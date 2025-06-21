Спецпосланець Трампа Келлог приїхав до мінська і зустрівся з лукашенком

До білорусі прибув спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог і зустрівся там з білоруським правителем олександром лукашенком, повідомили у преспулі правителя білорусі, пише УНН.

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"лукашенко зустрівся зі спеціальним посланником президента США по Україні Кітом Келлогом", - повідомляють білоруські держЗМІ з посиланням на преслслужбу лукашенка.

Розмова, як вказано, відбулася у Палаці Незалежності у мінську за участю членів делегацій обох сторін.

На порядку денному переговорів, за повідомленнями, були міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика та білорусько-американські відносини.

"Дуже радий, пане генерале, зустрітися з вами. Я дуже сподіваюся, що наша розмова буде дуже щирою, відкритою. В іншому випадку, чого зустрічатися... Якщо мудрувати, хитрувати один перед одним, ми результату не досягнемо", - цитують лукашенка у преспулі.

У свою чергу Кіт Келлог подякував за гостинність і зустріч.

У відповідь на це лукашенко наголосив: "Пан генерал, я вам обіцяю, що ви будете в повній безпеці на території білорусі і за цей час не станеться жодної ескалації не лише в білорусі, а й навколо нас".

Доповнення

Про те, що Келлог найближчими днями відвідає білорусь, раніше цього тижня повідомляло агентство Reuters.

Співрозмовники агентства говорили, що спецпосланник Трампа розглядає цей візит як крок, який може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни росії проти України.

Келлог став найвисокопоставленішим посадовцем США, який відвідав білорусь за багато років. 2020 року під час першого терміну Трампа держсекретар Майк Помпео відвідував мінськ. Та поїздка була частиною кампанії першої адміністрації Трампа щодо покращення відносин із білоруссю, зазначав Reuters.