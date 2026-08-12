Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждого

Бограч — сытное украинское блюдо с мясом, овощами и специями, которое можно приготовить по-разному. УНН предлагает топ-3 лучших варианта приготовления этого блюда для всей семьи.

Бограч с говядиной, курицей и домашними ощипками

Ингредиенты:

Говядина на косточке — 500 г;

Вода — 3,5 л;

Куриные голени — 700 г;

Картофель — 4 крупных;

Морковь — 1 крупная;

Сладкий красный перец — 2 крупных;

Свежие помидоры — 400 г;

Лук — 2 средние головки;

Чеснок — 8–10 зубчиков;

Фасоль белая и красная — 1 стакан;

Зелень (кинза, петрушка, зелёный лук) — по вкусу;

Сало — 1 ч. л.;

Лавровый лист — 4 шт.;

Копчёная паприка — 2 ст. л.;

Острая паприка — 1 ч. л. по желанию;

Тмин — 1 ч. л.;

Кориандр — 1 ч. л.;

Сушёный чеснок — 2 ч. л.;

Соль — по вкусу.

Для ощипок:

Яйцо — 1 шт.;

Мука — 5 ст. л.;

Соль — щепотка.

Приготовление

1. Подготовьте мясо. Говядину промойте, залейте холодной водой и доведите до кипения. Проварите 5 минут, после чего слейте воду. Мясо промойте, снова залейте чистой водой, доведите до кипения, добавьте лавровый лист и варите около 2 часов на слабом огне.

2. Подготовьте фасоль. Предварительно замочите её на ночь, после чего отварите до готовности.

3. Приготовьте зажарку. Сало растопите на сковороде. Добавьте мелко нарезанный лук и половину чеснока. Обжаривайте до золотистого цвета.

4. Добавьте морковь и перец. Морковь нарежьте соломкой и добавьте к луку. Обжаривайте около 5 минут. Затем добавьте нарезанный кубиками сладкий перец и продолжайте готовить, периодически помешивая.

5. Приправьте овощи. Добавьте кориандр, тмин, половину копчёной паприки и сушёный чеснок. Перемешайте и продолжайте обжаривать.

6. Подготовьте помидоры. Залейте их кипятком на 3 минуты, затем переложите в холодную воду и снимите кожицу. Нарежьте помидоры кубиками.

7. Добавьте помидоры к зажарке. Переложите их к овощам и тушите несколько минут.

8. Подготовьте бульон. Добавьте в него оставшуюся копчёную паприку, соль и готовую фасоль.

9. Подготовьте мясо. Достаньте говядину и куриные голени из бульона. Отделите мясо от костей и кожи, нарежьте кубиками и верните в бульон.

10. Добавьте картофель. Нарежьте его кубиками и положите в бульон. Варите 5–7 минут.

11. Добавьте овощи. Переложите в кастрюлю готовую зажарку и перемешайте. Варите всё вместе около 10 минут на слабом огне. Если бограч получается слишком густым, добавьте немного кипятка.

12. Приготовьте ощипки. Яйцо смешайте со щепоткой соли. Добавьте муку и замесите тесто. 13. Сформируйте из него тонкую колбаску, немного приплюсните её и нарежьте небольшими тонкими кусочками. Оставьте их на некоторое время, чтобы они немного подсохли.

14. Добавьте ощипки. Положите их в бограч, перемешайте и варите около 5 минут.

15. Добавьте зелень. Всыпьте измельчённые кинзу, петрушку и зелёный лук. Готовьте ещё около 5 минут.

16. Дайте настояться. Готовый бограч накройте крышкой и оставьте на 30 минут.

Бограч с тушёнкой, овощами и томатной пастой

Ингредиенты:

Тушёнка — 1 банка;

Картофель — 6 средних;

Лук — 1 крупная головка;

Морковь — 1 крупная;

Болгарский перец — 2 средних;

Томатная паста — 1 пачка;

Копчёная паприка — 1 ч. л.;

Красный острый перец — 1 ч. л.;

Сушёный чеснок — 1 ч. л.;

Соль — 1 ст. л. или по вкусу;

Растительное масло — для жарки;

Лавровый лист — по желанию;

Вода — 3 л.

Приготовление

1. Подготовьте овощи. Картофель и морковь нарежьте крупными кусочками. Лук нарежьте мелкими кубиками, а болгарский перец — соломкой.

2. Сварите картофель и морковь. Доведите воду до кипения, добавьте картофель и морковь и варите на среднем огне.

3. Приготовьте зажарку. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Добавьте лук и обжарьте до мягкости.

4. Добавьте перец. Переложите к луку нарезанный болгарский перец и продолжайте обжаривать.

5. Добавьте томатную пасту и специи. Положите в сковороду томатную пасту, копчёную паприку, острый красный перец и сушёный чеснок. Перемешайте и прогрейте всё вместе.

6. Соедините ингредиенты. Переложите готовую зажарку в кастрюлю с супом. Добавьте тушёнку и, по желанию, лавровый лист.

7. Доведите суп до готовности. Доведите до кипения, после чего выключите огонь. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте суп настаиваться на 15–20 минут.

8. Перед подачей проверьте суп на соль и при необходимости добавьте её по вкусу. Подавайте горячим.

Бограч в домашних условиях на плите

Ингредиенты на 7 литров;

Телятина – 1 кг;

Свинина – 1 кг;

Свиные рёбра – 500 г;

Копчёные рёбра – 300 г;

Охотничьи колбаски – 300 г;

Смальец – 4–5 ст. л., при необходимости;

Репчатый лук – 7 шт.;

Картофель – 1 кг;

Помидоры – 2 шт.;

Сладкий перец – 1 шт.;

Чеснок – 1 головка;

Морковь – 3 шт.;

Молотая паприка – по вкусу;

Копчёная паприка – по вкусу;

Приправа для бограча – по вкусу;

Чёрный молотый перец – по вкусу;

Копчёный измельчённый чили – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Вода – чтобы полностью покрыть мясо;

Зелень – 1 пучок.

Приготовление

1. Подготовьте основу. В большой кастрюле или глубокой сковороде растопите смалец. Добавьте свиные рёбра и обжарьте их.

2. Добавьте овощи. Нарежьте лук и добавьте его к рёбрам. Когда он станет мягким, положите нарезанную морковь. При необходимости добавьте ещё немного смальца, чтобы овощи и мясо не подгорали.

3. Добавьте паприку и помидоры. Всыпьте молотую паприку, перемешайте. Затем добавьте нарезанные помидоры и хорошо протушите всё вместе.

4. Добавьте мясо. Положите в кастрюлю телятину, а затем свинину. Обжаривайте примерно 30 минут, периодически помешивая.

5 Залейте водой. Влейте воду так, чтобы она полностью покрыла мясо. Добавьте копчёные рёбра, охотничьи колбаски, сладкий перец и чеснок.

6. Варите бограч. Оставьте блюдо вариться примерно на 30 минут, периодически помешивая.

7. Добавьте специи. Приправьте бограч солью, чёрным молотым перцем, приправой для бограча, копчёной паприкой и измельчённым копчёным чили.

8. Добавьте картофель. Ещё через 30 минут положите нарезанный картофель и варите до его готовности.

9. Завершите приготовление. Добавьте измельчённую зелень и проварите бограч ещё несколько минут.

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