Высший антикоррупционный суд Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26377 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Адвокаты заявляют о незаконном прослушивании, фабрикации дела и мести со стороны НАБУ. Суд установил залог в размере 10 млн грн и обязал адвоката носить электронный браслет — не исключено, с целью дальнейшей слежки за ним и его клиентами.

Общество • 8 апреля, 18:32 • 132822 просмотра
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“Прослушка” в офисе адвокатов: Национальная Ассоциация подала заявление к Генпрокурору и ГБР о грубом преступлении со стороны НАБУ

НААУ обратилась к Генпрокурору и ГБР из-за действий НАБУ, которое установило «прослушку» в офисе адвокатов. Детективы НАБУ нарушили права адвокатов, проводя незаконные обыски.

политика • 1 апреля, 09:22 • 159505 просмотра

ВАКС приговорил нардепа Гунько к 7 годам заключения за взяточничество

ВАКС признал нардепа Анатолия Гунько виновным во взяточничестве и назначил 7 лет заключения с конфискацией имущества. Его разоблачили в получении 85 тыс. долларов за содействие в аренде госземель.

политика • 25 марта, 17:41 • 31602 просмотра

Заместителя главы Тернопольской ОВА Гайдука осудили на 8 лет лишения свободы за взятку

Игоря Гайдука, заместителя главы Тернопольской ОВА, осудили на 8 лет и 2 месяца лишения свободы за вымогательство 1,8 млн грн взятки. Суд также конфисковал его автомобиль и запретил занимать государственные должности на 3 года.

Криминал и ЧП • 6 марта, 08:40 • 15290 просмотра

Известный юрист показал, как ВАКС искажает практику ЕСПЧ: "Молча терпеть этого нельзя"

Семен Ханин заявил о нивелировании ВАКС правовой помощи защитников и прав человека. Следственные судьи игнорируют доказательства защиты и считают каждое подозрение обоснованным даже при наличии алиби.

Общество • 27 февраля, 16:28 • 23292 просмотра
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Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

НАПК имеет механизм проверки необоснованных активов госслужащих через мониторинг деклараций и образа жизни. В случае выявления нарушений дело передается в САП и ВАКС для возможной конфискации имущества.

политика • 26 февраля, 16:41 • 128804 просмотра

Незаконное получение компенсации за жилье: суд огласил приговор экс-нардепу Барвиненко

ВАКС признал Виталия Барвиненко виновным в незаконном получении 613 тыс. грн компенсации за жилье в Киеве. Экс-нардепа приговорили к 3 годам условно и обязали уплатить 2,5 млн грн на нужды ВСУ.

политика • 20 февраля, 12:09 • 37081 просмотра

Суд разрешил нациоанализировать активы подсанкционного российского олигарха Шелкова на 29 млн долларов США

ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова. Национализированы права требования на 29 млн долларов от Демуринского ГОКа.

Экономика • 17 февраля, 16:57 • 32972 просмотра

Более 10 млн грн убытка на закупках: будут судить экс-руководительницу Национального антидопингового центра

Бывшая и. о. директора Национального антидопингового центра провела тендер на 42 млн грн с признаками фиктивности. Из-за завышения цен на оборудование государству нанесен ущерб на более 10 млн грн.

Криминал и ЧП • 7 февраля, 23:46 • 33190 просмотра

Земельная коррупция: заместителя главы КГГА Оленича отправили под стражу

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Петра Оленича - два месяца содержания под стражей. Альтернативой является залог в размере 15 миллионов гривен.

Криминал и ЧП • 7 февраля, 17:31 • 25464 просмотра

Бюджет Украины получил 1,89 млрд грн от приватизации активов российского олигарха молчанова

Государственный бюджет Украины получил 1,89 млрд грн от приватизации ООО "АЭРОК", принадлежавшего российскому олигарху молчанову. Актив был реализован на Prozorro. Продажи, где его цена выросла вдвое от стартовой.

Экономика • 28 января, 12:27 • 27339 просмотра

Суд отпустил мужа нардепа Кормышкиной под залог в 15 млн грн

ВАКС отпустил Юрия Кормышкина под залог в 15 млн грн с процессуальными обязанностями. Экс-депутат облсовета подозревается в отмывании 20 млн грн и декларировании недостоверных данных.

политика • 27 января, 11:20 • 25861 просмотра

Залог в 100 млн гривен: суд определил меру пресечения нардепу Бондарю

ВАКС назначил нардепу Виктору Бондарю залог в размере 100 млн грн. Его подозревают в завладении 140 млн грн при закупке кабелей для Укрзализныци в 2021-2022 годах.

Криминал и ЧП • 24 января, 14:07 • 26267 просмотра

Минюст: суд закрыл производство о запрете продажи активов Медведчука

Апелляционная палата ВАКС закрыла производство о запрете продажи активов Медведчука. Минюст отмечает, что взыскание активов возможно только через санкционную процедуру по решению ВАКС.

политика • 24 января, 11:00 • 27061 просмотра

ВАКС оставил арест и уменьшил залог руководительнице Хмельницкой МСЭК

ВАКС продлил содержание под стражей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 23 марта 2025 года. Суд уменьшил сумму залога до 260 млн грн и установил ряд ограничений в случае его внесения.

