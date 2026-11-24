Генерал-майор СБУ Сергей Дука, фигурант дела "Карфаген", перечислил шесть, по его мнению, нарушений Уголовного процессуального кодекса, допущенных детективами НАБУ во время обыска в его доме 4 ноября. Свои выводы он делает на основании видео и протокола обыска. Об этом пишет УНН со ссылкой на публикацию Дуки в Facebook.

Детали

Первым нарушением генерал называет обыск в ночное время (ч. 4 ст. 223 и ч. 2 ст. 236 УПК). Согласно протоколу, обыск начался в 05:20. Дука утверждает, что на самом деле в это время началось "вооруженное проникновение в жилище", а обоснования неотложности нет. "Вместо минимизации ущерба следователь создал угрозу жизни сотрудников обоих ведомств", — написал он.

Второе нарушение: детективы не предъявили определение суда (ч. 3 ст. 236 УПК). По словам генерала, вместо того, чтобы показать определение и вручить его копию, обыск начали со штурма забора вооруженными людьми в темноте.

Третье: права разъяснили несвоевременно (ч. 3 ст. 223 УПК). Как отмечает Дука, это сделали лишь в 08:38, перед обыском самого дома, то есть через 3 часа 18 минут после официального начала следственного действия.

Четвертое: нарушен порядок исполнения определения (ч. 1 ст. 236 УПК). Генерал утверждает, что обыск фактически начали сотрудники Управления специальных операций НАБУ, а процессуального руководства следователя на видео не видно. Напротив, после неудачной попытки проникновения спецназовец сам обращается к следователю: "Принимайте решение".

Пятое: участников не уведомили о видеофиксации (ч. 2 ст. 107 УПК). По словам Дуки, заблаговременного предупреждения на видео нет. Слышны лишь выкрики во время перепалки "Все записывается" и вопрос между сотрудниками НАБУ "Камера пишет?".

Шестое: беспристрастность понятых вызывает сомнения (ч. 7 ст. 223 УПК). Дука утверждает, что указанные в протоколе адреса понятых совпадают с адресом академии полиции. УПК запрещает привлекать в качестве понятых сотрудников правоохранительных органов и лиц, заинтересованных в результатах производства. Генерал считает, что отдельно стоит проверить, не рассчитывают ли понятые на дальнейшую работу в НАБУ. Он сослался на информацию о случае, когда человек, которого ранее привлекали в качестве понятого, впоследствии устроился на работу в бюро.

"Это конкретные нормы УПК, время, зафиксированное в протоколе, и действия, зафиксированные на видео. Окончательную правовую оценку им даст суд", — подытожил Дука.

Позиция НАБУ

В НАБУ ранее подчеркивали, что обыск проводили на основании определения следственного судьи ВАКС. Руководитель Первого главного подразделения детективов бюро Александр Абакумов в эфире "УП Чат" рассказал, что для безопасности детективы привлекли четырех-пять спецназовцев НАБУ. По его словам, когда один из них попытался перелезть через забор, чтобы открыть калитку, на него направили оружие с лазерным целеуказателем.

На видео обыска, которое 23 ноября обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко, по данным ряда СМИ, слышно, как детективы представляются и сообщают об определении суда. Дука же утверждает, что из этой записи "вырезали невыгодный фрагмент".

Напомним

Перед этой публикацией Дука обнародовал запись камеры видеонаблюдения, которая, по его словам, является полной версией событий. Генерал заявил, что детективы начали штурмовать забор, не представившись, и пообещал инициировать отвод детектива Романа Недова из-за конфликта интересов.

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" провели обыски у должностных лиц СБУ, в частности у Дуки. Генерала задержали и сообщили ему о подозрении. 7 ноября ВАКС взял его под стражу с правом внесения 65 млн грн залога. 13 ноября залог внесли, и Дука вышел из СИЗО.