Дедлайн близко: Amazon и основатель OnlyFans присоединились к борьбе за TikTok в США

Amazon и основатель OnlyFans Тим Стокли проявили интерес к приобретению TikTok, поскольку приближается дедлайн для поиска покупателя в США. Это происходит на фоне обеспокоенностей по поводу связей приложения с Китаем.