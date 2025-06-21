Спецпосланец Трампа Келлог приехал в Минск и встретился с Лукашенко

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
09:38 • 5730 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
07:00 • 32037 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 46815 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 84135 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 169756 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 86788 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 94563 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 87560 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
20 июня, 07:30 • 69755 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Эксклюзив
20 июня, 06:41 • 46220 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.8м/с
60%
752мм
Популярные новости
Израиль ликвидировал командира БПЛА, который атаковал Израиль сотни раз21 июня, 03:34 • 22303 просмотра
На Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более трех суток (видео)21 июня, 04:26 • 23389 просмотра
Министр обороны Италии сомневается в целесообразности дальнейшего существования НАТО05:27 • 15410 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"06:19 • 23130 просмотра
Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Исфахане07:56 • 29893 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года07:00 • 32044 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 169760 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 90758 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 139798 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 134986 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дэвид Лэмми
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения07:34 • 11943 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"06:19 • 23263 просмотра
Disney лидирует по кассовым сборам в США с $1,1 млрд, Warner Bros приближается к миллиарду20 июня, 16:30 • 27591 просмотра
Леся Никитюк стала мамой: телеведущая показала первые фото из роддома20 июня, 13:58 • 35996 просмотра
Опубликован рейтинг 50 лучших ресторанов мира 2025 года20 июня, 11:44 • 38521 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Хранитель
The Economist
Шахед-136

Спецпосланец Трампа Келлог приехал в Минск и встретился с Лукашенко

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог встретился с Александром Лукашенко в Минске. Обсуждались международная и региональная проблематика, а также белорусско-американские отношения.

Спецпосланец Трампа Келлог приехал в Минск и встретился с Лукашенко

В Беларусь прибыл спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог и встретился там с белорусским правителем александром лукашенко, сообщили в пресс-пуле правителя беларуси, пишет УНН.

Детали

"лукашенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом", - сообщают белорусские госСМИ со ссылкой на пресс-службу лукашенко.

Разговор, как указано, состоялся во Дворце Независимости в минске с участием членов делегаций обеих сторон.

На повестке дня переговоров, по сообщениям, были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.

"Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наш разговор будет очень искренним, открытым. В противном случае, чего встречаться... Если мудрствовать, хитрить друг перед другом, мы результата не достигнем", - цитируют лукашенко в пресс-пуле.

В свою очередь Кит Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу.

В ответ на это лукашенко подчеркнул: "Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси, и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас".

Дополнение

О том, что Келлог в ближайшие дни посетит Беларусь, ранее на этой неделе сообщало агентство Reuters.

Собеседники агентства говорили, что спецпосланник Трампа рассматривает этот визит как шаг, который может помочь начать мирные переговоры, направленные на прекращение войны россии против Украины.

Келлог стал самым высокопоставленным чиновником США, посетившим Беларусь за много лет. В 2020 году во время первого срока Трампа госсекретарь Майк Помпео посещал минск. Та поездка была частью кампании первой администрации Трампа по улучшению отношений с Беларусью, отмечал Reuters.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Майк Помпео
Беларусь
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9