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Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов неподалеку от Рима

Киев • УНН

 • 8130 просмотра

В четверг неподалеку от Рима прогремел мощный взрыв на заводе боеприпасов, принадлежащем немецкой компании KNDS. На месте работают пожарные и полиция, причины взрыва пока не установлены.

Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов неподалеку от Рима

В Италии, неподалёку от Рима, в четверг прогремел мощный взрыв на заводе боеприпасов, передаёт УНН со ссылкой на BBC и ANSA.

Детали

Как передают мировые агентства со ссылкой на местную полицию, на месте взрыва рядом с городком Коллеферро, в 40 км от Рима, работают пожарные и полицейские.

О причинах взрыва полиция и власти пока ничего не говорят; информации о какой-либо связи с войной в Украине, соответственно, нет.

Итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что этот завод принадлежит немецкой компании KNDS и производит боеприпасы среднего и крупного калибра.

Антонина Туманова

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