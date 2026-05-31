В российском Саратове дроны атаковали НПЗ — СМИ
Российский Саратов подвергся атаке дронов, что привело к пожару на НПЗ. Вероятно, зафиксировано попадание в установку изомеризации предприятия.
российский город саратов в ночь на воскресенье, 31 мая, подвергся атаке дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что в городе гремели взрывы, после ударов БпЛА горит местный нефтеперерабатывающий завод.
Удар вероятно пришелся по установке изомеризации
Напомним
В ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в рф, который обеспечивает топливом оккупационную армию.
В результате попадания беспилотников на заводе вспыхнул резервуар с дизтопливом. НПЗ приостановил работу.
