Бундесверу не хватает двух тысяч военнослужащих для размещения немецкой бригады в Литве
Киев • УНН
Немецкая армия испытывает дефицит примерно в 2000 военнослужащих для постоянного размещения бригады в Литве к 2027 году. Укомплектовано лишь 60% должностей, Министерство обороны рассматривает принудительный призыв.
Ключевой проект армии ФРГ после окончания холодной войны столкнулся с нехваткой личного состава. Для постоянного размещения бригады Бундесвера в Литве к концу 2027 года требуются 4800 военнослужащих, однако в настоящее время укомплектовано лишь около 60% должностей — не хватает примерно 2000 человек. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
Подробности
В Министерстве обороны Германии сообщили изданию, что уже размещенные в Литве подразделения укомплектованы на 92%. Однако основная часть бригады, в частности танковый батальон и батальон мотопехоты, должна прибыть из Германии только в 2027 году. Именно там сохраняется основной кадровый дефицит.
Министр обороны Борис Писториус ранее допускал возможность принудительного привлечения военнослужащих для выполнения этой задачи. Несмотря на информационные кампании, поездки в Литву и другие меры по привлечению добровольцев, желающих служить на восточном фланге НАТО пока недостаточно.
Решение о принудительном наборе должно быть принято до конца года, поскольку военнослужащим понадобится время на подготовку к переезду вместе с семьями.
Напомним
Как ранее писал УНН Германия планирует постоянное размещение почти 5000 военнослужащих в Литве для защиты восточного фланга НАТО. Подразделения бундесвера будут готовы к концу 2027 года.