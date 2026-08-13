Взрыв в порту Роттердама: один человек погиб, шестеро ранены
Киев • УНН
В Нидерландах в порту Роттердама произошёл взрыв, предположительно из-за ошибки при отсоединении трубопроводов. В результате инцидента погиб один человек, ещё шестеро получили ранения.
Утром 13 августа в Нидерландах произошел взрыв в порту Роттердама. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает NOS, передает УНН.
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Как пишет издание, взрыв произошел возле резервуарного парка у склада. Сообщается, что, вероятно, причиной взрыва стала ошибка при отсоединении трубопроводов.
"В результате взрыва погиб один человек. Также шестеро людей получили ранения", — отмечает издание.
Компания сообщила изданию Rijnmond, что ранения получили двое ее собственных сотрудников и четверо работников субподрядчика. О степени тяжести их травм ничего не известно. Пострадавших доставили в больницу.
Полиция подтверждает, что один человек погиб, но пока не может предоставить дополнительную информацию.
Напомним
В Италии, неподалеку от Рима, в четверг прогремел мощный взрыв на заводе боеприпасов.