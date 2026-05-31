Присутствие флота РФ в Черном и Азовском морях практически нивелировано - Сырский

Черноморская операционная зона - одна из тех составляющих театра боевых действий, где Силы обороны Украины диктуют российским захватчикам свои условия, разрушают агрессивные планы противника, проводят собственные активные действия. Об этом в Одессе заявил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский, сообщает УНН.

По его словам, присутствие флота рф в Черном и Азовском морях сейчас практически нивелировано.

Именно наши ВМС сегодня являются ключевым элементом обеспечения обороноспособности и безопасности в черноморском регионе. В фокусе внимания - защита южных рубежей, повышение способности эффективно действовать на море

Он подчеркнул, что роль беспилотных и безэкипажных систем становится решающей во всех доменах, в том числе и на море.

Поэтому наша задача - масштабировать производство, быстро внедрять новые решения, действовать на опережение. Будем усиливать боевые возможности корабельно-катерного состава для противодействия морским и воздушным дронам врага