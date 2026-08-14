Трамп ввёл пошлины на импорт дронов и комплектующих к ним

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым вводятся пошлины на импорт дронов и комплектующих к ним. Об этом сообщает сайт Белого дома, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что отныне для дронов тяжелее 25 кг и моделей с тепловизорами размер пошлины составит 100%. Для меньших аппаратов и других компонентов будет действовать тариф в размере 25%.

Указ вводит фиксированный тариф в размере 15% на дроны и их компоненты из Европейского союза, Японии, Лихтенштейна, Республики Корея, Швейцарии и Тайваня, а также фиксированный тариф в размере 10% на дроны из Великобритании при условии, что большинство аппаратного и программного обеспечения, а также технологий происходит из этих стран и Соединенных Штатов - уточнили в Белом доме.

Там добавили, что новые тарифы вступят в силу через 21 день после подписания указа Трампом. При этом тарифы в отношении компонентов дронов, которые не относятся к категории особо чувствительных, начнут действовать через 180 дней после подписания.

Напомним

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп объявил о введении 15-процентной пошлины на импорт поликремния и его производных, стремясь уменьшить зависимость США от Китая в цепочках поставок солнечных панелей и полупроводников.

Карни добивается отмены тарифов Трампа до введения новых 50-процентных тарифов