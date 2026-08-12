Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждого

$44.870.0451.760.02
ukenru
11:00 • 4976 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex
09:58 • 10396 просмотра
67% поляков поддерживают депортацию украинцев призывного возраста без легальной работы - СМИPhoto
09:49 • 10380 просмотра
россияне дважды ударили ракетами по жилому сектору Балаклеи, есть пострадавшиеPhoto
08:09 • 14982 просмотра
"Уникальная операция" - Зеленский подтвердил поражение российской военно-морской базы в новороссийскеVideo
Эксклюзив
06:13 • 19981 просмотра
Как выбрать натуральный мёд: простые способы проверки
05:31 • 18382 просмотра
Трамп подтвердил секретный рейс из Турции с самолётом-приманкой
12 августа, 01:38 • 15821 просмотра
Иран заявил о разработке ракеты дальностью 15 тысяч км для ударов по США
12 августа, 00:14 • 14292 просмотра
россияне атаковали Запорожье, повреждены торговый центр и частный домPhoto
11 августа, 17:36 • 32169 просмотра
Украина соответствует минимальным требованиям фискальной прозрачности - отчёт Госдепартамента США
11 августа, 16:00 • 32092 просмотра
Свириденко назначат главой «Нафтогаза», голоса в наблюдательном совете уже собрали — депутат
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
4.5м/с
35%
752мм
Популярные новости
США нанесли ракетный удар Hellfire по грузовому судну, направлявшемуся в Иран12 августа, 01:16 • 15226 просмотра
Республиканцы Южной Каролины выбирают кандидата в Сенат после смерти Линдси Грэма12 августа, 02:16 • 15851 просмотра
США прогнозируют перебои с поставками нефти из-за войны в Иране до 2027 года12 августа, 02:37 • 15395 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto07:57 • 12011 просмотра
Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждогоPhoto09:15 • 10893 просмотра
публикации
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex11:00 • 4964 просмотра
Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждогоPhoto09:15 • 11699 просмотра
Мания затмения охватила страны Европы - миллионы людей готовятся к "событию века"Video08:29 • 7866 просмотра
Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны11 августа, 13:10 • 38668 просмотра
россия испытывает НАТО на прочность - эксперт оценил угрозу и сценарии нападения
Эксклюзив
11 августа, 11:20 • 45704 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Ярослав Качиньский
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Япония
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto07:57 • 12651 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 18909 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 152143 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 88460 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 97879 просмотра
Актуальное
Шахед-136
R-360 Нептун
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер

Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждого

Киев • УНН

 • 11670 просмотра

УНН предлагает три варианта приготовления сытного украинского бограча. Блюдо готовится с мясом, овощами и специями, в частности с говядиной, курицей, тушёнкой или телятиной со свининой.

Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждого

Бограч — сытное украинское блюдо с мясом, овощами и специями, которое можно приготовить по-разному. УНН предлагает топ-3 лучших варианта приготовления этого блюда для всей семьи.

Бограч с говядиной, курицей и домашними ощипками

Ингредиенты:

Говядина на косточке — 500 г;

Вода — 3,5 л;

Куриные голени — 700 г;

Картофель — 4 крупных;

Морковь — 1 крупная;

Сладкий красный перец — 2 крупных;

Свежие помидоры — 400 г;

Лук — 2 средние головки;

Чеснок — 8–10 зубчиков;

Фасоль белая и красная — 1 стакан;

Зелень (кинза, петрушка, зелёный лук) — по вкусу;

Сало — 1 ч. л.;

Лавровый лист — 4 шт.;

Копчёная паприка — 2 ст. л.;

Острая паприка — 1 ч. л. по желанию;

Тмин — 1 ч. л.;

Кориандр — 1 ч. л.;

Сушёный чеснок — 2 ч. л.;

Соль — по вкусу.

Для ощипок:

Яйцо — 1 шт.;

Мука — 5 ст. л.;

Соль — щепотка.

Приготовление

1. Подготовьте мясо. Говядину промойте, залейте холодной водой и доведите до кипения. Проварите 5 минут, после чего слейте воду. Мясо промойте, снова залейте чистой водой, доведите до кипения, добавьте лавровый лист и варите около 2 часов на слабом огне.

2. Подготовьте фасоль. Предварительно замочите её на ночь, после чего отварите до готовности.

3. Приготовьте зажарку. Сало растопите на сковороде. Добавьте мелко нарезанный лук и половину чеснока. Обжаривайте до золотистого цвета.

4. Добавьте морковь и перец. Морковь нарежьте соломкой и добавьте к луку. Обжаривайте около 5 минут. Затем добавьте нарезанный кубиками сладкий перец и продолжайте готовить, периодически помешивая.

5. Приправьте овощи. Добавьте кориандр, тмин, половину копчёной паприки и сушёный чеснок. Перемешайте и продолжайте обжаривать.

6. Подготовьте помидоры. Залейте их кипятком на 3 минуты, затем переложите в холодную воду и снимите кожицу. Нарежьте помидоры кубиками.

7. Добавьте помидоры к зажарке. Переложите их к овощам и тушите несколько минут.