Криминал и ЧП • 24 января, 09:36 • 31090 просмотра

Суд подтвердил конфискацию имущества Богуслаева: что именно попало в госсобственность

Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу Богуслаева и подтвердила конфискацию его активов по делу №991/9618/24.

политика • 24 января, 06:55 • 30156 просмотра

Судьи ВАКС и ВККС требуют льготных кредитов на жилье, несмотря на махинации со служебными квартирами и коррупцию - эксперт

Судьи ВАКС и ВККС требуют льготных кредитов на жилье, несмотря на махинации со служебными квартирами и коррупцию - эксперт.

политика • 9 января, 13:11 • 21705 просмотра

Дело о миллионной взятке львовских судей: суд взял под стражу еще одного фигуранта

ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю Апелляционного хозяйственного суда в виде содержания под стражей. Подозреваемому назначена альтернатива - залог в размере 30,28 млн грн.

Криминал и ЧП • 30 декабря, 19:45 • 27214 просмотра

Офис очищения судебной системы опубликовал информацию о судье ВАКС, запрещавшей местные майданы

Офис очищения судебной системы опубликовал информацию о судье ВАКС, запрещавшей местные майданы.

политика • 27 декабря, 12:18 • 15567 просмотра

Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество пророссийского телеведущего Кота

ВАКС конфисковал в государственную собственность имущество Юрия Кота, который сотрудничает с российскими медиа. Среди конфискованного - земельные участки, оружие, автомобиль и права на телепроекты.

Криминал и ЧП • 26 декабря, 11:24 • 15809 просмотра

ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю хозяйственного суда со Львовщины

ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю Хозяйственного суда Львовской области в виде ареста на 60 суток. Подозреваемого во взяточничестве взяли под стражу в зале суда с возможностью внесения залога в 12 млн грн.

политика • 23 декабря, 23:13 • 19632 просмотра

НАБУ, САП и ВАКС вместе с грантовыми активистами стали отдельной кастой, на которую не распространяются законы Украины - эксперт

ВАКС, НАБУ и активисты на грантах создали систему взаимного покрытия нарушений закона. Политический эксперт Олег Постернак рассказал о неэффективности борьбы с коррупцией через такую деятельность.

политика • 20 декабря, 15:48 • 22190 просмотра

"Депутатские компенсации": дело экс-нардепа Пацкана вернули в суд

Верховный Суд отменил решение о закрытии дела экс-нардепа Пацкана о незаконном получении 117 тыс. грн компенсации за жилье. Дело направлено на новое рассмотрение в Апелляционную палату ВАКС.

Криминал и ЧП • 19 декабря, 13:23 • 13810 просмотра

ВАКС отложил избрание меры пресечения экс-главе Хозяйственного суда Львовщины до 23 декабря

Рассмотрение дела в отношении бывшего председателя Хозяйственного суда Львовской области Михаила Юркевича перенесено на 23 декабря. Его подозревают в вымогательстве взятки в размере 1 млн долларов.

Криминал и ЧП • 17 декабря, 15:49 • 19019 просмотра

Суд взял под стражу председателя Хозяйственного суда Львовщины Артимовича

ВАКС избрал меру пресечения председателю Хозяйственного суда Львовской области Василию Артимовичу по делу о вымогательстве взятки. Судью взяли под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн грн до 10 февраля 2025 года.

Криминал и ЧП • 13 декабря, 17:16 • 22689 просмотра

ВАКС стал зависимым от НАБУ и САП, вокруг него не утихают скандалы – юридическое сообщество сделало резкое заявление

Эксперт Олег Постернак раскрыл детали скандалов в ВАКС, включая массовый провал тестирования на IQ среди кандидатов в судьи. Также выявлены факты роскошной жизни судей и зависимость от НАБУ-САП.

политика • 12 декабря, 16:05 • 20563 просмотра

Суд оставил руководительницу Хмельницкой МСЭК Крупу под стражей

Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу защиты Татьяны крупы и оставила ее под стражей. У подозреваемой в незаконном обогащении ранее нашли 6 млн долларов наличными.

Криминал и ЧП • 9 декабря, 14:31 • 16905 просмотра

Суд наложил новые обязанности на Коболева по делу о премии в 229 млн гривен

ВАКС возложил процессуальные обязанности на экс главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. Обвиняемый должен сообщать об изменении места жительства, не общаться со свидетелями и сдать загранпаспорта.

Криминал и ЧП • 4 декабря, 07:20 • 15377 просмотра

ВАКС продлил арест руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе, но уменьшил залог на 20 млн

ВАКС продлил арест Татьяны Крупы до января 2025 года, снизив залог до 280 млн грн. Дело о незаконном обогащении экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК будут расследовать до апреля 2025 года.

Криминал и ЧП • 28 ноября, 13:46 • 16390 просмотра

Эксперт: судья Высшего антикоррсуда с помощью коллег "выбила" из государства более полумиллиона гривен, хотя суд должен беречь государственные деньги

Судья ВАКС Екатерина Сикора через суд получила 505 тысяч гривен компенсации за ограничение зарплаты во время карантина. НАПК подозревает судью в незаконном обогащении, а эксперты указывают на опасный прецедент для бюджета.

политика • 25 ноября, 17:40 • 24846 просмотра