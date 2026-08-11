Путин помиловал бывшего американского морпеха Роберта Гилмана — СМИ
Киев • УНН
Россия помиловала 32-летнего американца по гуманитарным соображениям после четырёх лет заключения. Он направляется в военный госпиталь в Техасе для лечения.
Бывшего морского пехотинца США, которого удерживали в России более четырёх лет, освободили через несколько дней после того, как его семья предупредила, что он близок к смерти, передаёт УНН со ссылкой на Sky News.
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Американские чиновники заявили, что российский диктатор Владимир Путин одобрил помилование 32-летнего Роберта Гилмана по гуманитарным соображениям.
Белый дом и Государственный департамент призвали Москву освободить Гилмана, чтобы он мог получить лечение в США.
По словам Эрика Лебсена, главного стратегического директора Global Reach — группы, которая занимается освобождением американцев, удерживаемых за рубежом, — ветеран сейчас направляется в военный госпиталь в Техасе, где ему проведут медицинское и психологическое обследование и лечение.
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