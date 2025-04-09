Новое правительство Германии планирует обновить военную службу на добровольной основе. Вопрос обязательного призыва пока что остается открытым, но будет введена система регистрации.
Холдинг Porsche SE, понесший убытки, рассматривает возможность повторного выхода на рынок вооружений. Компания имеет опыт разработки танка Leopard для Бундесвера и уже инвестирует в разработку дронов.
По данным немецкой разведки, россия готовится к большой войне с НАТО. москва может попытаться проверить Альянс ограниченной военной операцией против стран блока.
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с генералом Карстеном Броером, обсудив подготовку Россией новых дивизий. Стороны проанализировали военную помощь от союзников и реформы в украинских Силах обороны.
Александр Сырский встретился с Генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Броером для обсуждения военного сотрудничества. Стороны обсудили потребности ВСУ в вооружении и обслуживание немецкой техники на фронте.
Бундесвер начал строительство системы противоракетной обороны Arrow 3 на авиабазе Гольцдорф. Система сможет уничтожать ракеты на высоте до 100 км и планируется быть полностью введенной в эксплуатацию к 2030 году.
Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине, включающий дроны, артиллерию и боеприпасы. Общая сумма военной поддержки с начала войны достигает 28 миллиардов евро.
Шольц считает преждевременными дебаты об участии бундесвера в миротворческой миссии в Украине. Минобороны ФРГ заявило о готовности прислать войска для поддержки после войны.
Федеральный верховный суд Германии разрешил экстрадицию украинца, который не хотел служить в армии из-за личных убеждений. В Украине мужчину обвиняют в насилии в отношении полицейского.
На Сумщине задержали 41-летнего бывшего военнослужащего Бундесвера, подозреваемого в серии изнасилований. Мужчину разыскивает прокуратура Бамберга за сексуальные преступления и распространение запрещенного контента.
Бундесвер зафиксировал шесть случаев появления неизвестных беспилотников над базой в Швезинге, где тренируются украинские военные на Patriot. Немецкие военные подозревают российский шпионаж.
67% немцев поддерживают военную помощь Украине, из них 27% за ее увеличение. Наблюдаются значительные региональные различия: на западе поддержка составляет 70%, на востоке - 53%.
Численность немецкой армии сократилась до 181 150 человек на конец года. Сокращение коснулось преимущественно временных военнослужащих, тогда как количество профессиональных военных выросло.
Правительство Германии одобрило разрешение для Бундесвера сбивать неизвестные дроны, угрожающие людям или критической инфраструктуре. Решение принято из-за увеличения случаев появления беспилотников над стратегическими объектами.
В Германии зафиксировали пролеты неизвестных дронов над химическим парком, складом боеприпасов и военным аэродромом. Полиция расследует возможный шпионаж в контексте российской агрессии.
Германия создает четвертую дивизию в составе Сухопутных войск для защиты критической инфраструктуры. Новое соединение объединит 6 полков теробороны общей численностью 6000 человек.
Министр обороны Германии Писториус анонсировал новые поставки систем ПВО и бронетехники для Украины. Также планируется обучение 10 000 украинских военных в Германии в течение года.
Минобороны Украины заказало 180 тысяч 35-мм снарядов HEI-T для зенитных танков Gepard. Заказ профинансирует Германия, а производство будет осуществляться на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе.
Министр обороны Германии заявил об отсутствии планов отправлять солдат в Украину до конца войны. В то же время не исключил возможность развертывания Бундесвера для миротворческой миссии.
Андрюс Кубилюс стал первым комиссаром по обороне ЕС из-за угрозы от россии. По данным разведки, рф наращивает производство оружия и может готовиться к нападению на страны ЕС до 2030 года.
Министр обороны ФРГ Писториус не исключил возможность отправки немецких миротворцев в Украину в будущем. Пока этот вопрос не рассматривается, но окончательное решение будет зависеть от "создавшихся условий".
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах призналась, что блокировала вступление Украины в НАТО из-за страха перед военной реакцией РФ. Она объяснила это присутствием российского флота в Крыму и низкой поддержкой НАТО среди украинцев.
Роберт Габек не смог вернуться из Португалии из-за неисправности двигателя правительственного самолета Airbus 350-900. Это уже не первый случай технических проблем с правительственными самолетами Германии.
Минобороны Германии планирует закупить 600 новых крылатых ракет Taurus Neo для Бундесвера. Первые поставки ожидаются в 2029 году, однако финансирование проекта пока не утверждено.
Правительство Германии объявило о передаче Украине очередной партии военной техники. Пакет включает танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубицы Panzerhaubitze 2000, системы ПВО IRIS-T и другое оборудование.
Гражданин рф случайно заехал на велосипеде в зону военных учений Бундесвера под Гарделегеном. Военная полиция не исключает попытки шпионажа, хотя после проверки документов россиянина отпустили.
Лидер ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, но при определенных условиях. Он критикует правительство Шольца за отсутствие стратегического видения и призывает к большей независимости Европы от США в вопросах помощи Украине.
Председатель комитета Бундестага по обороне заявил, что армии ФРГ нужно 35 тысяч дополнительных солдат для соответствия новым требованиям НАТО.
Генерал Бундесвера сообщил о поставке Украине двух систем ПВО Iris-T SLM и SLS на прошлой неделе. До конца года Германия планирует передать еще две системы ПВО, боевые машины и артиллерийские боеприпасы.
Бундесвер отправил самолет для эвакуации немцев из Ливана, включая часть сотрудников посольства. Air France отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут до 8 октября из-за опасной обстановки в регионе.