"Исключительно из гуманных побуждений": Лукашенко помиловал 14 осужденных по просьбе Трампа - пресс-секретарь

Правитель беларуси александр лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных по просьбе президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, информирует УНН.

Детали

Она уточнила, что среди помилованных в основном иностранцы - в частности, 2 гражданина Японии, 3 гражданина Польши, 2 - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.

В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе - написала Эйсмонт.

Она подчеркнула, что решение об освобождении Тихановского было принято лукашенко "исключительно из гуманных соображений с целью воссоединения семьи".

Напомним

Накануне в беларуси выпустили на свободу 14 политзаключенных, среди них известного политического заключенного Сергея Тихановского. Это событие произошло на фоне визита специального представителя президента США Кита Келлога.

Перед этим Келлог встретился с александром лукашенко в минске. Обсуждались международная и региональная проблематика, а также белорусско-американские отношения.

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