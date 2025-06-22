"Исключительно из гуманных побуждений": Лукашенко помиловал 14 осужденных по просьбе Трампа - пресс-секретарь
Киев • УНН
Александр Лукашенко помиловал 14 осужденных, включая иностранцев и Сергея Тихановского, по просьбе президента США Дональда Трампа. Это решение принято "из гуманных соображений для воссоединения семьи".
Правитель беларуси александр лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных по просьбе президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, информирует УНН.
Детали
Она уточнила, что среди помилованных в основном иностранцы - в частности, 2 гражданина Японии, 3 гражданина Польши, 2 - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.
В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе
Она подчеркнула, что решение об освобождении Тихановского было принято лукашенко "исключительно из гуманных соображений с целью воссоединения семьи".
Напомним
Накануне в беларуси выпустили на свободу 14 политзаключенных, среди них известного политического заключенного Сергея Тихановского. Это событие произошло на фоне визита специального представителя президента США Кита Келлога.
Перед этим Келлог встретился с александром лукашенко в минске. Обсуждались международная и региональная проблематика, а также белорусско-американские отношения.
"Мы ни на кого нападать не собираемся": лукашенко о предстоящих военных учениях рб с россией16.05.25, 12:39 • 1837 просмотров