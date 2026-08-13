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Какие ракеты Украина может получить от Турции и куда они могут долететь

Киев • УНН

 • 1906 просмотра

Украина может получить от Турции 70 баллистических ракет ATACMS M39, дальность которых составляет около 165 км. Эти ракеты могут поражать цели в Белгородской, Курской и Брянской областях России.

Какие ракеты Украина может получить от Турции и куда они могут долететь

Украина может получить от Турции 70 баллистических ракет ATACMS версии M39, дальность которых составляет около 165 км. Об этом пишет Defense Express, сообщает УНН.

Детали

Передача ракет требует разрешения США на реэкспорт американского вооружения. В то же время публичность этого процесса уже лишает возможности использовать фактор неожиданности.

Существует несколько версий ATACMS с различной дальностью и боевыми частями. Наибольшую дальность, около 300 км, имеют M57 и M39A1. M39A1 оснащена кассетной боевой частью с 300 суббоеприпасами, тогда как M57 имеет унитарную боевую часть WDU-18/B HE весом около 250 кг.

Какие ракеты есть у Турции

По данным Defense Express, Турция имеет на вооружении именно M39, также известные как MGM-140A Block 1. Это первая версия ATACMS с кассетной боевой частью и дальностью около 165 км.

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Анкара приобрела 72 такие ракеты в 1996 году, а поставки завершились в 1998-м. При этом Турция могла закупить всего 120 ракет, но вторую партию из 48 единиц не заказала. За всё время эксплуатации, по данным издания, турецкие военные использовали всего две такие ракеты.

Если Украина получит именно M39, эти ракеты будут иметь ограниченную дальность, однако всё равно могут быть эффективными. В зоне их поражения окажутся районы белгородской, курской и брянской областей россии, откуда осуществляются ракетные удары по Украине.

Также в пределах примерно 165 км могут находиться отдельные площадки запуска российских ударных беспилотников, в частности «Халино» в курской области, «Нявля» в брянской области и территория захваченного Донецкого аэропорта.

Украина может получить от Турции не только ATACMS, но и баллистические ракеты Khan11.08.26, 05:38 • 9548 просмотров

Степан Гафтко

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Война в Украине
ATACMS
Турция
Соединённые Штаты
Украина