Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждого
Киев • УНН
УНН предлагает три варианта приготовления сытного украинского бограча. Блюдо готовится с мясом, овощами и специями, в частности с говядиной, курицей, тушёнкой или телятиной со свининой.
Бограч — сытное украинское блюдо с мясом, овощами и специями, которое можно приготовить по-разному. УНН предлагает топ-3 лучших варианта приготовления этого блюда для всей семьи.
Бограч с говядиной, курицей и домашними ощипками
Ингредиенты:
Говядина на косточке — 500 г;
Вода — 3,5 л;
Куриные голени — 700 г;
Картофель — 4 крупных;
Морковь — 1 крупная;
Сладкий красный перец — 2 крупных;
Свежие помидоры — 400 г;
Лук — 2 средние головки;
Чеснок — 8–10 зубчиков;
Фасоль белая и красная — 1 стакан;
Зелень (кинза, петрушка, зелёный лук) — по вкусу;
Сало — 1 ч. л.;
Лавровый лист — 4 шт.;
Копчёная паприка — 2 ст. л.;
Острая паприка — 1 ч. л. по желанию;
Тмин — 1 ч. л.;
Кориандр — 1 ч. л.;
Сушёный чеснок — 2 ч. л.;
Соль — по вкусу.
Для ощипок:
Яйцо — 1 шт.;
Мука — 5 ст. л.;
Соль — щепотка.
Приготовление
1. Подготовьте мясо. Говядину промойте, залейте холодной водой и доведите до кипения. Проварите 5 минут, после чего слейте воду. Мясо промойте, снова залейте чистой водой, доведите до кипения, добавьте лавровый лист и варите около 2 часов на слабом огне.
2. Подготовьте фасоль. Предварительно замочите её на ночь, после чего отварите до готовности.
3. Приготовьте зажарку. Сало растопите на сковороде. Добавьте мелко нарезанный лук и половину чеснока. Обжаривайте до золотистого цвета.
4. Добавьте морковь и перец. Морковь нарежьте соломкой и добавьте к луку. Обжаривайте около 5 минут. Затем добавьте нарезанный кубиками сладкий перец и продолжайте готовить, периодически помешивая.
5. Приправьте овощи. Добавьте кориандр, тмин, половину копчёной паприки и сушёный чеснок. Перемешайте и продолжайте обжаривать.
6. Подготовьте помидоры. Залейте их кипятком на 3 минуты, затем переложите в холодную воду и снимите кожицу. Нарежьте помидоры кубиками.
7. Добавьте помидоры к зажарке. Переложите их к овощам и тушите несколько минут.
8. Подготовьте бульон. Добавьте в него оставшуюся копчёную паприку, соль и готовую фасоль.
9. Подготовьте мясо. Достаньте говядину и куриные голени из бульона. Отделите мясо от костей и кожи, нарежьте кубиками и верните в бульон.
10. Добавьте картофель. Нарежьте его кубиками и положите в бульон. Варите 5–7 минут.
11. Добавьте овощи. Переложите в кастрюлю готовую зажарку и перемешайте. Варите всё вместе около 10 минут на слабом огне. Если бограч получается слишком густым, добавьте немного кипятка.
12. Приготовьте ощипки. Яйцо смешайте со щепоткой соли. Добавьте муку и замесите тесто. 13. Сформируйте из него тонкую колбаску, немного приплюсните её и нарежьте небольшими тонкими кусочками. Оставьте их на некоторое время, чтобы они немного подсохли.
14. Добавьте ощипки. Положите их в бограч, перемешайте и варите около 5 минут.
15. Добавьте зелень. Всыпьте измельчённые кинзу, петрушку и зелёный лук. Готовьте ещё около 5 минут.
16. Дайте настояться. Готовый бограч накройте крышкой и оставьте на 30 минут.
Бограч с тушёнкой, овощами и томатной пастой
Ингредиенты:
Тушёнка — 1 банка;
Картофель — 6 средних;
Лук — 1 крупная головка;
Морковь — 1 крупная;
Болгарский перец — 2 средних;
Томатная паста — 1 пачка;
Копчёная паприка — 1 ч. л.;
Красный острый перец — 1 ч. л.;
Сушёный чеснок — 1 ч. л.;
Соль — 1 ст. л. или по вкусу;
Растительное масло — для жарки;
Лавровый лист — по желанию;
Вода — 3 л.
Приготовление
1. Подготовьте овощи. Картофель и морковь нарежьте крупными кусочками. Лук нарежьте мелкими кубиками, а болгарский перец — соломкой.
2. Сварите картофель и морковь. Доведите воду до кипения, добавьте картофель и морковь и варите на среднем огне.
3. Приготовьте зажарку. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Добавьте лук и обжарьте до мягкости.
4. Добавьте перец. Переложите к луку нарезанный болгарский перец и продолжайте обжаривать.
5. Добавьте томатную пасту и специи. Положите в сковороду томатную пасту, копчёную паприку, острый красный перец и сушёный чеснок. Перемешайте и прогрейте всё вместе.
6. Соедините ингредиенты. Переложите готовую зажарку в кастрюлю с супом. Добавьте тушёнку и, по желанию, лавровый лист.
7. Доведите суп до готовности. Доведите до кипения, после чего выключите огонь. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте суп настаиваться на 15–20 минут.
8. Перед подачей проверьте суп на соль и при необходимости добавьте её по вкусу. Подавайте горячим.
Бограч в домашних условиях на плите
Ингредиенты на 7 литров;
Телятина – 1 кг;
Свинина – 1 кг;
Свиные рёбра – 500 г;
Копчёные рёбра – 300 г;
Охотничьи колбаски – 300 г;
Смальец – 4–5 ст. л., при необходимости;
Репчатый лук – 7 шт.;
Картофель – 1 кг;
Помидоры – 2 шт.;
Сладкий перец – 1 шт.;
Чеснок – 1 головка;
Морковь – 3 шт.;
Молотая паприка – по вкусу;
Копчёная паприка – по вкусу;
Приправа для бограча – по вкусу;
Чёрный молотый перец – по вкусу;
Копчёный измельчённый чили – по вкусу;
Соль – по вкусу;
Вода – чтобы полностью покрыть мясо;
Зелень – 1 пучок.
Приготовление
1. Подготовьте основу. В большой кастрюле или глубокой сковороде растопите смалец. Добавьте свиные рёбра и обжарьте их.
2. Добавьте овощи. Нарежьте лук и добавьте его к рёбрам. Когда он станет мягким, положите нарезанную морковь. При необходимости добавьте ещё немного смальца, чтобы овощи и мясо не подгорали.
3. Добавьте паприку и помидоры. Всыпьте молотую паприку, перемешайте. Затем добавьте нарезанные помидоры и хорошо протушите всё вместе.
4. Добавьте мясо. Положите в кастрюлю телятину, а затем свинину. Обжаривайте примерно 30 минут, периодически помешивая.
5 Залейте водой. Влейте воду так, чтобы она полностью покрыла мясо. Добавьте копчёные рёбра, охотничьи колбаски, сладкий перец и чеснок.
6. Варите бограч. Оставьте блюдо вариться примерно на 30 минут, периодически помешивая.
7. Добавьте специи. Приправьте бограч солью, чёрным молотым перцем, приправой для бограча, копчёной паприкой и измельчённым копчёным чили.
8. Добавьте картофель. Ещё через 30 минут положите нарезанный картофель и варите до его готовности.
9. Завершите приготовление. Добавьте измельчённую зелень и проварите бограч ещё несколько минут.
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертов10.08.26, 18:39 • 152127 просмотров