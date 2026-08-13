Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов неподалеку от Рима
Киев • УНН
В четверг неподалеку от Рима прогремел мощный взрыв на заводе боеприпасов, принадлежащем немецкой компании KNDS. На месте работают пожарные и полиция, причины взрыва пока не установлены.
В Италии, неподалёку от Рима, в четверг прогремел мощный взрыв на заводе боеприпасов, передаёт УНН со ссылкой на BBC и ANSA.
Детали
Как передают мировые агентства со ссылкой на местную полицию, на месте взрыва рядом с городком Коллеферро, в 40 км от Рима, работают пожарные и полицейские.
О причинах взрыва полиция и власти пока ничего не говорят; информации о какой-либо связи с войной в Украине, соответственно, нет.
Итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что этот завод принадлежит немецкой компании KNDS и производит боеприпасы среднего и крупного калибра.