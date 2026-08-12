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В Новороссийске обломки БПЛА повредили шесть жилых домов, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

В Новороссийске обломки беспилотников повредили шесть жилых домов, коммерческое здание и строительную площадку. Мэр города сообщил о пострадавших, которым оказывают медицинскую помощь.

В Новороссийске обломки БПЛА повредили шесть жилых домов, есть пострадавшие

В Новороссийске Краснодарского края России обломки беспилотников повредили шесть жилых домов, коммерческое здание и территорию строительной площадки. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко, пишет УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки есть пострадавшие, которым оказывают медицинскую помощь.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Им оказывают необходимую медицинскую помощь

- сообщил Кравченко.

В ночь на 12 августа мэр Новороссийска также сообщил о массированной атаке беспилотников и безэкипажных катеров. Российские власти заявляют, что обломки беспилотников упали на гражданские объекты города.

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Степан Гафтко

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