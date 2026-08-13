В Еврокомиссии заявили, что призвали страны ЕС передать Украине ракеты для Patriot из своих запасов

В Европейской комиссии призвали страны ЕС, располагающие запасами ракет для Patriot, передать их Украине, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в четверг, пишет УНН.

Со своей стороны, мы всегда подчеркивали необходимость большей поддержки для Украины. Украине срочно необходимо усиление противовоздушной обороны, и это остается приоритетом. Именно поэтому Верховный представитель ЕС (Кая Каллас — ред.) призвала все государства-члены, располагающие запасами, передать их Украине — сказала пресс-секретарь Еврокомиссии в ответ на вопрос о том, что может сделать ЕС, чтобы европейские страны передали Украине ракеты Patriot.

Также она указала, что "ЕС предоставляет более 220 миллиардов евро, включая в общей сложности 88,7 миллиарда евро на поддержку укрепления военного и оборонного потенциала".

"Мы также ускоряем совместные закупки через SAFE, к которым может присоединиться Украина, а Верховный представитель регулярно контактирует с государствами-членами, чтобы увеличить их, увеличить их обязательства по боеприпасам и поставкам в Украину", — подчеркнула Хиппер.

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Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что "в этом году у нас в два с половиной раза меньше ракет-перехватчиков, чем было в 2025 году", а "россия имеет вдвое больше баллистических ракет в месяц, чем раньше".

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