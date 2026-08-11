Трамп заявил, что путин "отпустил" морского пехотинца США и "ничего не хотел взамен"
Киев • УНН
Трамп заявил, что путин освободил бывшего морского пехотинца США по гуманитарным соображениям без обмена. Гилман направляется в военный госпиталь в Техасе на лечение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у бывшего морского пехотинца США, вернувшегося из россии, была лишь одна просьба, и утверждает, что путин ничего не хотел взамен, передает УНН.
Детали
Трамп приветствовал возвращение бывшего морского пехотинца США из россии, заявив, что владимир путин согласился освободить его по гуманитарным соображениям, без обмена пленными.
Ранее Белый дом и Госдепартамент призвали москву освободить Роберта Гилмана, чтобы он мог получить лечение в США после того, как его семья предупредила, что 32-летний мужчина находится на грани смерти.
В настоящее время ветеран направляется в военный госпиталь в Техасе, где он пройдет медицинское и психологическое обследование и получит лечение.
Трамп сказал, что все, о чем Гилман просил после возвращения в США, — это чизбургер.
"Я только что разговаривал с ним, и у него была одна просьба — отличный чизбургер, когда он приземлится. Я позабочусь об этом!" — подчеркнул Трамп.
Путин помиловал бывшего американского морпеха Роберта Гилмана — СМИ11.08.26, 18:29 • 2846 просмотров