Меркель заявила, что надеется на завершение войны в Украине через 10 лет
Киев • УНН
Ангела Меркель надеется на завершение войны в Украине через 10 лет. Она считает, что тогда государство станет полностью свободным и независимым.
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что война в Украине завершится через 10 лет. Об этом она сказала в эфире подкаста WDR 0630 в Берлине, передает УНН.
Детали
"Через 10 лет война в Украине, надеюсь, закончится. Через 10 лет, и таким образом, что Украина станет независимой, свободной и суверенной страной", – подчеркнула Ангела Меркель.
В ходе беседы речь шла о необходимости военного призыва в Бундесвер на фоне российской угрозы.
По мнению Ангелы Меркель, после завершения войны в Украине необходимости в таком решении не будет.
Напомним
