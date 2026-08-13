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Румыния поднимала F-16 из-за дронов во время атаки рф на Украину, зафиксировала залёт в воздушное пространство

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Румыния поднимала два F-16 из-за группы дронов у границы. Одна цель заходила в воздушное пространство страны на 10 минут, после чего взрывы произошли на территории Украины.

Румыния поднимала F-16 из-за дронов во время атаки рф на Украину, зафиксировала залёт в воздушное пространство

Румыния вновь подняла два истребителя F-16 после обнаружения группы дронов во время атаки рф на Украину вблизи границы; было обнаружено проникновение воздушной цели в румынское воздушное пространство примерно на 10 минут, сообщили в среду в Министерстве обороны страны, пишет УНН.

Подробности

Как указано, система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии в ночь с 12 на 13 августа в 01:27 по местному времени "обнаружила группу из пяти воздушных целей в районе Измаила, над украинской территорией, вблизи речной границы с Румынией".

Были приняты меры по оповещению населения в северной части жудеца Тулча, в 01:30 было отправлено сообщение RO-Alert.

"Два самолета F-16 румынских ВВС с 86-й авиабазы в Борче были подняты с земли для мониторинга ситуации. Наземные радары обнаружили проникновение воздушной цели в национальное воздушное пространство примерно в 2 км к югу от города Пардина. Цель находилась около 10 минут в национальном воздушном пространстве вдоль Килийского рукава, после чего покинула территорию Румынии в направлении Украины примерно в 13 км к юго-западу от населенного пункта Килия-Веке", — указали в Министерстве обороны Румынии.

"Вскоре после выхода из воздушного пространства Румынии с украинской территории поступили сообщения о взрывах", — указано в сообщении.

Воздушная тревога, объявленная для севера жудеца Тулча, закончилась в 02:42.

"Министерство национальной обороны постоянно следит за ситуацией и в режиме реального времени информирует союзные структуры о таких событиях", — говорится в заявлении.

Позже в Министерстве обороны Румынии выпустили новое заявление: "Утром в четверг, 13 августа, в 09:02 система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила воздушную цель вблизи речной границы с Украиной. Два самолета F-16 румынских ВВС с 86-й авиабазы в Борче были подняты в воздух в 09:20 для мониторинга ситуации".

Снова было проведено оповещение населения в жудеце Тулча — сообщение RO-Alert поступило начиная с 09:13.

россия ночью атаковала энергетику в Одесской области, без света часть 4 областей13.08.26, 10:31 • 986 просмотров

Юлия Шрамко

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