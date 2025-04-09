Алексей Гончаренко

В резолюции ПАСЕ подчеркнуто, что соглашение между Киевом и Вашингтоном по ресурсам должно соответствовать курсу евроинтеграции. Любое соглашение не должно нарушать экономического суверенитета Украины.
ПАСЕ приняла резолюцию об ответственности россии за агрессию, включая создание спецтрибунала и компенсации. Также призывает к усилению санкций против рф и ее пособников.
Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала, что российские СМИ RT и Sputnik распространяют дезинформацию. Это закреплено в резолюции "Иностранное вмешательство".
Кабмин внес изменения в порядок подготовки аспирантов и докторантов. Теперь обязательным является госзачет по украинскому и иностранному языкам, а также вступительный экзамен по иностранному, независимо от наличия сертификата.
Спикер закрыл заседание ВР после блокирования трибуны депутатами. Причиной стало рассмотрение закона об ответственности чиновников за игнорирование вызовов в Раду.
Рада приняла закон, запрещающий взыскивать долги с фермеров, чье имущество осталось на оккупированных территориях. Также приостановлено принудительное взыскание кредитов.
Дмитрий Лубинец заявил о массовых нарушениях прав человека со стороны ТЦК, включая физическое насилие, недопуск адвокатов и принудительное подписание документов, призывая к срочным действиям.
Рада поддержала законопроект №9421, который привлекает ветеранов к подготовке резерва и патриотическому воспитанию. Военные будут обучать молодежь основам ОПВП в школах и лагерях.
Правительство создало Госагентство ПлейСити для реализации политики в сфере азартных игр, вместо КРАИЛ. Агентство будет координироваться Минцифрой, численность – 61 человек.
ВР приняла законопроект о выплате денежной компенсации военным за неиспользованные дни отпусков во время мобилизации. Законопроект имеет целью обеспечить выплаты при увольнении со службы.
ВР приняла постановление с призывом запретить участие спортсменов из рф и беларуси в международных соревнованиях. Также предлагается усилить санкции против их спортивных организаций.
Верховная Рада поддержала законопроект №11394 о государственной тайне 290 голосами. Документ предусматривает засекречивание информации о защите и материально-техническом обеспечении объектов критической инфраструктуры.
Кабмин разрешил «Укрзализныце» потратить 7,77 млрд грн на критически важные работы в условиях военного положения. Средства пойдут на капремонт путей, развитие пограничной инфраструктуры и другие важные проекты.
Верховная Рада приняла закон об ответственности за нарушение содержания гражданских укрытий. За нарушения, приведшие к гибели людей, предусмотрена уголовная ответственность до 8 лет заключения.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12148 о смягчении кредитных условий во время военного положения. Документ запрещает взыскание долгов с людей, чье имущество осталось в оккупации.
Верховная Рада поддержала законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих. Система предусматривает внедрение Military ID и интеграцию с е-здоровьем для упрощения учета и предоставления услуг.
Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз товаров из российской федерации. По информации нардепа Гончаренко, ограничения будут действовать до 31 декабря 2025 года.
Верховная Рада обратилась в ООН относительно правомерности членства россии в организации. Парламент также призвал предоставить Украине согласие на дальнобойные удары по военным целям рф и расширить санкции.
Нардеп Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об увольнении министра обороны Рустема Умерова. Документ передан на рассмотрение руководству парламента.
В Верховной Раде отменили заседание из-за возможной угрозы российского удара по правительственному кварталу.
В аэропорту Грузии все мужчины с украинскими паспортами проходят дополнительную проверку, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который прибыл как международный наблюдатель на парламентские выборы.
Президент Украины не намерен подписывать закон об отмене сезонного перевода часов. Источники сообщают, что это решение связано с возможными экономическими убытками и петициями граждан.
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, блокирующий подписание закона о повышении налогов. Инициаторами являются нардепы Алексей Гончаренко и Артур Герасимов, которые подали два отдельных постановления.
Петиция к Зеленскому с требованием ветировать закон об отмене перехода на летнее время набрала необходимые 25 тысяч голосов. Инициатор петиции - нардеп Гончаренко, который считает законопроект недоработанным и вредным.
При обсуждении поправок к закону об увеличении налогов в Верховной Раде осталось только 15 депутатов. Законопроект предусматривает увеличение военного сбора до 5% и налога на прибыль банков до 50%.
Верховная Рада переименовала Южноукраинск в Пивденноукраинск и Южное в Пивденное. Попытки переименования Павлограда, Синельниково и Первомайска не были успешными.
Верховная Рада Украины одобрила законопроект, освобождающий от мобилизации граждан в возрасте до 25 лет. За принятие законопроекта №11379-д проголосовали 311 депутатов.
Верховная Рада приняла закон о социальной защите детей, пострадавших от агрессии рф. Документ предусматривает создание госреестра таких детей.
Верховная Рада поддержала законопроект введения е-удостоверения ветерана как основного документа. Это упростит административные процедуры и добавит «травму» как причину получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны.
Военные смогут сами определять, кто будет получать их выплаты в случае плена или пропажи без вести. Закон также регулирует выплаты родственникам в случае отсутствия личного распоряжения военнослужащего.