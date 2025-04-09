Алексей Гончаренко

Военные смогут сами определить членов семьи, которые получат выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен: ВР приняла закон

Военные смогут сами определять, кто будет получать их выплаты в случае плена или пропажи без вести. Закон также регулирует выплаты родственникам в случае отсутствия личного распоряжения военнослужащего.