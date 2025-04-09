Высший антикоррупционный суд Украины

Адвокаты заявляют о незаконном прослушивании, фабрикации дела и мести со стороны НАБУ. Суд установил залог в размере 10 млн грн и обязал адвоката носить электронный браслет — не исключено, с целью дальнейшей слежки за ним и его клиентами.
НААУ обратилась к Генпрокурору и ГБР из-за действий НАБУ, которое установило «прослушку» в офисе адвокатов. Детективы НАБУ нарушили права адвокатов, проводя незаконные обыски.
ВАКС признал нардепа Анатолия Гунько виновным во взяточничестве и назначил 7 лет заключения с конфискацией имущества. Его разоблачили в получении 85 тыс. долларов за содействие в аренде госземель.
Игоря Гайдука, заместителя главы Тернопольской ОВА, осудили на 8 лет и 2 месяца лишения свободы за вымогательство 1,8 млн грн взятки. Суд также конфисковал его автомобиль и запретил занимать государственные должности на 3 года.
Семен Ханин заявил о нивелировании ВАКС правовой помощи защитников и прав человека. Следственные судьи игнорируют доказательства защиты и считают каждое подозрение обоснованным даже при наличии алиби.
НАПК имеет механизм проверки необоснованных активов госслужащих через мониторинг деклараций и образа жизни. В случае выявления нарушений дело передается в САП и ВАКС для возможной конфискации имущества.
ВАКС признал Виталия Барвиненко виновным в незаконном получении 613 тыс. грн компенсации за жилье в Киеве. Экс-нардепа приговорили к 3 годам условно и обязали уплатить 2,5 млн грн на нужды ВСУ.
ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова. Национализированы права требования на 29 млн долларов от Демуринского ГОКа.
Бывшая и. о. директора Национального антидопингового центра провела тендер на 42 млн грн с признаками фиктивности. Из-за завышения цен на оборудование государству нанесен ущерб на более 10 млн грн.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Петра Оленича - два месяца содержания под стражей. Альтернативой является залог в размере 15 миллионов гривен.
Государственный бюджет Украины получил 1,89 млрд грн от приватизации ООО "АЭРОК", принадлежавшего российскому олигарху молчанову. Актив был реализован на Prozorro. Продажи, где его цена выросла вдвое от стартовой.
ВАКС отпустил Юрия Кормышкина под залог в 15 млн грн с процессуальными обязанностями. Экс-депутат облсовета подозревается в отмывании 20 млн грн и декларировании недостоверных данных.
ВАКС назначил нардепу Виктору Бондарю залог в размере 100 млн грн. Его подозревают в завладении 140 млн грн при закупке кабелей для Укрзализныци в 2021-2022 годах.
Апелляционная палата ВАКС закрыла производство о запрете продажи активов Медведчука. Минюст отмечает, что взыскание активов возможно только через санкционную процедуру по решению ВАКС.
ВАКС продлил содержание под стражей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 23 марта 2025 года. Суд уменьшил сумму залога до 260 млн грн и установил ряд ограничений в случае его внесения.
Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу Богуслаева и подтвердила конфискацию его активов по делу №991/9618/24.
Судьи ВАКС и ВККС требуют льготных кредитов на жилье, несмотря на махинации со служебными квартирами и коррупцию - эксперт.
ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю Апелляционного хозяйственного суда в виде содержания под стражей. Подозреваемому назначена альтернатива - залог в размере 30,28 млн грн.
Офис очищения судебной системы опубликовал информацию о судье ВАКС, запрещавшей местные майданы.
ВАКС конфисковал в государственную собственность имущество Юрия Кота, который сотрудничает с российскими медиа. Среди конфискованного - земельные участки, оружие, автомобиль и права на телепроекты.
ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю Хозяйственного суда Львовской области в виде ареста на 60 суток. Подозреваемого во взяточничестве взяли под стражу в зале суда с возможностью внесения залога в 12 млн грн.
ВАКС, НАБУ и активисты на грантах создали систему взаимного покрытия нарушений закона. Политический эксперт Олег Постернак рассказал о неэффективности борьбы с коррупцией через такую деятельность.
Верховный Суд отменил решение о закрытии дела экс-нардепа Пацкана о незаконном получении 117 тыс. грн компенсации за жилье. Дело направлено на новое рассмотрение в Апелляционную палату ВАКС.
Рассмотрение дела в отношении бывшего председателя Хозяйственного суда Львовской области Михаила Юркевича перенесено на 23 декабря. Его подозревают в вымогательстве взятки в размере 1 млн долларов.
ВАКС избрал меру пресечения председателю Хозяйственного суда Львовской области Василию Артимовичу по делу о вымогательстве взятки. Судью взяли под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн грн до 10 февраля 2025 года.
Эксперт Олег Постернак раскрыл детали скандалов в ВАКС, включая массовый провал тестирования на IQ среди кандидатов в судьи. Также выявлены факты роскошной жизни судей и зависимость от НАБУ-САП.
Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу защиты Татьяны крупы и оставила ее под стражей. У подозреваемой в незаконном обогащении ранее нашли 6 млн долларов наличными.
ВАКС возложил процессуальные обязанности на экс главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. Обвиняемый должен сообщать об изменении места жительства, не общаться со свидетелями и сдать загранпаспорта.
ВАКС продлил арест Татьяны Крупы до января 2025 года, снизив залог до 280 млн грн. Дело о незаконном обогащении экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК будут расследовать до апреля 2025 года.
Судья ВАКС Екатерина Сикора через суд получила 505 тысяч гривен компенсации за ограничение зарплаты во время карантина. НАПК подозревает судью в незаконном обогащении, а эксперты указывают на опасный прецедент для бюджета.