8. Подготовьте бульон. Добавьте в него оставшуюся копчёную паприку, соль и готовую фасоль.

9. Подготовьте мясо. Достаньте говядину и куриные голени из бульона. Отделите мясо от костей и кожи, нарежьте кубиками и верните в бульон.

10. Добавьте картофель. Нарежьте его кубиками и положите в бульон. Варите 5–7 минут.

11. Добавьте овощи. Переложите в кастрюлю готовую зажарку и перемешайте. Варите всё вместе около 10 минут на слабом огне. Если бограч получается слишком густым, добавьте немного кипятка.

12. Приготовьте ощипки. Яйцо смешайте со щепоткой соли. Добавьте муку и замесите тесто. 13. Сформируйте из него тонкую колбаску, немного приплюсните её и нарежьте небольшими тонкими кусочками. Оставьте их на некоторое время, чтобы они немного подсохли.

14. Добавьте ощипки. Положите их в бограч, перемешайте и варите около 5 минут.

15. Добавьте зелень. Всыпьте измельчённые кинзу, петрушку и зелёный лук. Готовьте ещё около 5 минут.

16. Дайте настояться. Готовый бограч накройте крышкой и оставьте на 30 минут.

Бограч с тушёнкой, овощами и томатной пастой

Ингредиенты:

Тушёнка — 1 банка;

Картофель — 6 средних;

Лук — 1 крупная головка;

Морковь — 1 крупная;

Болгарский перец — 2 средних;

Томатная паста — 1 пачка;

Копчёная паприка — 1 ч. л.;

Красный острый перец — 1 ч. л.;

Сушёный чеснок — 1 ч. л.;

Соль — 1 ст. л. или по вкусу;

Растительное масло — для жарки;

Лавровый лист — по желанию;

Вода — 3 л.

Приготовление

1. Подготовьте овощи. Картофель и морковь нарежьте крупными кусочками. Лук нарежьте мелкими кубиками, а болгарский перец — соломкой.

2. Сварите картофель и морковь. Доведите воду до кипения, добавьте картофель и морковь и варите на среднем огне.

3. Приготовьте зажарку. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Добавьте лук и обжарьте до мягкости.

4. Добавьте перец. Переложите к луку нарезанный болгарский перец и продолжайте обжаривать.

5. Добавьте томатную пасту и специи. Положите в сковороду томатную пасту, копчёную паприку, острый красный перец и сушёный чеснок. Перемешайте и прогрейте всё вместе.

6. Соедините ингредиенты. Переложите готовую зажарку в кастрюлю с супом. Добавьте тушёнку и, по желанию, лавровый лист.

7. Доведите суп до готовности. Доведите до кипения, после чего выключите огонь. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте суп настаиваться на 15–20 минут.

8. Перед подачей проверьте суп на соль и при необходимости добавьте её по вкусу. Подавайте горячим.

Бограч в домашних условиях на плите

Ингредиенты на 7 литров;

Телятина – 1 кг;

Свинина – 1 кг;

Свиные рёбра – 500 г;

Копчёные рёбра – 300 г;

Охотничьи колбаски – 300 г;

Смальец – 4–5 ст. л., при необходимости;

Репчатый лук – 7 шт.;

Картофель – 1 кг;

Помидоры – 2 шт.;

Сладкий перец – 1 шт.;

Чеснок – 1 головка;

Морковь – 3 шт.;

Молотая паприка – по вкусу;

Копчёная паприка – по вкусу;

Приправа для бограча – по вкусу;

Чёрный молотый перец – по вкусу;

Копчёный измельчённый чили – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Вода – чтобы полностью покрыть мясо;

Зелень – 1 пучок.

Приготовление

1. Подготовьте основу. В большой кастрюле или глубокой сковороде растопите смалец. Добавьте свиные рёбра и обжарьте их.

2. Добавьте овощи. Нарежьте лук и добавьте его к рёбрам. Когда он станет мягким, положите нарезанную морковь. При необходимости добавьте ещё немного смальца, чтобы овощи и мясо не подгорали.

3. Добавьте паприку и помидоры. Всыпьте молотую паприку, перемешайте. Затем добавьте нарезанные помидоры и хорошо протушите всё вместе.

4. Добавьте мясо. Положите в кастрюлю телятину, а затем свинину. Обжаривайте примерно 30 минут, периодически помешивая.

5 Залейте водой. Влейте воду так, чтобы она полностью покрыла мясо. Добавьте копчёные рёбра, охотничьи колбаски, сладкий перец и чеснок.

6. Варите бограч. Оставьте блюдо вариться примерно на 30 минут, периодически помешивая.

7. Добавьте специи. Приправьте бограч солью, чёрным молотым перцем, приправой для бограча, копчёной паприкой и измельчённым копчёным чили.

8. Добавьте картофель. Ещё через 30 минут положите нарезанный картофель и варите до его готовности.

9. Завершите приготовление. Добавьте измельчённую зелень и проварите бограч ещё несколько минут.

Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертов10.08.26, 18:39 • 152127 просмотров

Алла Киосак

публикацииКулинар
Украина