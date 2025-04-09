Меркель призналась в мемуарах, что блокировала вступление Украины в НАТО из-за страха перед РФ

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах призналась, что блокировала вступление Украины в НАТО из-за страха перед военной реакцией РФ. Она объяснила это присутствием российского флота в Крыму и низкой поддержкой НАТО среди украинцев.