ВАКС обязал и.о. генпрокурора Ковальского открыть производство в отношении Арахамии

Давид Арахамия

Высший антикоррупционный суд обязал и.о. генпрокурора Антона Ковальского внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения о возможном преступлении нардепа, главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание ВАКС.

Обязать генерального прокурора, лицо, исполняющее обязанности генерального прокурора, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, содержащиеся в заявлении о уголовном правонарушении общественной организации "Центр противодействия коррупции" от 15 октября 2026 года и могущие свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения народным депутатом Арахамией Давидом - сказал судья ВАКС.

Напомним

В Украине разоблачили группу нардепов, организовавших систематическое получение взяток за голосование по законопроектам. Размер неправомерной выгоды составлял от 2 тыс. до 20 тыс. долларов и зависел от результатов голосований. За ноябрь–декабрь зафиксировано получение не менее 145 тыс. долларов. В настоящее время им объявлено о подозрении.