Спецпосланець Трампа Келлог приїхав до мінська і зустрівся з лукашенком

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
09:38 • 6648 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
07:00 • 33780 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 47598 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 84874 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 170862 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
20 червня, 12:17 • 155628 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
20 червня, 11:31 • 86919 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Ексклюзив
20 червня, 08:30 • 94582 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
20 червня, 08:20 • 87591 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
20 червня, 07:30 • 69757 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.6м/с
58%
752мм
Популярнi новини
Ізраїль ліквідував командира БПЛА, який атакував Ізраїль сотні разів21 червня, 03:34 • 22791 перегляди
На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика, якого шукали понад три доби (відео)21 червня, 04:26 • 23928 перегляди
Міністр оборони Італії сумнівається в доцільності подальшого існування НАТО21 червня, 05:27 • 15927 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"06:19 • 23842 перегляди
Ізраїль вдарив по іранському ядерному об'єкту в Ісфахані07:56 • 30491 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року07:00 • 33780 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 170862 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 155628 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 91136 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 140166 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні11:41 • 240 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання07:34 • 12193 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"06:19 • 23944 перегляди
Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда20 червня, 16:30 • 27797 перегляди
Леся Нікітюк стала мамою: телеведуча показала перші фото з пологового20 червня, 13:58 • 36196 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

Спецпосланець Трампа Келлог приїхав до мінська і зустрівся з лукашенком

Київ • УНН

 • 1274 перегляди

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог зустрівся з Олександром Лукашенком у Мінську. Обговорювались міжнародна та регіональна проблематика, а також білорусько-американські відносини.

Спецпосланець Трампа Келлог приїхав до мінська і зустрівся з лукашенком

До білорусі прибув спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог і зустрівся там з білоруським правителем олександром лукашенком, повідомили у преспулі правителя білорусі, пише УНН.

Деталі

"лукашенко зустрівся зі спеціальним посланником президента США по Україні Кітом Келлогом", - повідомляють білоруські держЗМІ з посиланням на преслслужбу лукашенка.

Розмова, як вказано, відбулася у Палаці Незалежності у мінську за участю членів делегацій обох сторін.

На порядку денному переговорів, за повідомленнями, були міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика та білорусько-американські відносини.

"Дуже радий, пане генерале, зустрітися з вами. Я дуже сподіваюся, що наша розмова буде дуже щирою, відкритою. В іншому випадку, чого зустрічатися... Якщо мудрувати, хитрувати один перед одним, ми результату не досягнемо", - цитують лукашенка у преспулі.

У свою чергу Кіт Келлог подякував за гостинність і зустріч.

У відповідь на це лукашенко наголосив: "Пан генерал, я вам обіцяю, що ви будете в повній безпеці на території білорусі і за цей час не станеться жодної ескалації не лише в білорусі, а й навколо нас".

Доповнення

Про те, що Келлог найближчими днями відвідає білорусь, раніше цього тижня повідомляло агентство Reuters.

Співрозмовники агентства говорили, що спецпосланник Трампа розглядає цей візит як крок, який може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни росії проти України.

Келлог став найвисокопоставленішим посадовцем США, який відвідав білорусь за багато років. 2020 року під час першого терміну Трампа держсекретар Майк Помпео відвідував мінськ. Та поїздка була частиною кампанії першої адміністрації Трампа щодо покращення відносин із білоруссю, зазначав Reuters.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Майк Помпео
Білорусь
Рейтер
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9