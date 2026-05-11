Украина предлагает Европе стать посредницей в "аэропортовом перемирии" с рф — СМИ

Украина хочет, чтобы Европа помогла возобновить зашедшие в тупик мирные усилия с россией, сделав первый шаг с узким фокусом: взаимное прекращение атак на аэропорты каждой из сторон. Об этом сообщает Politico со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, передает УНН.

Детали

Идея, предложенная министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, предоставила бы европейским лидерам конкретную роль в дипломатии в то время, когда переговоры между москвой и Киевом под руководством США замедлились, а российский диктатор владимир путин не проявил особого желания заключать более широкое соглашение о прекращении войны.

"Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях", — сказал Сибига изданию POLITICO в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. "Возможно, мы попробуем решить или достичь так называемого прекращения огня по аэропортам".

Предложение будет сосредоточено на ограниченном соглашении между москвой и Киевом о ненанесении ударов по аэропортам. Сибига утверждал, что у путина может быть стимул к участию в такой сделке, поскольку основные российские транспортные узлы, включая международный аэропорт Шереметьево в москве и аэропорт Пулково в санкт-петербурге, становятся все более уязвимыми для украинских атак на большой дистанции.

"Возможно, наши европейские союзники, создав платформу или, возможно, специальную группу, могли бы обсудить (прекращение огня по аэропортам)", – сказал он, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами.

Издание отмечает, что Киев не просит Европу заменить Вашингтон. Вместо этого, по словам Сибиги, любые европейские усилия должны усиливать дипломатию под руководством США и избегать создания конкурирующих направлений.

"Это должно быть (дополнительное) направление – не вместо него, не альтернативное", – сказал Сибига, добавив, что Европа должна говорить "одним голосом".

Добавим

СМИ добавляет, что предложение Сибиги появилось на фоне того, как несколько европейских лидеров утверждают, что континенту нужна более прямая роль в дипломатии в отношении Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил возможность прямых переговоров с путиным, в то время как министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил в прошлые выходные изданию Welt am Sonntag, что Европа должна иметь место на переговорах. Премьер-министр Албании Эди Рама также заявил в прошлом месяце изданию POLITICO, что отказ от взаимодействия с руководством россии был "стратегической ошибкой".

Каллас отвергла кандидатуру Шредера в качестве переговорщика ЕС с путиным

Высокопоставленные чиновники ЕС до сих пор были осторожны, утверждая, что путин не проявил серьезного намерения прекратить свою войну. Но главный дипломат ЕС Кая Каллас в понедельник открыла дверь для обсуждения роли Европы, заявив, что министры иностранных дел рассмотрят этот вопрос на своей встрече позже в этом месяце.

Ранее в понедельник Каллас отклонила предположение путина о том, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер, являющийся давним сотрудником российских государственных компаний, мог бы выступить посредником от имени Европы.

