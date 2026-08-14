ЦПД: рф распространяет во Франции фейки о кандидатах, поддерживающих Украину

Во французском информационном пространстве фиксируется кампания по распространению фейков о кандидатах на президентских выборах 2027 года, которые поддерживают Украину. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что через сеть анонимных аккаунтов, преимущественно в соцсети X, распространяются вымышленные публикации, стилизованные под сюжеты известных СМИ, с фейками о возможных кандидатах Габриэле Аттале, Эдуаре Филиппе и Рафаэле Глюксманне.

В частности, распространяется ложь о якобы болезни Паркинсона у Атталя, «украденных им миллиардах», деменции у Филиппа, подкупе журналистов в интересах Глюксманна и тому подобном. Также фиксируются фейки от имени известных СМИ, в которых утверждается, будто Франция сама фабрикует примеры «российской дезинформации», чтобы использовать их как повод для блокировки соцсети X - говорится в сообщении.

Указывается, что французская государственная служба Viginum, ответственная за защиту от иностранного цифрового вмешательства, подтвердила, что эти фейки создавались и распространялись через связанные с Россией сети — в частности, через сеть «Матрёшка». При этом фейки такого же типа распространялись и в Германии в отношении кандидатов на местных выборах.

«Россия систематически пытается влиять на выборы в странах ЕС, дискредитировать кандидатов, поддерживающих Украину, и подрывать доверие к государственным институтам, используя в том числе сети скоординированного распространения дезинформации, фейков и манипуляций», — резюмируют в ЦПД.

Напомним

Центр противодействия дезинформации СНБО фиксирует распространение в чешском информационном пространстве тезисов о негативных последствиях ударов Украины по России. Эти нарративы распространяют ресурсы, которые чешские исследователи классифицируют как источники прокремлёвской пропаганды.

Пропаганда рф продолжает распространять манипуляции по поводу падения российской ракеты на территории Польши — ЦПД