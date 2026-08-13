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"Я не понимаю, какова позиция Федорова. Он должен определиться!", — «азовец», ветеран российско-украинской войны «Тавр»

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Богдан Кротыевич заявил, что не услышал позиции экс-министра обороны относительно протестов. Он считает, что Федоров должен определиться, поскольку его заявления противоречивы.

"Я не понимаю, какова позиция Федорова. Он должен определиться!", — «азовец», ветеран российско-украинской войны «Тавр»

Бывший министр обороны Михаил Федоров должен определиться со своей позицией, ведь сейчас в его заявлениях очень много расхождений. Об этом в интервью изданию "Ґрунт" заявил бывший начштаба 12-й бригады "Азов", ветеран российско-украинской войны Богдан Кротевич ("Тавр").

По словам ветерана, он так и не услышал позицию бывшего главы МО: нужно ли людям выходить на митинги.

"Я так и не услышал позицию Федорова: нужно ли людям продолжать протест, и это меня очень расстроило. Также меня затриггерили его слова: "протестующие должны сосредотачиваться не на фамилии Федорова, а на стратегии ведения войны". Это что такое? Что, люди должны разрабатывать стратегию войны?", - сказал "Тавр".

Также военный отметил, что отсутствие какой-либо позиции экс-министра еще более вредно, чем пусть и негативная, но четкая позиция.

"У меня отторжение к людям, которые не имеют позиции. Это как с противником: россияне, которые воюют, у них есть своя позиция; россияне, которые вне политики, у меня к ним неуважение, потому что у них нет позиции. Они за все хорошее, против всего плохого", - отметил Богдан Кротевич.

Он подчеркнул, что за последнее время от Федорова звучали кардинально противоположные заявления, которые свидетельствуют об отсутствии у него позиции.

"С одной стороны Федоров считает, что найдет себе работу, с другой – готов вернуться только на должность МО, и это ультимативно. Но он говорит, что ультиматумы не ставит. На пресс-конференции Федоров сказал, что у него был конфликт с Сырским. После этого в интервью он уже говорит, что конфликта не было. С одной стороны Федоров говорил, что не лез в компетенцию главкома, с другой – что поддерживал конкретные подразделения под конкретные задачи. Мне не нравятся расхождения в его показаниях", - заявил Кротевич.

Военный убежден, что Михаил Федоров должен определиться, за что он и против чего.

"Я не стою на позиции Федорова, который не может определиться: был конфликт с Сырским или его не было; вмешивался он в компетенцию главкома или не вмешивался; он хочет быть министром обороны или не хочет; протестующим стоять или не стоять?", - подытожил он.

Лилия Подоляк

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