ЦПД: рф распространяет во Франции фейки о кандидатах, поддерживающих Украину

$44.710.1551.620.14
ukenru
01:26 • 5336 просмотра
Трамп ввёл пошлины на импорт дронов и комплектующих к ним
23:12 • 5842 просмотра
Германия прекращает временную защиту для украинских мужчин призывного возраста, но есть нюанс
13 августа, 20:59 • 15397 просмотра
Удар по Краматорску: 1 погибший, 15 раненых из-за авиабомб рф
13 августа, 17:42 • 22592 просмотра
Украина предложила россии перемирие в Чёрном море, ответа пока не получила - СМИ
13 августа, 16:32 • 22282 просмотра
Штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова" - Братущак
13 августа, 16:15 • 18454 просмотра
Ожидается повышение температуры на 3–5° — когда в Украину вернётся жара
13 августа, 15:28 • 19397 просмотра
Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов неподалеку от Рима
13 августа, 13:12 • 21950 просмотра
В Еврокомиссии заявили, что призвали страны ЕС передать Украине ракеты для Patriot из своих запасов
13 августа, 11:50 • 21657 просмотра
Украинские операторы дронов победили американских военных на учениях в Германии — WSJ
13 августа, 11:08 • 15813 просмотра
Разведка США предупредила Европу о гибридной атаке РФ на страны Балтии и Польшу — Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1м/с
69%
753мм
Популярные новости
В Греции с пляжа из-за лесного пожара эвакуировали более 250 туристов13 августа, 18:57 • 2566 просмотра
Под Киевом мужчина сел за руль внедорожника в автосалоне и угрожал взрывчаткойVideo13 августа, 19:27 • 3984 просмотра
В Харькове завершили ликвидацию последствий удара по дому 9 августа, вывезли более 100 тонн мусораVideo13 августа, 20:31 • 3702 просмотра
Путин стал передвигаться на бронепоезде и гонять "фейковые президентские кортежи", чтобы скрыться от украинских БПЛА, — NYT13 августа, 20:43 • 3156 просмотра
Европа предлагает Бразилии стать посредником в переговорах Украины и рф — советник президента страны23:44 • 3666 просмотра
публикации
Отсрочка от мобилизации с 1 сентября — какие новые правила бронирования начнут действовать в УкраинеPhoto13 августа, 15:34 • 19786 просмотра
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13 августа, 13:22 • 23469 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента13 августа, 09:19 • 40001 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
Эксклюзив
13 августа, 07:11 • 47566 просмотра
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 47320 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Габриэль Атталь
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Германия
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 31949 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 29233 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 47582 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 42671 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 179755 просмотра
Актуальное
The New York Times
Хранитель
Бильд
Микоян МиГ-29
Google Play

ЦПД: рф распространяет во Франции фейки о кандидатах, поддерживающих Украину

Киев • УНН

 • 1988 просмотра

Во французском информационном пространстве выявлена кампания по распространению фейков о кандидатах на выборах 2027 года, которые поддерживают Украину. ЦПД сообщает, что фейки создавались через связанные с россией сети, в частности «Матрёшка».

ЦПД: рф распространяет во Франции фейки о кандидатах, поддерживающих Украину

Во французском информационном пространстве фиксируется кампания по распространению фейков о кандидатах на президентских выборах 2027 года, которые поддерживают Украину. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что через сеть анонимных аккаунтов, преимущественно в соцсети X, распространяются вымышленные публикации, стилизованные под сюжеты известных СМИ, с фейками о возможных кандидатах Габриэле Аттале, Эдуаре Филиппе и Рафаэле Глюксманне.

В частности, распространяется ложь о якобы болезни Паркинсона у Атталя, «украденных им миллиардах», деменции у Филиппа, подкупе журналистов в интересах Глюксманна и тому подобном. Также фиксируются фейки от имени известных СМИ, в которых утверждается, будто Франция сама фабрикует примеры «российской дезинформации», чтобы использовать их как повод для блокировки соцсети X

- говорится в сообщении.

Указывается, что французская государственная служба Viginum, ответственная за защиту от иностранного цифрового вмешательства, подтвердила, что эти фейки создавались и распространялись через связанные с Россией сети — в частности, через сеть «Матрёшка». При этом фейки такого же типа распространялись и в Германии в отношении кандидатов на местных выборах.

«Россия систематически пытается влиять на выборы в странах ЕС, дискредитировать кандидатов, поддерживающих Украину, и подрывать доверие к государственным институтам, используя в том числе сети скоординированного распространения дезинформации, фейков и манипуляций», — резюмируют в ЦПД.

Напомним

Центр противодействия дезинформации СНБО фиксирует распространение в чешском информационном пространстве тезисов о негативных последствиях ударов Украины по России. Эти нарративы распространяют ресурсы, которые чешские исследователи классифицируют как источники прокремлёвской пропаганды.

Пропаганда рф продолжает распространять манипуляции по поводу падения российской ракеты на территории Польши — ЦПД10.08.26, 16:27 • 3819 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Габриэль Атталь
Европейский Союз
Франция
Чешская Республика
Германия
Украина