возможно, мы попробуем решить или достичь так называемого прекращения огня по аэропортам".

Предложение будет сосредоточено на ограниченном соглашении между москвой и Киевом о ненанесении ударов по аэропортам. Сибига утверждал, что у путина может быть стимул к участию в такой сделке, поскольку основные российские транспортные узлы, включая международный аэропорт Шереметьево в москве и аэропорт Пулково в санкт-петербурге, становятся все более уязвимыми для украинских атак на большой дистанции.

"Возможно, наши европейские союзники, создав платформу или, возможно, специальную группу, могли бы обсудить (прекращение огня по аэропортам)", – сказал он, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами.

Издание отмечает, что Киев не просит Европу заменить Вашингтон. Вместо этого, по словам Сибиги, любые европейские усилия должны усиливать дипломатию под руководством США и избегать создания конкурирующих направлений.

"Это должно быть (дополнительное) направление – не вместо него, не альтернативное", – сказал Сибига, добавив, что Европа должна говорить "одним голосом".

Добавим

СМИ добавляет, что предложение Сибиги появилось на фоне того, как несколько европейских лидеров утверждают, что континенту нужна более прямая роль в дипломатии в отношении Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил возможность прямых переговоров с путиным, в то время как министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил в прошлые выходные изданию Welt am Sonntag, что Европа должна иметь место на переговорах. Премьер-министр Албании Эди Рама также заявил в прошлом месяце изданию POLITICO, что отказ от взаимодействия с руководством россии был "стратегической ошибкой".

Каллас отвергла кандидатуру Шредера в качестве переговорщика ЕС с путиным11.05.26, 12:40 • 3568 просмотров

Высокопоставленные чиновники ЕС до сих пор были осторожны, утверждая, что путин не проявил серьезного намерения прекратить свою войну. Но главный дипломат ЕС Кая Каллас в понедельник открыла дверь для обсуждения роли Европы, заявив, что министры иностранных дел рассмотрят этот вопрос на своей встрече позже в этом месяце.

Ранее в понедельник Каллас отклонила предположение путина о том, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер, являющийся давним сотрудником российских государственных компаний, мог бы выступить посредником от имени Европы.

путин хочет, чтобы Шредер был посредником в мирных переговорах с Украиной. Официальный Берлин предложение отверг10.05.26, 15:10 • 4752 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Андрей Сибига
Кайя Каллас
Эди Рама
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Украина
Киев