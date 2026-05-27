Меркель заявила, что надеется на завершение войны в Украине через 10 лет

Киев • УНН

 • 9988 просмотра

Ангела Меркель надеется на завершение войны в Украине через 10 лет. Она считает, что тогда государство станет полностью свободным и независимым.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что война в Украине завершится через 10 лет. Об этом она сказала в эфире подкаста WDR 0630 в Берлине, передает УНН.

Детали

"Через 10 лет война в Украине, надеюсь, закончится. Через 10 лет, и таким образом, что Украина станет независимой, свободной и суверенной страной", – подчеркнула Ангела Меркель.

В ходе беседы речь шла о необходимости военного призыва в Бундесвер на фоне российской угрозы.

По мнению Ангелы Меркель, после завершения войны в Украине необходимости в таком решении не будет.

Эксперты оценили шансы на скорое завершение войны и планы кремля привлечь 400 тысяч военных. Реальный мир зависит от решения рф о мобилизации.

