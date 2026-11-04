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ВАКС обязал и.о. генпрокурора Ковальского открыть производство в отношении Арахамии

Киев • УНН

 • 202 просмотра

ВАКС обязал и.о. генпрокурора внести в ЕРДР заявление о возможном преступлении Давида Арахамии. Ранее были разоблачены взятки нардепам за голосование.

ВАКС обязал и.о. генпрокурора Ковальского открыть производство в отношении Арахамии
Давид Арахамия

Высший антикоррупционный суд обязал и.о. генпрокурора Антона Ковальского внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения о возможном преступлении нардепа, главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание ВАКС.

Обязать генерального прокурора, лицо, исполняющее обязанности генерального прокурора, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, содержащиеся в заявлении о уголовном правонарушении общественной организации "Центр противодействия коррупции" от 15 октября 2026 года и могущие свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения народным депутатом Арахамией Давидом 

- сказал судья ВАКС. 

Напомним 

В Украине разоблачили группу нардепов, организовавших систематическое получение взяток за голосование по законопроектам. Размер неправомерной выгоды составлял от 2 тыс. до 20 тыс. долларов и зависел от результатов голосований. За ноябрь–декабрь зафиксировано получение не менее 145 тыс. долларов. В настоящее время им объявлено о подозрении. 

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Законы
Давид Арахамия
Слуга народа
Высший антикоррупционный суд Украины