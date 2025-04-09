Из-за эскалации конфликта и голода в Южном Судане 7,7 млн человек нуждаются в помощи. ООН сообщает, что ситуация достигла критического уровня, особенно в регионе Великого Верхнего Нила.
Цены на нефть упали до самого низкого уровня с февраля 2021 года из-за опасений по поводу спроса на фоне торговой войны США и Китая. Ожидается избыток нефти на рынке из-за увеличения добычи ОПЕК+.
В национальном парке "Вирунга" по меньшей мере 50 бегемотов и других крупных животных погибли из-за сибирской язвы. Власти принимают меры для предотвращения дальнейшего распространения болезни.
В системе электронной почты Офиса контролера денежного обращения США произошел взлом. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к конфиденциальной информации.
Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт фармацевтических товаров в США. Это должно стимулировать фармкомпании перенести производство в страну.
В США вступили в силу новые торговые ограничения со сверхвысокими пошлинами в 104% на китайский импорт. Финансовые рынки отреагировали падением индексов и валют в Азии.
Департамент Илона Маска использует ИИ для выявления служащих, которые критикуют Трампа. Команда DOGE мониторит федеральные учреждения и использует чат-бот Grok.
Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию по продаже билетов и шестерых туроператоров на €20 млн за накопление билетов в Колизей. Это ограничивало доступ туристов к амфитеатру.
Диабет у беременных увеличивает риск нарушений развития мозга у детей на 28%, в частности аутизма и СДВГ. Риск выше при диабете до беременности.
Цены на нефть выросли, оправившись после падения из-за опасений, что пошлины США приведут к рецессии. Аналитики предупреждают, что риски снижения цен сохраняются.
Над Филиппинами поднялся столб пепла на 4 км в результате взрыва вулкана Канлаон. Сохраняется третий уровень опасности, есть угроза лавовых потоков.
Аятолла Али Хаменеи приказал привести армию в состояние повышенной боевой готовности. Тегеран не хочет прямых переговоров по ядерной программе, но готов к диалогу при посредничестве Омана.
5 апреля в США запланировано 1200 акций протеста против Трампа и Маска, которые пройдут во всех 50 штатах, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Организаторы ожидают самую большую волну протестов.
Расследование выявило, что россия, вероятно, стоит за взрывами посылок в Великобритании, Германии и Польше. В посылках с секс-игрушками были спрятаны самодельные зажигательные устройства.
Граждане Украины в США получили письма об отмене гуманитарного статуса. Впоследствии МВД США сообщило, что это ошибка, программу не отменяли.
россия пытается вернуть 300 миллиардов долларов замороженных активов, предлагая странам приобрести товары в обмен на помощь. Зеленский заявил, что Европа не собирается их отдавать.
В США перед Пасхой рекордно выросли цены на яйца из-за птичьего гриппа. Из-за этого американцы начали искать альтернативы, крася картофель и другие продукты.
Глобальные фондовые рынки упали после объявления Трампом новых пошлин. Больше всего пострадали акции Nike, Apple, H&M и других компаний, зависящих от импорта.
Поддержка Трампа упала до самого низкого уровня после возвращения на должность – 43%. Причиной является возмущение американцев его тарифной политикой и утечка информации об ударах по Йемену.
Лидеры Канады и Мексики обсудили совместный план действий против торговых ограничений, введенных США. Карни заявил о намерении бороться с несправедливыми действиями.
Amazon планирует запустить 27 спутников Project Kuiper 9 апреля. Компания собирается конкурировать со SpaceX Илона Маска, которая запустила более 8000 спутников Starlink.
Amazon и основатель OnlyFans Тим Стокли проявили интерес к приобретению TikTok, поскольку приближается дедлайн для поиска покупателя в США. Это происходит на фоне обеспокоенностей по поводу связей приложения с Китаем.
Представитель рф кирилл дмитриев получил лицензию для визита в США, где встретился с представителями администрации Трампа.
Через центральные и южные штаты США прошли торнадо и ливни. Разрушены линии электропередач, повреждены здания и деревья в Миссури, Арканзасе, Теннесси и других штатах.
Тайвань заявил о фиксации 59 китайских самолетов и 23 кораблей возле острова. Часть самолетов пересекла срединную линию пролива, что является неофициальной границей.
Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq упали после объявления Трампом новых пошлин на импорт из Китая, ЕС и Японии. Цена на золото выросла на фоне опасений инвесторов.
Администрация Трампа вводит 25% пошлину на импорт пива и пустые алюминиевые банки с 4 апреля. Это решение затронет импорт пива на $7,5 млрд, где лидирует Мексика.
США требуют от ЕС продолжения закупок американского оружия. Это происходит на фоне стремления Европы развивать собственную оборонную промышленность, ограничивая роль компаний из США и Британии.
Власти осудили призывы к бойкоту, организованные оппозицией после ареста мэра Стамбула. Министр торговли назвал это попыткой подорвать экономическую стабильность страны.
Китай начал второй этап военных учений вокруг Тайваня, Strait Thunder-2025A, для блокировки острова. Международное сообщество выразило обеспокоенность действиями Китая.