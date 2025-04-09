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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Шольц считает дискуссию о миротворческих войсках в Украине преждевременной

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В Германии зафиксировали пролеты неизвестных дронов над химическим парком, складом боеприпасов и военным аэродромом. Полиция расследует возможный шпионаж в контексте российской агрессии.

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Комиссар по обороне ЕС: рф готовится к возможному наступлению на страны Европы до 2030 года

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Германия передала Украине новую партию военной помощи: что в пакете

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В Германии россиянин проник на полигон Бундесвера: спецслужбы не исключают шпионаж в пользу рф

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Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, но при определенных условиях. Он критикует правительство Шольца за отсутствие стратегического видения и призывает к большей независимости Европы от США в вопросах помощи Украине.

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