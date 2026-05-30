Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах

Еще несколько лет назад собственная квартира в крупном городе для многих украинцев оставалась символом стабильности. Жилье вблизи работы, магазинов, транспорта и инфраструктуры считалось практичным решением. Однако последние годы постепенно меняют эти представления. Пандемия, развитие дистанционной работы, полномасштабная война, вопросы безопасности и желание иметь больше личного пространства повлияли на жилищные приоритеты людей.

Украинцы все чаще рассматривают не только квартиры в городах, но и частные дома, загородные участки и старые сельские хаты.

О новых трендах на рынке недвижимости и о том, почему украинцы "тянутся к земле" УНН поговорил с президентом Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ), директором АН REALTERRA Ларисой Ставиногой.

Переезд из города в село как новый тренд среди украинцев

В последние годы интерес к жизни за пределами крупных городов заметно вырос. Отчасти это объясняется развитием дистанционной работы. Если человеку не нужно ежедневно тратить время на дорогу в офис, место жительства перестает быть жестко привязанным к городу.

Отдельным фактором стала война. После массированных обстрелов и жизни в условиях постоянной угрозы безопасности часть украинцев обратила внимание на меньшие населенные пункты и села. Для многих это возможность начать жить в относительно безопасных регионах и автономно пользоваться отоплением, газом, водой и электричеством, не завися от коммунальных служб в городах.

Кроме того, важную роль играет финансовый аспект. Стоимость квартиры в крупном городе часто равна или даже превышает цену дома в пригороде или селе. Из-за этого люди начинают рассматривать альтернативные варианты.

Но даже здесь есть нюансы. Как объясняет президент ССНУ Лариса Ставинога, после начала полномасштабного вторжения интерес к загородной недвижимости сначала, наоборот, уменьшился. Причина — травматический опыт людей, оказавшихся в оккупации или вблизи зоны боевых действий в населенных пунктах под Киевом, Черниговом и другими городами.

Эксперт отметила, что тогда часть украинцев начала воспринимать жизнь за городом как риск. Люди боялись остаться один на один с опасностью в случае нового наступления или других чрезвычайных обстоятельств.

"После того, как началось масштабное вторжение в Украину, когда мы имели опыт наступления страны-агрессора и оккупации территорий под Киевом, Черниговом и другими населенными пунктами, интерес к загородной недвижимости значительно уменьшился", — рассказывает Ставинога.

По ее словам, тогда на общественное мнение сильно повлияли события в Буче, Гостомеле, Ирпене, на Черниговском направлении и в других общинах, переживших российскую оккупацию или активные боевые действия.

Почему интерес к селам и поселкам снова вырос

Со временем ситуация начала меняться. После первого шока, восстановления части разрушенного жилья и адаптации общества к условиям войны украинцы снова начали смотреть в сторону домов за городом. Одним из главных факторов стали проблемы с электроэнергией, отоплением и коммунальными услугами в многоэтажках.

Ставинога считает, что важным переломным моментом стала зима 2025-2026 годов, когда из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре жители многоквартирных домов почувствовали особую уязвимость централизованных систем.

"Основным триггером стала зима 2025-2026 годов, когда массово били по ТЭЦ, когда люди в многоэтажках не имели ни отопления, ни света, ни газа. В многоэтажке трудно выживать, потому что это зависимость от централизованных систем", — говорит она.

По словам эксперта, после этого часть украинцев начала продавать квартиры и покупать частные дома. Особенно активно этот процесс стал заметен весной.

"Начиная с февраля (2026 года – ред.), все, что не продавалось до мая, и та городская недвижимость, которая не продавалась годами, была (реализована – ред.). Люди продают, переезжают, ищут такие населенные пункты, где есть обязательная амбулатория, школа и детские сады", — отмечает Ставинога.

Что ищут украинцы при переезде за город

По словам эксперта, украинцы не просто покупают любой дом в селе. Для большинства семей важно, чтобы населенный пункт имел базовую социальную инфраструктуру. Речь идет прежде всего об амбулатории, школе, детском саде, нормальной дороге и возможности добраться до города.

