30 мая, 15:10 • 24193 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 29164 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 21016 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 66893 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 85464 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 56881 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 58589 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 70790 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 71150 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 71777 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
В Австрии тысячи людей перекрыли ключевую трассу в Альпах на восемь часов

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Около 3 тысяч протестующих на восемь часов заблокировали автомагистраль Бреннер. Акция против чрезмерного трафика остановила движение между Германией и Италией.

В Австрии около 3 тысяч протестующих в субботу на несколько часов заблокировали автомагистраль Бреннер — один из ключевых транспортных коридоров между Германией и Италией через Альпы, протестуя против чрезмерного грузового и туристического трафика. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что акцию возглавил мэр города Грис-ам-Бреннер Карл Мюльштайгер.

Восьмичасовая блокада с 11 утра не вызвала хаоса, которого многие опасались, поскольку водители в основном прислушались к предупреждениям держаться подальше, даже во время школьных каникул в некоторых немецких землях, включая соседнюю Баварию. Поезда, следовавшие по тому же маршруту, были переполнены. ... Провинциальная дорога вдоль автомагистрали также была закрыта для всех, кроме местных жителей и местного транспорта

— говорится в статье.

Издание указывает, что проблема чрезмерного движения транспорта и загрязнения в долине, ведущей к перевалу Бреннер, на протяжении десятилетий была источником напряженности между Австрией и Германией. Местные власти австрийской земли Тироль вводили различные меры для сдерживания потока, что часто вызывало протест со стороны соседней страны.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНовости Мира
Reuters
Австрия
Италия
Германия