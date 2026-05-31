Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения

С 1 июня 2026 года в Украине должны заработать обновленные правила бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. Правительство пересматривает подходы к определению критичности бизнеса, меняет требования к уровню заработной платы и уточняет порядок расчета квот на бронирование. Подробнее о том, каких именно изменений ожидать, расскажет УНН.

Новое требование к заработной плате для подтверждения статуса критически важного предприятия

Одним из ключевых изменений станет повышение требований к минимальному уровню средней зарплаты, необходимому для получения или подтверждения статуса критически важного предприятия. В мае их анонсировало Минэкономики.

Согласно новым правилам, средняя заработная плата на предприятии должна составлять не менее 25 941 гривны, что соответствует трем минимальным зарплатам. Именно это требование будет одним из условий для бронирования работников от мобилизации.

Для бизнеса, работающего на прифронтовых территориях, будут действовать отдельные условия. Для таких предприятий порог останется ниже – 21 618 гривен или 2,5 минимальной заработной платы. Речь идет о территориях, определенных соответствующим приказом Министерства развития общин и территорий.

Как изменится порядок расчета квот

Также работников, которые уже имеют отсрочку от мобилизации, и работников-совместителей будут учитывать в квоте на бронирование только по одному месту работы. Это означает, что если человек официально трудоустроен на нескольких предприятиях, в квоту бронирования его сможет включить только один работодатель. Таким образом правительство планирует исключить ситуации, когда количество работников для бронирования искусственно увеличивается благодаря совместительству.

Предприятия проверят по обновленным критериям

Кроме того, министерства, центральные органы власти и областные военные администрации в течение месяца должны обновить критерии определения критически важных предприятий.

Речь идет о критериях, по которым определяется, имеет ли предприятие действительно важное значение для работы экономики, обороноспособности, безопасности или обеспечения базовых потребностей населения. В частности, могут учитываться роль предприятия в выполнении государственных задач, обеспечении критических услуг, производстве необходимой продукции, поддержке инфраструктуры, занятости и стабильной работе общин.

Пересмотр статуса предприятий, которые уже имеют статус критически важных

Кроме того, в трехмесячный срок с момента вступления изменений в силу будет пересмотрен статус всех предприятий, которые уже были определены критически важными соответствующими органами власти. Это позволит обновить систему и сохранить бронирование для тех компаний, учреждений и организаций, от работы которых реально зависит экономика, обороноспособность и жизнедеятельность общин.

В то же время на протяжении всего переходного периода уточнения и пересмотра критичности вплоть до принятия нового решения действующая критичность предприятий сохраняется. Также сохраняется действительное бронирование военнообязанных за этими предприятиями. Таким образом, у предприятий есть время, чтобы подтвердить свою критичность по обновленным критериям.

По словам министерства, ожидается, что принятые изменения усилят доверие к системе бронирования, уменьшат риски злоупотреблений и в то же время сохранят для критически важного бизнеса возможность удерживать работников, необходимых для стабильной работы в условиях военного положения.

В июне в Украине стартует первый этап реформы ВСУ

В июне в Украине должен начаться первый этап реформирования Вооруженных сил Украины, который ранее анонсировал президент Владимир Зеленский. Изменения коснутся денежного обеспечения военнослужащих и развития контрактной системы службы.

Начинаем реформу армии. В течение апреля были согласованы ключевые направления реформы: военное командование и правительство определили формулу изменений. Сейчас, в мае, состоится согласование всех ключевых деталей. В июне реформа стартует, и уже в июне должны быть первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины – заявил президент.

Одним из ключевых направлений реформы станет пересмотр выплат для военнослужащих.

Поставил задачу ощутимо увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости, а именно – боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат. Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций – больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров – достойный и ощутимо повышенный уровень выплат – говорится в сообщении.

Кроме того, для пехотинцев анонсированы специальные контракты с выплатами от 250 до 400 тысяч гривен в зависимости от условий службы и выполнения боевых задач.

Особое внимание – пехотинцам. Украинский пехотинец, который держит на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает. Поручил обеспечить внедрение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250–400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач – подчеркнул президент.

Развитие контрактной системы и подготовка к демобилизации

Еще одним направлением реформы станет обновление контрактной системы прохождения военной службы. Власти планируют внедрить новые подходы к контрактам, которые будут предусматривать более определенные сроки службы и механизм поэтапного увольнения военнослужащих, мобилизованных ранее.

Будут изменены подходы к комплектации наших подразделений личным составом и управлению людьми. Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность – начиная уже с этого года – поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев. Поручил военному командованию и министру обороны Украины обсудить реализацию реформы с нашими боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы. На следующую неделю ожидаю доклад по конкретным шагам в реализации реформы, в частности по графику повышенных выплат, начиная с июня, и системе обновленных контрактов – сообщил Владимир Зеленский.

Также, по словам советника министра обороны Александра Стерненко, будущая система должна учитывать время начала службы. Те, кто служит дольше, могут получить первоочередное право на демобилизацию после запуска соответствующего механизма.