Это особенно важно для семей с детьми и людей, ухаживающих за пожилыми родственниками. Дом в селе они рассматривают как пространство, где можно собрать семью вместе и обеспечить базовую безопасность.

Эксперт в разговоре с УНН подчеркивает, что украинцы стали принимать решения значительно быстрее, чем до войны. Они имеют опыт кризисов, умеют адаптироваться и больше не ждут, что все проблемы за них решит государство или коммунальные службы.

"Украинцы, имея уже почти пятилетний опыт полномасштабной войны, научились быстро адаптироваться и быстро принимать решения. Они (принимают – ред.) его ситуативно, опираясь на тот опыт, который получили", — объясняет специалист.

Автономность как главное преимущество дома перед квартирой

Одно из ключевых преимуществ частного дома — возможность самостоятельно организовать быт. В квартире житель многоэтажки сильно зависит от электричества, водоснабжения, работы лифта, централизованного отопления и других систем. В частном доме часть этих вопросов можно решать самостоятельно.

Речь идет о генераторах, инверторах, солнечных панелях, твердотопливном отоплении, печи, запасе дров, скважине или колодце, погребе для хранения продуктов. Такие решения требуют денег и труда, но дают владельцу больше контроля над ситуацией.

"Сейчас население вообще не надеется на государство. Люди понимают, что каждый сам себе должен обеспечить тот уровень комфорта, который он желает", — подтверждает Лариса Ставинога.

Также, по ее словам, для многих украинцев важно иметь землю, где можно вырастить хотя бы часть овощей и фруктов для ежедневного рациона. Даже небольшой огород дает ощущение дополнительной стабильности.

"Есть двор, есть экология. Что-то можно на земле вырастить: картофель, свеклу, лук, морковь. Если есть земля, у тебя уже будут какие-то продукты, погреб, запасы", — отмечает эксперт.

Однако тут же акцентирует: дом дает больше свободы, но требует и большей ответственности, если сравнивать с квартирой в многоэтажке.

Частный дом позволяет владельцу самостоятельно решать, как утеплять жилье, чем его отапливать, как переоборудовать помещения и какие дополнительные системы устанавливать. В квартире такие возможности значительно ограничены техническими условиями дома, правилами ОСМД, документацией и зависимостью от соседей.

Ставинога отмечает, что украинцы традиционно имеют сильную хозяйственную культуру и не боятся обустраивать жилье собственными силами.

"Украинцы всегда были хозяевами и не боялись сложностей. Сейчас люди понимают: если у тебя есть дом, ты сам себе хозяин. Как захотел, так и оборудуешь свое жилье", — говорит эксперт.

В то же время дом требует постоянного внимания. Если в квартире часть вопросов решают управляющая компания, ОСМД или коммунальные службы, то в частном секторе большинство проблем ложится на владельца. Ремонт крыши, забора, отопления, труб, канализации, утепления или двора придется организовывать самостоятельно.

"Что-то там отвалилось — и это надо делать самому. Здесь каждая семья смотрит на свои возможности", — объясняет Лариса Ставинога.

Почему для некоторых семей дом выгоднее квартиры: неочевидные причины

Еще одна причина интереса к частным домам — возможность получить большую площадь за те же деньги. В некоторых случаях продажа квартиры в городе позволяет купить дом в селе или поселке, получив "бонусом" к основному жилью землю, двор, хозяйственные помещения и пространство для расширения.

По словам директора АН REALTERRA, в частном доме легче разместить несколько поколений семьи. Это актуально для семей, которые ухаживают за пожилыми родителями, имеют детей или хотят жить вместе с родственниками в условиях войны.

"Когда есть пожилые родители, дети, внуки или родственники, за которыми ухаживают, дом дает возможность всех собрать под одной крышей и заботиться обо всех вместе", — подтверждает она.

Отдельный тренд — обустройство укрытий на частных участках. Такие решения могут позволить себе не все, но среди более состоятельных владельцев домов такая практика уже существует.

"Те, кто имеет деньги, строят себе бомбоубежища на своих участках. Такой тренд тоже наблюдается. Люди хотят автономии, чтобы обеспечить для своей семьи комфортные условия жизни", — отмечает собеседница УНН.

