В Кабмине обсудили возможность приобретения 1000 домов в сельской местности для ВПЛ

Кабинет министров работает над расширением сети мест временного проживания внутренне перемещенных лиц и их социальной поддержки. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Провели селекторное совещание по гуманитарным вопросам с регионами. В фокусе - жилье для ВПЛ, поддержка уязвимых категорий людей и работа социальной инфраструктуры. Работаем над расширением сети мест временного проживания и социальной поддержки. Из 1 млрд грн субвенции области уже распределили почти 700 млн грн на обустройство жилья для ВПЛ, в частности для маломобильных людей и людей с инвалидностью

В то же время, по ее словам, 14 областей уже полностью использовали выделенные средства.

Обратили внимание на задержки в Днепропетровской, Винницкой и Полтавской областях. Отдельно обсудили проект программы по приобретению 1000 домов в сельской местности для ВПЛ