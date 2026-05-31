В Австрии тысячи людей перекрыли ключевую трассу в Альпах на восемь часов
Киев • УНН
Около 3 тысяч протестующих на восемь часов заблокировали автомагистраль Бреннер. Акция против чрезмерного трафика остановила движение между Германией и Италией.
В Австрии около 3 тысяч протестующих в субботу на несколько часов заблокировали автомагистраль Бреннер — один из ключевых транспортных коридоров между Германией и Италией через Альпы, протестуя против чрезмерного грузового и туристического трафика. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что акцию возглавил мэр города Грис-ам-Бреннер Карл Мюльштайгер.
Восьмичасовая блокада с 11 утра не вызвала хаоса, которого многие опасались, поскольку водители в основном прислушались к предупреждениям держаться подальше, даже во время школьных каникул в некоторых немецких землях, включая соседнюю Баварию. Поезда, следовавшие по тому же маршруту, были переполнены. ... Провинциальная дорога вдоль автомагистрали также была закрыта для всех, кроме местных жителей и местного транспорта
Издание указывает, что проблема чрезмерного движения транспорта и загрязнения в долине, ведущей к перевалу Бреннер, на протяжении десятилетий была источником напряженности между Австрией и Германией. Местные власти австрийской земли Тироль вводили различные меры для сдерживания потока, что часто вызывало протест со стороны соседней страны.
Напомним
В начале мая в Верхней Австрии пятеро подростков были госпитализированы из-за взрыва боеприпаса под костром. Полиция обнаружила на месте происшествия еще один опасный предмет.
В банке детского пюре в Австрии обнаружили крысиный яд - The Guardian19.04.26, 22:00 • 10579 просмотров