Когда и для кого квартира становится лучшим вариантом жилья, чем дом

Несмотря на рост интереса к селам и поселкам, квартира в городе не теряет актуальности. Президент ССНУ объясняет, что идеальный вариант для многих семей — иметь и квартиру в городе, и дом за городом. Но такая возможность есть далеко не у всех.

Квартира остается более удобной для людей, которым важна городская логистика: работа, учеба, больницы, общественный транспорт, быстрый доступ к услугам. Она также больше подходит тем, у кого нет автомобиля. Для жизни в селе или поселке машина часто становится базовой необходимостью, так как без нее сложно возить детей, закупать продукты, ездить к врачу или на работу.

"Дом предполагает наличие авто. Если машины нет, то сложно. А квартира мобильнее", — разъяснила эксперт.

По ее словам, квартиры чаще выбирают пожилые люди, совсем молодые покупатели, а также часть переселенцев, которые получают компенсации или имеют ограниченный бюджет. Квартира проще в содержании, дешевле на старте и не требует такого уровня постоянного физического участия, как частный дом.

"Пожилым людям и совсем молодым, конечно, лучше квартиры. Если есть семья, дети, больше людей среднего возраста, то они чаще стремятся к дому", — отмечает Ставинога.

Эксперт обращает внимание также на то, что стремление к автономии заметно не только среди владельцев частных домов. В городах жители многоэтажек также становятся активнее. ОСМД привлекают программы энергоэффективности, модернизируют дома, меняют лифты, утепляют фасады, ремонтируют системы освещения и пытаются уменьшить зависимость от аварийных ситуаций.

Это свидетельствует о более широком общественном процессе: украинцы меньше ожидают готовых решений и чаще берут ответственность за свое жилье на себя.

"Сейчас очень много домов объединяются в ОСМД, привлекают различные программы, делают теплый дом, светлый дом, меняют лифты, делают ремонты. Это тоже активная позиция людей", — подтверждает Лариса Ставинога.

Интерес к старым домам как новый тренд среди молодежи

Отдельно специалист отмечает появление нового тренда среди молодых украинцев. Часть людей в возрасте около 25 лет сознательно покупает недорогие старые дома в небольших селах, проводит туда интернет и постепенно переоборудует жилье собственными силами.

Такой выбор не всегда связан только с экономией. Для части молодежи это способ получить собственное пространство, работать дистанционно, жить проще и меньше зависеть от городской инфраструктуры.

"Сознательные люди около 25 лет покупают забытые домики в маленьких селах, проводят туда интернет, своими силами переоборудуют эти дома, и довольно неплохо у них все получается", — рассказывает Лариса Ставинога.

Выгодно ли сейчас переезжать в село: взгляд эксперта

По словам собеседницы УНН, универсального ответа на этот вопрос нет.

Для одной семьи дом в селе может стать экономически выгодным и психологически комфортным решением. Для другой — источником дополнительных расходов, сложной логистики и постоянных бытовых проблем.

Выбор зависит от состава семьи, наличия детей, состояния здоровья, доходов, работы, транспорта, готовности вкладываться в ремонт и способности самостоятельно решать бытовые проблемы.

Если человек не готов к ответственности за дом, земля и двор быстро превратятся в обузу.

В то же время директор АН REALTERRA считает, что для украинцев собственное жилье имеет особое значение. Даже те, кто выехал за границу, часто стремятся не просто арендовать квартиру, а со временем купить собственную недвижимость.

"У нас это ментальный выбор. Украинцы стремятся иметь свое собственное. В Европе такого нет в таком виде: где работа, там жилье. А украинцы привязываются к имуществу, к дому, к земле", — сказала она.

Специалист добавляет, что в период неопределенности сложно прогнозировать, как долго продлится нынешний тренд на жилье в сельской местности. Однако сейчас интерес к домам в селах и поселках действительно растет. И для части украинцев это действительно единственный шанс построить более безопасную, автономную и устойчивую жизнь в условиях войны.

В феврале 2026 года стало известно, что Минразвития и Habitat for Humanity планируют переоборудовать заброшенные здания под жилье для ВПЛ, но юристы и НАПК предупреждают о рисках непрозрачного отбора объектов и юридических коллизиях.