Высший антикоррупционный суд Украины

Эксперт: судья Высшего антикоррсуда с помощью коллег "выбила" из государства более полумиллиона гривен, хотя суд должен беречь государственные деньги

Судья ВАКС Екатерина Сикора через суд получила 505 тысяч гривен компенсации за ограничение зарплаты во время карантина. НАПК подозревает судью в незаконном обогащении, а эксперты указывают на опасный прецедент для бюджета.