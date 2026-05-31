30 мая, 15:10 • 24193 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 29164 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 21016 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 66893 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 85464 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 56881 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 58589 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 70790 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 71150 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 71777 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Присутствие флота РФ в Черном и Азовском морях практически нивелировано - Сырский

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о нейтрализации флота РФ в Черном и Азовском морях. Украина масштабирует производство морских дронов для усиления обороны.

Черноморская операционная зона - одна из тех составляющих театра боевых действий, где Силы обороны Украины диктуют российским захватчикам свои условия, разрушают агрессивные планы противника, проводят собственные активные действия. Об этом в Одессе заявил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, присутствие флота рф в Черном и Азовском морях сейчас практически нивелировано.

Именно наши ВМС сегодня являются ключевым элементом обеспечения обороноспособности и безопасности в черноморском регионе. В фокусе внимания - защита южных рубежей, повышение способности эффективно действовать на море

- отметил Сырский.

Он подчеркнул, что роль беспилотных и безэкипажных систем становится решающей во всех доменах, в том числе и на море.

Поэтому наша задача - масштабировать производство, быстро внедрять новые решения, действовать на опережение. Будем усиливать боевые возможности корабельно-катерного состава для противодействия морским и воздушным дронам врага

- заверил главком.

В начале мая Украина применила "санкции" против российского теневого нефтяного флота - поразила два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск.

