Спецпосланец Трампа Келлог приехал в Минск и встретился с Лукашенко

В Беларусь прибыл спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог и встретился там с белорусским правителем александром лукашенко, сообщили в пресс-пуле правителя беларуси, пишет УНН.

Детали

"лукашенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом", - сообщают белорусские госСМИ со ссылкой на пресс-службу лукашенко.

Разговор, как указано, состоялся во Дворце Независимости в минске с участием членов делегаций обеих сторон.

На повестке дня переговоров, по сообщениям, были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.

"Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наш разговор будет очень искренним, открытым. В противном случае, чего встречаться... Если мудрствовать, хитрить друг перед другом, мы результата не достигнем", - цитируют лукашенко в пресс-пуле.

В свою очередь Кит Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу.

В ответ на это лукашенко подчеркнул: "Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси, и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас".

Дополнение

О том, что Келлог в ближайшие дни посетит Беларусь, ранее на этой неделе сообщало агентство Reuters.

Собеседники агентства говорили, что спецпосланник Трампа рассматривает этот визит как шаг, который может помочь начать мирные переговоры, направленные на прекращение войны россии против Украины.

Келлог стал самым высокопоставленным чиновником США, посетившим Беларусь за много лет. В 2020 году во время первого срока Трампа госсекретарь Майк Помпео посещал минск. Та поездка была частью кампании первой администрации Трампа по улучшению отношений с Беларусью, отмечал Reuters.